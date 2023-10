Los periodistas de Modo Fontevecchia, en el último día de la semana post-elecciones, analizaron los sucesos que dejaron los resultados del 22 de octubre. “Hace 7 días estábamos transitando las primeras horas de la veda y lo que sería el preludio de una elección, que ya el lunes empezó a derivar en una serie de interrogantes respecto a cómo iba a ser la convivencia por los movimientos de Mauricio Macri”, señaló Claudio Mardones junto a Nuria AM y Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) para la apertura del viernes 27 de octubre del 2023.

Alejandro Gomel: Cerrando una semana de furia, donde el sistema político y la organización de la oposición se rompió, es decir que están haciendo una nueva configuración del sistema político, especialmente en lo que tiene que ver con la oposición. El comienzo de todo fue la elección general del pasado domingo 22 de octubre. La sorpresa no fue solamente el resultado y la diferencia de puntos que encabezó Sergio Massa por encima de Javier Milei, sino que Juntos por el Cambio, la fuerza que gobernó la Argentina entre el 2015 y 2019, que nunca había tenido menos del 40% de los votos, apenas llegó al 23%, lo que desencadenó en un terremoto en la coalición. Finalmente el coqueteo de Mauricio Macri con Javier Milei se concretó en una alianza en los hechos.

Todo empezó con el libertario asegurando en los medios que Patricia Bullrich podría ser parte de un eventual gobierno suyo. “Si Patricia quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar?”, declaró Milei afirmando que le gustaría empezar de 0.

AG: Subterráneamente ya había reuniones y se armaba lo que iba a ser el “bing bang”, que llegó el día miércoles 25 de octubre.

El mismo Ernesto Sanz, uno de los fundadores de JxC, ya empezaba a decir en la radio que “si las partes de JxC deciden cosas diferentes, es obvio que se rompen” y luego agregó que los partidos políticos no están diseñados para “vivir eternamente”, dando un inicio de la rotura de la coalición, que afirmaron ese mismo miércoles a la noche.

La gran explosión llegó bajo las palabras de la candidata de Juntos por el Cambio que no llegó al balotaje y decidió dar una conferencia el mismo miércoles, citando a San Martín, acompañada por Luis Petri y apuntando, como siempre, contra el kirchnerismo. “No puede reiniciar un ciclo kirchnerista liderado por Massa”, declaró Bullrich afirmando su apoyo al candidato de La Libertad Avanza. Patricia no mencionó al PRO pero no dejó de lado el hecho de que más de 6 millones de personas la quisieron elegir como la próxima presidente de la nación.

Nuria Am: Desde ese punto se abre el interrogante de por qué Patricia Bullrich se había adueñado de los votantes de Juntos por el Cambio, al igual de por qué votarían a quien no parece representar el partido.

Por el otro lado, las voces en contra empezaron a escucharse, mostrando la reciente ruptura de JxC. Los primeros en aparecer fueron los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau, acusaron a Patricia Bullrich de “irresponsable” y aseguraron que no tiene derecho a hablar en representación de los votantes del partido. “Creo que Patricia y Mauricio están fuera de la coalición”, afirmó el jefe del partido radical, además de informar que con Mauricio Macri “no habla”, acusándolo como el culpable de la derrota de Juntos por el Cambio. “Macri está feliz, quería la destrucción de Juntos por el Cambio”, apuntó el dirigente radical.

AG: La palabra que se esperaba para saber realmente qué pasaba llegó bajo la representación y el tono llamativo de Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró nunca estar de acuerdo con Milei:“No creo nada de lo que propone”, dijo el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, diferenciándose de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Además de afirmar que no tenía pensado votar ni a Massa ni a Javier Milei.

NA: Javier Milei, por su parte, pasó de apuntar a Bullrich de montonera y “tira bombas” a hablar de la dirigente con mucho respeto, regalando al país un abrazo entre los políticos, al que Patricia recordó, en una entrevista con TN, como el abrazo de “Perón y Balbín”.

AG: Además, la dirigente no se quedó callada y redobló la apuesta de los radicales, declarando que estos no tienen el poder para decidir quienes están o no en Juntos por el Cambio. “Le gané a Morales, a Lousteau y a Larreta”, apuntó Patricia Bullrich.

NA: Javier Milei obviamente no quiso quedarse atrás y, como un hombre de las redes, posteó un meme de un león y un pato. “Yo posteé un meme y tuvo un millón de likes”, recordó el candidato a presidente por LLA.

AG: Finalmente, habló Mauricio Macri en una entrevista para Radio Mitre. “El Juntos por el Cambio que fundé yo no se rompió”, dijo ex presidente. Por otro lado, frente al interrogante sobre si Patricia Bullrich fue obligada por él a apoyar a Javier Milei, el ex presidente afirmó que ella misma “ha mostrado su liderazgo y sus ideas”.

NA: Todo el mundo está hablando de esta situación, incluso aquellos dirigentes de JxC que aún siguen sorprendidos por todo lo que está pasando. De esta manera y con las declaraciones de Mauricio Macri, empieza el fin de la semana de furia que comenzó con las elecciones generales del domingo 22 de octubre.

