Silvana Giudici, diputada electa (Juntos por el Cambio), aseveró que "tomamos la decisión de dar libertad de acción a los distintos partidos de la coalición". La legitimidad ganada por Patricia Bullrich en la interna, el futuro parlamentario de JxC y el objetivo de evitar la continuidad del kirchnerismo al poder, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Alejandro Gomel: ¿Cómo toma esta semana? ¿Cómo llegamos al viernes? ¿Qué pasará con Juntos por el Cambio?

La semana fue una de las más movidas en cuanto a la política, pero no hay que perder de vista que es una semana de mucha angustia para la gente también. Por lo tanto, primero, hay que situarse en el lugar de los millones de ciudadanos que nos votaron y están desconcertados ante la posibilidad de continuidad de esta situación, de un gobierno que no da respuesta, no existe, sigue haciendo política pero no brinda solución a la gente.

En ese contexto, una vez que quedó configurada la oferta hacia el balotaje, Bullrich advirtió esta situación, después de consultas y dos días de analizar qué sucedía dentro de nuestra coalición y las chances que teníamos para evitar esta debacle que se dará inexorablemente si continúa el kirchnerismo. Tomamos la decisión de dar libertad de acción a los distintos partidos de la coalición.

De hecho, ya lo había anticipado la presidenta de la Coalición Cívica y luego la vicepresidenta del radicalismo. En ese marco, Bullrich y Luis Petri decidieron dar una conferencia para fijar el posicionamiento.

AG: Hubo mucho enojo del radicalismo, sobre todo, diciendo que “Bullrich dice que habla en nombre de los más de seis millones de votos que tuvo, pero a nosotros no nos representa”. A Horacio Rodríguez Larreta lo vimos enojado como pocas veces con lo que estaba pasando. ¿Esto significa una fractura en la coalición? Ya aparece un grupo de diputados diciendo que está de acuerdo con lo que hicieron Mauricio Macri y Bullrich, ¿se reconfigurará la oposición?

Este es un momento muy complejo, singular y único en Argentina. No hablaría del rompimiento de JxC porque hubo una decisión unánime de todo el partido que fue dar libertad de acción. Esto no significa neutralidad o abstención, sino que cada uno tome el posicionamiento que cree conveniente para el país. La fórmula tiene la representatividad de haber sido votada y Bullrich se impuso no solamente por la elección del domingo, sino porque vino de ganar una interna con amplia mayoría por sobre los sectores minoritarios que representan Gerardo Morales, Martín Lousteau y Larreta.

Luego, lo que decida el radicalismo, que tampoco está claro porque Morales y Lousteau no representan a todo el radicalismo, hubo distintas expresiones de diversos dirigentes radicales también en el sentido de lo que expresó Bullrich y Petri, cada uno tomará la decisión que le dicte su conciencia, pero lo que no hay que olvidar es la representatividad y la ejemplaridad que tiene que tener un dirigente a no lavarse los manos.

Lo que hace Patricia es muy valiente porque dice: "salgo de esta posición de abstención porque la gente está esperando una respuesta". Hay seis millones de personas que nos votaron con la incertidumbre de cómo salir de esta situación que nadie quiere para Argentina.

Por lo tanto, es muy claro. Patricia y Mauricio no están rompiendo JxC, las declaraciones de Morales y Lousteau no ayudan para mantener una cohesión en este momento dentro de la libertad de acción, son ellos los que rompen las libertad de acción cuando dicen "Macri, que es el fundador del PRO, no tiene derecho a expresarse" o "Patricia, que fue la que nos representó y recorrió cinco veces Argentina, la que tiene la legitimidad de haber ganado una interna, no puede expresarse".

AG: ¿Son los radicales los que están rompiendo la alianza con lo que están haciendo?

Hay una decidida inclinación a favorecer la continuidad del kirchnerismo en Lousteau y Morales. Todas sus acciones, no solamente desde el momento de perder la elección, sino desde antes, no lo vimos a Lousteau militando o con una clara posición tras perder la interna. Esto ya viene desde hace rato con posiciones muy diferenciadas, incluso en el bloque. Cada uno que se haga cargo.

Aquí hay una coalición, no debería romperse, hubo libertad de acción, cada uno tomó una decisión, Patricia fue muy valiente al plantearlo al día siguiente en conferencia de prensa. Tenemos profundas diferencias con Milei, pero también un programa que se basa en la productividad, el desarrollo, la educación pública y gratuita sin adoctrinamientos, la libertad de expresión en la defensa de los derechos humanos, y nuestra agenda no la cambiamos. Sostenemos que nuestra agenda y el programa con los equipos y con el trabajo que hicimos durante dos años era la mejor propuesta para Argentina.

El acuerdo con Milei pese a las grandes diferencias

AG: La escucho y es evidente que el programa es claro y transparente, pero todas las cosas que no nos nombró son exactamente lo opuesto a lo que está planteando Milei. Ahí es donde hace ruido y hay ciertos sectores que plantean que si JxC está diciendo la educación gratuita y lo que usted expuso, ¿cómo se apoya a un candidato que está planteando lo contrario a esto?

No somos un co-gobierno, nadie dirá que JxC está definiendo antes del balotaje un posicionamiento. Nuestro posicionamiento es este, Bullrich lo leyó en la conferencia de prensa, en relación a los puntos que tenemos, que los vamos a seguir defendiendo, lo haremos con nuestros diputados, con la fuerza de la representatividad que nos da haber ganado muchos distritos con diputados y senadores que seguirán planteando estas propuestas.

Respecto al balotaje, nos situamos en la posición más lejana a nuestras expectativas para el país y esas distancias insalvables son con Sergio Massa, que representa al kirchnerismo, por más que lo esconda, esto hay que decirlo. Hará lo mismo que Alberto Fernández, diferenciarse y decir que Cristina Kirchner se jubilará, pero ya tuvimos una experiencia de cuatro años donde nos llevaron a los máximos niveles de inflación, pobreza y marginalidad. En Tucumán, ayer se cayó un camión con papas, con imágenes dramáticas de la gente arrojándose sobre la carga porque no tienen para comer y no las queremos en Argentina.

Ayer nos enteramos que no hay más combustible en Argentina, y esto no puede ser. Entonces, el que piense que desde nuestra coalición hay alguna chance de acompañar a Massa, que se haga cargo.

La disminución de miembros de JxC en el Congreso

Claudio Mardones: Es un momento de ebullición en la banca, en el espacio que integrará a partir del 10 de diciembre, y se lo digo porque ayer, primero, hubo un planteo del interbloque de JxC en el Senado para mantener la unidad y, en el caso de JxC en la Cámara Baja, todavía no pudieron hacerlo porque, al mismo tiempo, Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, ya planteó su respaldo a la decisión de Macri y Bullrich.

Algunos consideran que esto es solamente un anticipo de lo que pasará en la bancada del PRO, en donde estiman que podrían haber 25, 30 o 35 integrantes del partido amarillo que harían lo mismo, es decir, que respaldarían a Milei.

Todo un tema porque el veredicto de las urnas del domingo ya delineó la composición del futuro a partir del 10 de diciembre en las dos cámaras del Congreso. Usted estará en la de Diputados, ¿cree que cuando llegue al 10 de diciembre estará el interbloque cohesionado o directamente habrá una división mayor a partir de esta orientación?

Los tres partidos, sobre todo Carrió y el radicalismo, lo hicieron antes que el PRO, dijeron que había libertad de acción, que no significa neutralidad. La neutralidad voluntaria o involuntaria favorece al continuismo.

Por lo tanto, sí hay una reconfiguración, por supuesto. Pero luego del 10 de diciembre también habrá una reconfiguración en el Congreso de acuerdo a quien gobierne, porque la oposición será en relación a quien gobierne.

Desde nuestro punto de vista, tenemos una independencia que nos da la representatividad de nuestra fórmula en la elección y un programa que defender, ese es nuestro compromiso. La reconfiguración política de los bloques es algo que verá después del 10 de diciembre y que realmente hoy no le importa a nadie.

Las urgencias tienen que ver con la desesperanza y el temor de la gente. Piensen en la campaña del miedo que instaló Massa, aquí nadie dice que lo grave que pasó el domingo es la trampa que durante tres días en los trenes se instaló la idea de que Bullrich iba a llevar las tarifas de transporte a $700. Esa campaña del miedo generó un resultado que probablemente con la cancha sin inclinar no hubiera sido tal.

CM: Le quiero agregar un dato y es que parece que a algunos sí les importa la futura composición del bloque de JxC, especialmente al establishment, porque muchos se preguntan y dicen que si en este momento en el duelo Milei-Massa, La Libertad Avanza, gane o no gane Milei, tendrá 37 miembros en la Cámara Baja, y con eso es muy difícil construir mayorías en la Cámara de Diputados,. Ahí es donde empiezan las preguntas respecto de si se divide el bloque de JxC o el del PRO.

La periodista Laura Serra, en La Nación, contaba hoy que pueden ser 30 los que acompañen a Ritondo en este cisma del PRO. Eso en el mundo de los negocios, en el establishment es un gran interrogante para saber si en el caso de ser electo presidente, con qué números contará en el Congreso y especialmente en Diputados, por las reformas que mandaría Milei en el caso de llegar al sillón de Rivadavia.

No entiendo el planteo.

Que queda muy lejos del quórum, por eso le digo si usted en ese plano cree que eso ordenaría a JxC o lo desordenaría aún más.

Pero, ¿quién estaría lejos del quórum?

CM: JxC, por ejemplo, quedaría más lejos. LLA mucho más y, en ese contexto, requeriría de Juntos.

Pero JxC no tiene por qué quedar lejos. En un esquema de oposición a Massa, la oposición seremos todos, lo será el PRO, LLA y creo yo que el espacio no quiere definirse por Milei. ¿O será que entonces ese espacio que ustedes ya no cuentan o que, según tu cálculo, no estaría en la oposición jugará para Massa? Eso no nos corresponde responder a nosotros.

CM: ¿Se refiere al radicalismo?

Por eso digo que los planteos que se hagan respecto a la reconfiguración o ruptura del bloque son secundarios. Hoy estamos peleando por nuestra plataforma y que el kirchnerismo no siga adelante. ¿Cuál es la mejor estrategia? Cada dirigente lo está planteando con absoluta libertad. En el caso del PRO, no se rompe.

Lo que están diciendo Patricia y Mauricio es que "definiremos con valentía por esto" y el que diga que quiera hacer continuismo o "no me molesta que Massa siga en el gobierno y "no seremos oposición Massa" es un tema que hay que preguntarle a ellos. Nosotros estamos muy decididos a no permitir que el kirchnerismo se instale por 20 años más.

AG: Se blanqueó un tema subyacente: a quién apoya cada uno, con quién quiere estar cada uno. Lo acusan a Macri de que siempre quiso estar con Milei, y Mauricio dice que los radicales quieren estar siempre con Massa. Es como si se hubiera blanqueado una situación que estaba subyacente. ¿Puede ir por ahí la explicación de lo que está pasando?

No. Se plantean dos alternativas, creíamos que nuestra alternativa era mejor parta Argentina y lo seguimos creyendo.

