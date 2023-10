Luis Brandoni: "Milei es un ignorante"

Luis Brandoni, el actor, identificado políticamente con Juntos por el Cambio, salió a realizar declaraciones luego del apoyo que Mauricio Macri y Patricia Bullrich le brindarán al candidato presidencial: "No reconoce la vida del radicalismo, un partido de 130 años", dijo.

"Ese señor -por Milei- dice que lo peor que hay en el país es el radicalismo. Desconoce que la vida de un partido de 130 años no es producto de la casualidad. Entonces no puedo votar a ese sujeto", lanzó durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos.

El actor y militante del radicalismo, que es protagonista de la serie "Nada", estrenada recientemente en Star+, se mostró descontento por la situación política en la oposición. "Estoy bastante disgustado con el resultado de las elecciones, porque no es lo que estábamos esperando nosotros", dijo.

"Hay que responder de la manera en que nos colocaron. Nos pusieron en el lugar de la oposición, tenemos una gran responsabilidad por delante, con 10 provincias por responderle, con un alto número de legisladores, alrededor de 400 intendentes. Y por supuesto creo que tenemos que responder al lugar de oposición. Y en esa convención no podemos tomar otro camino", lanzó.

Sergio Massa y Javier Milei: ninguna de las opciones es elegida por Brandoni.

"No vamos a votar a nadie que no nos convenza como debería ser cuando uno vota", afirmó Brandoni. "No vamos a votar por ningún otro candidato que no sea nuestro", dijo.

Ni a Milei ni a Massa

"A mí no me interesa ninguno de los dos", afirmó en relación con Javier Milei y a Sergio Massa. "Votamos a nuestra candidata, no nos fue bien y no hay nada doloroso. Me parecería inexplicable votar por los dos que triunfaron con la mayoría de los votos", agregó.

Sobre su negativa de votar a Massa, dijo: "No soy peronista. Y fue un ministro de Economía y un candidato al que no le creo. Y con respecto a Milei lo mismo, no tengo anda que me ligue a él y su forma de manejarse".

"Creo en las cosas que plantea un partido político, mi partido. Creo que estamos muy bien. Lamentablemente, no nos acompañó la mayoría de los votantes y quienes votaron a Massa y a Milei que se hagan cargo de lo que votaron", manifestó con tono de enojo.

Durante la entrevista le preguntaron acerca de la conferencia de prensa en la que Bullrich, al anunciar su apoyo a Milei, expresó que representa a los 6 millones de votantes de Juntos por el Cambio y no dudó en rechazarlo.

Luis Brandoni.

"No estoy de acuerdo con eso. Los que votamos por ella lo hicimos pensando que podía ser una buena gestora. Pero no aceptarle cualquier actitud o ruta que tome. No me parece, no es eso. El votar a un candidato no significa que resigno mis pensamientos, mis convicciones, porque lo voté", pronunció.

Brandoni y el futuro de JxC y el radicalismo

"Desconozco el destino de Juntos por el Cambio", dijo respecto de la coalición opositora que integra y que lo llevó como candidato en las últimas elecciones. "En realidad todavía no se sabe. Hay sectores que están de acuerdo con lo que plantea la UCR y otros no. Cómo se dirimirá no puedo saberlo, va a llevar unos cuantos días", agregó.

Consultado sobre si se imagina una eventual cercanía entre el radicalismo y el massismo, dijo que no se lo imagina. "Los gobernadores tienen su relación con el Poder Ejecutivo y no pueden pelearse, no significa que apoyen todo lo que diga el Ejecutivo. La oposición no es oponerse a todo, es plantear cosas que no se le ocurren al oficialismo", añadió.

"Convenir en algunas medidas con el Ejecutivo no significa resignar posiciones", ratificó.