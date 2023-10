El periodista Esteban "Pelado" Trebucq explicó el motivo de los ruidos que enojaron a Javier Milei en una entrevista televisiva del jueves 26 por la noche. En medio de su alocución, el candidato por La Libertad Avanza se quejó por los "murmullos" que había en el estudio y se viralizó en las redes sociales, donde lo acusaron de "escuchar voces".

"La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco", tuiteó Milei en X, después del revuelo. El conductor de A24, por su parte, admitió que efectivamente "hubo murmullos" en el estudio televisivo durante la entrevista. "Milei tiene razón", aclaró este viernes en un video difundido en la misma red social.

Además, Trebucq explicó que los ruidos se debieron a un conflicto gremial entre el Grupo América y el sindicato que agrupa a los trabajadores de televisión y servicios audiovisuales. La misma situación había ocurrido un día anterior durante la entrevista a Leandro Santoro, ahora excandidato a vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La aclaración de Esteban "Pelado" Trebucq

"Es cierto. Había ruido, había un murmullo por encima de la lógica televisiva, un bullicio impropio para un programa de tele. Milei tiene razón", aclaró Esteban Trebucq este viernes. Si bien el conductor televisivo aseguró "no estar de acuerdo" con la reacción del candidato libertario (según supo PERFIL), aún así le pidió disculpas por el incómodo momento.

Además, explicó que el bullicio en el estudio se debió a la medida de fuerza tomada por el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) en reclamo por mejoras salariales.

"Pido disculpas porque soy la cara del programa. Desde el miércoles hay una medida de fuerza que genera paros sorpresivos. En un momento los camarógrafos dejan su puesto de labor para comenzar la medida de fuerza respetable, legal. Entonces había más gente de la habitual en el estudio. Había bullicio", explicó Trebucq.

El enojo de Javier Milei

El candidato de La Libertad Avanza, que se medirá en el balotaje presidencial con Sergio Massa el 19 de noviembre, expresó su enojo luego de que usuarios de la red social X lo tildaran de "escuchar voces", citando le fragmento de la entrevista con Esteban Trebucq.

"La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco", publicó Javier Milei al respecto, en un extenso tuit."Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie", siguió.

Javier Milei se quejó de la distracción que le generaban los murmullos del estudio televisivo de A24.

El candidato presidencial había acudido a los estudios de A24 para hablar con "El Pelado" Trebucq, uno de los periodistas a los que más les da entrevistas. Lo hizo luego del anuncio de Patricia Bullrich que sacudió el espectro político, en especial en la que hasta entonces era la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio.

En este caso, durante más de una hora Milei se dedicó a hablar sobre sus propuestas para "reformar el estado", y a diferencia de su actitud previa a las elecciones generales, evitó en este caso despotricar contra otros miembros de la "casta política", desde Bullrich hasta Elisa Carrió, quien recientemente lo tildó de "nazi".

En ese contexto, Milei interrumpió la entrevista. "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", reclamó el economista, molesto por la situación del set.

Milei luego agregó: "No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando".

El conductor entonces ofreció al libertario que volviera a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y se limitó a destacar que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

Pero el tema no quedó ahí. Terminada la entrevista con Trebucq, que le indicó la salida del estudio, quedó abierto el micrófono de Milei y se lo escuchó decir "pero no podés hablar tanto, me taladraste el oído". "¡Sabés lo difícil que es con alguien...?", agregó sin que se llegue a escuchar el final de la frase.

