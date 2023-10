Tres especialistas analizaron los gestos de Javier Milei durante la entrevista con Esteban Trebucq

De cara al balotaje que definirá al próximo presidente, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, brindó una entrevista televisiva en la cual llamaron la atención algunos de sus gestos y silencios al expresarse. Incluso protagonizó un incómodo momento debido a una serie de ruidos que se escucharon en el estudio, donde interrumpió una de sus respuestas para pedir silencio. La situación generó un sinfín de especulaciones en las redes sociales en torno a su salud.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, dijo en un momento el economista libertario mientras miraba una y otra vez fuera de campo durante el reportaje con el periodista Esteban Trebucq en la señal A24.

El conductor pidió silencio en el estudio y, más tarde, el periodista Carlos Burgueño explicó lo que había ocurrido en su cuenta de “X” (ex Twitter): “Había paro sorpresivo de trabajadores y en el momento en que se saca había diez personas que entraban al estudio y otras tantas que se iban. Es verdad que había ruido. Eso igual no justifica la reacción”. Trebucq también dijo "que había murmullo" y que Milei tenía razón, y pidió disculpas a pesar de "no estar de acuerdo" con su manera de reaccionar.

"Había murmullo": Esteban Trebucq explicó el motivo de los ruidos que enojaron a Javier Milei

El otro tramo de la nota que se volvió viral en las redes sociales corresponde a la pregunta que le hicieron por el apoyo que recibió por parte de la ex postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y del expresidente Mauricio Macri para enfrentar en la segunda vuelta a Sergio Massa, de Unión por la Patria.

En su respuesta, utilizó una metáfora extraña acerca del meme de un león y un pato abrazados que posteó después de que la presidenta del PRO lo respaldara en una conferencia de prensa. Los usuarios también señalaron las pausas que realizó y algunos gestos, diferentes a los que suele hacer durante otras entrevistas o conferencias.

“Frente al anuncio de Bullrich yo posteé un meme. Hago una pregunta, ¿alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes, tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes”, comentó. Luego de una pausa, agregó: “Así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que esos miran a la señorita por Internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”.

Desde el entorno del candidato confirmaron a este medio que la molestia del candidato se debió a ese momento puntual, que no le permitía hablar sin ser interrumpido. Con respecto a su salud, ex presaron que "Milei está perfecto" y este domingo hará una nueva entrevista con Luis Majul.

El factor estrés

PERFIL se comunicó con distintos especialistas que analizaron las imágenes del reportaje y brindaron sus conclusiones. Todos dieron su parecer aclarando no se intenta ni se quiere dar un diagnóstico ya que para eso deben realizar estudios y entrevistas, entre otros recursos.

El doctor Rafael Herrera Milano, perito psiquiatra (MN 127.896), comentó que “a simple vista, sin un estudio profundo de la personalidad, no impresionan gestos patognomónicos de ninguna entidad de la especialidad”. “Muchas veces el histrionismo o la verborragia se pueden acentuar en situaciones de estrés y prestar a interpretaciones erróneas de gestos o tics”, agregó, al mismo tiempo que advirtió que sin un estudio completo del individuo no se puede “arribar a conclusiones fundadas científicamente ni categóricas”.

Además, puntualizó: “Es importante evaluar el contexto y la situación por la que atraviesa la persona, es decir, que es factible que afloren tics, gestos, temblores y hasta un cambio en la cadencia del habla”. Y afirmó: “Cuanto mayor sea el estrés, más posibilidades de que el organismo exprese, de alguna forma, que lo está padeciendo”.

Por su parte, la doctora en Psicología Guillermina Rizzo (MN. 79901) dijo que desde su lugar "se leen conductas" y además de la comunicación verbal tuvo en cuenta la no verbal (gestos, ropa, tonos de voz, etc.). "Javier Milei siempre tuvo estos patrones, ahora están exacerbados. Según el DSM – 5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ta edición) los rasgos del candidato a presidente se encuadran en lo que se conoce como Trastorno Narcisista de la Personalidad", indicó.

Sobre este trastorno, profundizó: "Generalmente estas personas son muy inteligentes y construyen racionalizaciones y argumentos muy complejos que incremente el concepto que tienen de sí mismos. Se advierte una exageración en sus cualidades y rara vez se hacen cargo de sus errores, generalmente responsabilizan a los otros a quienes tildan de incompetentes".

"En consecuencia, tienen pocos colaboradores, pues no hay personas a su altura o nivel intelectual. Tiene dificultades para lidiar con quienes piensan diferentes y suelen tener estallidos de ira cuando se los contradicen; necesitan ser admirados y son sensibles a la críticas", detalló Rizzo.

"Este trastorno se caracteriza también por las variaciones en el estado de ánimo. La gama de gestos faciales repetitivitos, bruscos, involuntarios y estereotipados tienen múltiples interpretaciones: estrés, nervios, percibir el ambiente como una amenaza y también el consumo de psicofármacos", añadió.

Las emociones de Milei

Sobre el análisis de los gestos, el Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, Hugo Lescano, consultor de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lenguaje Corporal y Negociación, utilizó el Sistema de Acción de Codificación Facial para hablar de las emociones del diputado nacional en medio del reportaje y hacer correlaciones de comportamientos.

"Lo que preocupa es el paralenguaje: el cambio de tonalidad, las pausas y los ritmos gestuales, inclusive las pausas verbales que no acompañan la gestualidad de la configuracion manual. Los seres humanos usamos los gestos ilustradores con las manos para acompañar o enfatizar lo que estamos diciendo, cosa que aquí pareciera estar desdoblado. Eso es el primer llamado de atención para indicar que hay algo ahí que está mal", comenzó diciendo.

"Hay un gesto que en el sistema de codificación de acción facial se lo conoce como la Unidad de Acción N°14. Todas las gestualidades asimétricas conllevan para la comunidad científica del comportamiento humano una carga de emociones negativas", prosiguió. Y añadió: "En el Truco sería “El 7 de oro” o “El 7 de espadas”, o sea que va para un lado o para el otro, la comisura de los labios se retrae. Es un gesto de desprecio".

Sobre el primer video, consideró que "lo llamativo" no solo es la gestualidad, que en muchos casos se la ve ralentizada con lo que él dice, "la gestualidad no acompaña, es como si hubiera un delay”.

"La parte donde menciona la cantidad de likes hay dos elementos que se correlacionan con comportamientos vistos en patologías como esquizofrenias o personas que están en proceso de recuperación de adicciones o sindrome paranoico. No es un diagnóstico, sino una correlación de comportamientos", aclaró.

En el momento en que el candidato presidencial muestra los dientes, analizó que se trata de dos gestualidades estipuladas en el mencionado sistema. "Una es el M63, la mirada hacia arriba como si hubiera algo para mirar. Solemos hacerlo cuando estamos recordando o recreando un relato. Cada uno tiene su patrón, así que bien podría ser que Milei esté “recordando” para poder responder o “inventando” para poder responder.

La segunda gestualidad, la de la comisura de los labios retraídas hacia ambos lados, en una suerte de sonrisa horizontal, "se llama unidad de acción N°20 y corresponde a una de las siete emociones básicas universales: el miedo".

"No solamente la 20, cuando se profundiza tanto podríamos estar ante la N°27, que es la del terror. Una persona que está en shock. Me inclino más por la 27, porque la 20 es un poco más sutil: cuando tenemos miedo no mostramos tanto los dientes. esa expresión que hace Milei es de una persona que está en shock”, completó.

Acerca de esta última Lescano informó que esa gestualidad due nomenclada en 1978 por el psicólogo estadounidense Paul Ekman, en quien se inspiró la serie "Lie To Me", y su compañero Wallace Friesen. Ekman tiene 89 años, dirige el Departamento de Investigación de San Francisco, y ha trabajado mucho esa gestualidad.

FP / Gi