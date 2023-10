Son días agitados para Javier Milei: parece que hubiera pasado un año, pero apenas nos separan cinco días de las elecciones generales 2023. En los comicios del domingo 22 de octubre, La Libertad Avanza logró un 30% de los votos, quedó en el segundo lugar a nivel nacional y pudo entrar en el balotaje del 19 de noviembre, que disputará con Sergio Massa.

La semana comenzó con el rumor de que el candidato libertario no competiría en segunda vuelta y continuaron con los acercamientos con Juntos por el Cambio. El miércoles se formalizó el apoyo de Patricia Bullrich, que compitió por ese espacio y quedó afuera del balotaje, lo que desató una verdadera debacle en el frente opositor entre los que anunciaron su voto por Milei, los que anticiparon que se mantendrán prescindentes y los pocos que respaldaron al candidato de Unión por la Patria.

Milei afirmó que JxC no lo "condicionó", habló de la salida de Barrionuevo y se enojó por ruidos en el estudio de TV

Con ese ruido de fondo, el candidato de La Libertad Avanza se vio obligado a dar un giro de 180 (o 540) grados en su discurso y descartar las frases que más polémica habían desatado en campaña sobre los temas más diversos. Se retractó en planteos como los vouchers educativos, la libre portación de armas, o la venta de órganos y de niños, pero también se moderó sobre la dolarización y el cierre del Banco Central.

La incomodidad que le provocó ese cambio de discurso quedó en evidencia en la noche de este jueves 26 de octubre, cuando brindó una entrevista a Esteban Trebucq en La cruel verdad (A24). Más allá de su buena relación con el periodista, Milei se mostró complicado ante ciertas preguntas, exhibió algunos tics faciales y llamó la atención en redes sociales por sus reacciones ante los ruidos propios de un estudio de televisión.

El momento incómodo de Milei dentro y fuera del aire

"¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", reclamó el economista, molesto por la situación del set.

Milei luego agregó: "No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando".

Mauricio Macri: “Somos el cambio o no somos nada"

El conductor entonces ofreció al libertario que volviera a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y se limitó a remarcar que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

Pero el tema no terminó ahí. Terminada la entrevista con Trebucq, que le indicó la salida del estudio, quedó abierto el micrófono de Milei y se lo escuchó decir "pero no podés hablar tanto, me taladraste el oído". "¡Sabés lo difícil que es con alguien...?", agregó sin que se llegue a escuchar el final de la frase.

Las reacciones y los memes a la entrevista de Milei con Trebucq

Los comentarios en Twitter oscilaron entre las bromas, especulaciones sobre un hipotético "colapso mental" por el cansancio del candidato, y el debate sobre lo que hubiera escuchado o no el candidato.

Es que muchos tuiteros insistieron, con base a videos difundidos en redes, en que no se escuchaba nada fuera de lo normal en el set de A24 cuando Milei estaba presente.

El resto, por supuesto, se dedicó al humor y a los comentarios irónicos sobre el candidato de La Libertad Avanza

Creen que gobernar es tener interacciones en Instagram. El piso es total. Los últimos diez segundos 👀👀 pic.twitter.com/mdKRG77yYJ — 📈 Haciendo a la Argentina Grande Otra Vez 📈 (@hagov5) October 27, 2023

Cuando volves a jugar al truco después de años.pic.twitter.com/daP3Diyz8Q — LANNI. (@_LucasLannister) October 27, 2023

Si que esta tocadiscos pic.twitter.com/pjZaotgYYQ — Nodigancomoeditoporfavor (@elojodelenny) October 27, 2023

Las frases más polémicas de la entrevista de Javier Milei

"Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes , tiene casi 16 millones de impresiones".

, tiene casi 16 millones de impresiones". "Si no podemos defender los votos, ¿queremos gobernar? Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio, las cosas no cambian desde tres puteadas en la cuenta de Twitter".

"Solo en mi cuenta de Instagram tiene un millón de likes. Lo que quiero decir es: así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora... ¿Sabés qué? Mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas".

"Dada la belleza extraordinaria de mi novia y mi amadísima Fátima, Flórez, además, es una de las mujeres más deseadas de la Argentina, porque es superlativamente hermosa. Yo me pregunto: ¿No se habrá equivocado?".

Sobre el acuerdo y reconciliación con Patricia Bullrich: "No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional".

"El salto al vacío es continuar con lo mismo. El salto al vacío lo hacen los tibios. El peor lugar de los infiernos es para el que mantiene la neutralidad en la inmoralidad " (esta última frase suscitó polémica en redes porque Alberto Benegas Lynch (h) se la atribuyó a La Divina Comedia de Dante Alighieri cuando en realidad pertenece a El Código Da Vinci de Dan Brown).

" (esta última frase suscitó polémica en redes porque Alberto Benegas Lynch (h) se la atribuyó a La Divina Comedia de Dante Alighieri cuando en realidad pertenece a El Código Da Vinci de Dan Brown). "Ahí tenés la traición, los que ahora se declaran neutrales, esos ya se fueron con Massa. Ahora la van de neutrales cuando saben que esa neutralidad es jugar por Massa".

Sobre el radicalismo: "Se acomodaron en Juntos por el Cambio para tener un cargo, pero como ahora ven que el sol parece que calienta ahí, se van a buscar los cargos ahí".

Sobre el acuerdo roto con Luis Barrionuevo: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo. Si ahora lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio, no sé, me llama un poco la atención. Si es necesario, hablaré con él y veré por qué".

FF/fl