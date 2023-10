Estas son las últimas noticias de hoy, 26 de octubre de 2023:

22:20 ► Emiliano Yacobitti consideró que es "una vergüenza" el acuerdo entre Bullrich, Macri y Milei

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y referente de la Unión Cívica Radical, Emiliano Yacobitti, consideró que es "una vergüenza" el acuerdo expresado entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri con Javier Milei. "Hicieron un acuerdo entre gallos y medianoches para ver cómo ocupan un cargo en un posible gobierno", denunció y ratificó: "Por supuesto que no vamos a votar a Milei".

Para Yacobitti, "esto es una decisión tomada hace mucho tiempo" y "por eso Mauricio Macri se ocupó de hacer campaña para Milei" en las elecciones. Luego, postuló: "Siempre dijimos que la candidatura de Patricia Bullrich era funcional a Sergio Massa". "Bullrich busca ser oficialista a cualquier costo", apuntó el diputado radical y agregó: "No me imagino a radicales votando a Milei".

22:11 ► Javier Milei se refirió al distanciamiento de Luis Barrionuevo

Javier Milei se mostró sorprendido por la salida del sindicalista Luis Barrionuevo del espacio libertario y expresó: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo. Si ahora lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio, no sé, me llama un poco la atención. Si es necesario hablaré con él y veré por qué".

20:43 ► El presidente del Banco Central de la presidencia de Macri negó estar trabajando con Milei

El expresidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, negó estar trabajando con el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, aunque aseguró que votará por el libertario en el balotaje del 19 de noviembre.

Así se expresó hoy el último presidente de la autoridad monetaria del gobierno de Mauricio Macri, luego de que circulara la versión de que tanto él como otros exfuncionarios de Cambiemos se sumarían a un potencial gabinete económico del candidato libertario.

"En el PRO se acordó la libertad de acción. En mi caso, mi apoyo va a ser a Javier Milei", dijo Sandleris en su cuenta de X (exTwitter). También afirmó que no participó de "de ninguna reunión con Milei ni con sus equipos". "Que yo sepa, no existe en estos momentos trabajo conjunto entre equipos económicos de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio", agregó el economista.

19:00 ► Ritondo siguió la línea de Bullrich y Macri

El dirigente del PRO, Cristian Ritondo, manifestó en la tarde de este jueves su postura respecto al balotaje del 19 de noviembre donde se enfrentarán los presidenciales Sergio Massa y Javier Milei.

"Desde el 2003 formo parte del @proargentina y acompaño a @mauriciomacri en la decisión de cambiar el país. Hoy soy primer diputado electo por la lista que lideró @PatoBullrich. Por eso acompaño la postura que ambos tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre", posteó en la red social X, diferenciándose de otros referentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal, quienes explicitaron que no votarán a ninguno.

"Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país", agregó el exministro de Seguridad de Buenos Aires.

17:30 ► Sergio Massa, tras el encuentro con gobernadores: "Nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se reunió este jueves con gobernadores del PJ y aliados en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para diseñar la estrategia electoral de cara al balotaje contra Javier Milei y volvió a convocar a un "gobierno de unidad".

"Hablamos de cómo encarar con responsabilidad las próximas semanas, entendiendo que nuestra responsabilidad es construir un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores y sin caer en los acuerdos de cúpula de cada partido", expresó el titular del Palacio de Hacienda en una rueda de prensa tras el encuentro.

En ese sentido, Massa anunció que se comenzó a trabajar "en la construcción de un nuevo pacto federal", con el fin de "ampliar la coparticipación a las provincias pero también simplificar el sistema impositivo".

"Es muy importante que trabajemos juntos Nación y las provincias, muchas veces se dan contrastes de recaudación entre uno y los otros pero hay que ir hacia esa simplificación. Es clave que las PyMES y los comercios tengan esto simplificado y no liquiden 150 impuestos por día", agregó.

17:00 ► Miguel Ángel Pichetto aseguró la neutralidad de su partido en el balotaje

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que Encuentro Republicano Federal (ERF), el partido que lidera desde 2021, no dará su apoyo a Javier Milei (LLA) ni a Sergio Massa (UP) en el balotaje del 19 de noviembre. "No subestimo a la sociedad ni soy quién para indicarle a la ciudadanía lo que debe votar", manifestó el dirigente político en la red social X (antes Twitter).

En el mismo posteo, el diputado argumentó: "Como diputado electo en el rol de opositor, fortaleceré el espacio del centro democrático con la finalidad de asegurar la gobernabilidad en la Argentina".

A su vez, la publicación estuvo acompañada de un breve comunicado donde el partido que lidera Pichetto manifestó que cada argentino elegirá lo que "considere mejor" para el futuro del país. "Eso es democracia", señala el documento.

16:40 ► Los gobernadores del PJ "redoblarán esfuerzos" y se enfocarán en las "fortalezas" de Sergio Massa

Los gobernadores del PJ y aliados a Sergio Massa que se reunieron esta tarde en el CFI con el candidato presidencial de Unión por la Patria se comprometieron a redoblar esfuerzos de cara al balotaje y poner el eje de la campaña en las "fortalezas" del ministro de Economía.

Así lo señalaron a Noticias Argentinas asistentes a la reunión, que también anticiparon que el enfoque estará en las propuestas y en "cómo comunicarlas" en los 25 días que quedan antes del 19 de noviembre. "Vamos a trabajar sobre la fortaleza de nuestro candidato y redoblar esfuerzos en salir a caminar", subrayó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Estuvieron presentes los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán) y Bordet (Entre Ríos).

También participaron Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras y Alberto Weretilneck (actual y electo de Río Negro).

16.30 ► Javier Milei calificó a Sergio Massa como "el rey de la casta"

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, publicó hoy un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Sergio Massa (UP), con quien competirá en el balotaje del 19 de noviembre "es el rey de la casta".

"Massa es la representación más cabal de ese modelo empobrecedor. Massa es el candidato soñado del establishment. De los actores de poder. De los empresarios prebendarios. De los sindicalistas transas. De los medios ensobrados. Massa es el Rey de la Casta", posteó Milei en la red social X (antes Twitter).

En esa línea, el libertario afirmó que Argentina vive un "proceso de decadencia histórico" a raíz de "un modelo empobrecedor" que sólo beneficia a "los políticos y los amigos del poder". "La elección que tenemos por delante es simple: ¿continuamos con este modelo al servicio de la Casta o cambiamos para volver a abrazar las ideas de la libertad?", se preguntó el candidato presidencial en la misma publicación.

El mensaje de Milei llegó luego de que se conozca que el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo le soltó la mano por aliarse con Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio que finalizó tercera en las elecciones generales.

15.41 ► Martín Tetaz acusó a Milei: "Empezó siendo anticasta y terminó antiradical"

Las repercusiones tras la conferencia de prensa de Patricia Bullrich profundizaron la grieta interna de una fuerza política cada vez más resquebrajada. El diputado nacional de la UCR acusó a Mauricio Macri de ser el operador del arreglo entre la excandidata y líder libertario.

En diálogo con Que la gente crea, el programa que conduce Diego Schurman en Splendid-AM 990, Martín Tetaz afirmó su posición tras la postura tomada por la titular del PRO durante la jornada de ayer: "La sociedad eligió que seamos opositores y cumpliremos ese rol, tenemos que darles lo que nos piden. Hay una reconfiguración en la política, Milei antes de las PASO hace una campaña anticasta pero después termina siendo antiradical”.

Sergio Massa se reúne con gobernadores peronistas para definir la estrategia para el balotaje

El economista se refirió a la posible incorporación de dirigentes de Juntos por el Cambio al eventual gabinete del espacio ganador: "Hay que esperar el resultado que tenga el ballotage, determinará que el que gane haga una oferta y acepte el que se sienta seducido, el 10 de diciembre veremos cómo queda configurado. Por mi parte, no me van a ver en ninguno de los dos lados".

El diputado por la UCR denunció que “la decisión de Patricia (Bullrich) hace claro, fuera de debate, que fue trabajado y gestionado por él", en referencia a Mauricio Macri. Y agregó: "Tengo mis respetos por Macri y Bullrich, pero creo que la decisión de inclinarse a Milei, al igual que otros espacios con Massa, es incorrecta, somos la oposición. Nosotros no supimos interpretar lo que necesitaba la sociedad, a diferencia de 2021 cuando vimos lo que pasó por la pandemia".

12:35 ► Alberto Weretilneck criticó el apoyo de Bullrich a Milei: "No tienen ningún proyecto para la sociedad

El gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó el apoyo de la referente del PRO Patricia Bullrich al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje y afirmó que "son un rejunte que no tiene ningún proyecto para la sociedad".

"Ha quedado claro que son un rejunte de personas que no tienen un proyecto para la sociedad y es un salto al precipicio enorme pensar que este grupo de dirigentes podría conducir los destinos de la Patria", sostuvo el actual senador nacional.

En diálogo con C5N, el patagónico ratificó su respaldo al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, de cara a la segunda vuelta del 19 de noviembre: "Lo que vimos ayer se aleja de cualquier proyecto de país contrariamente a lo que plantea Massa, que es un desarrollo de hacia dónde debe ir la Argentina".

Barrionuevo habló luego de "abandonar" a Milei y criticó a Bullrich: "Pasó de montonera a presidenta del PRO"

"Fue contundente lo que dijeron (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, (el gobernador jujeño, Gerardo) Morales y (el senador nacional Martín) Lousteau, personas con las que uno no comparte cosas, pero que apuntan a la unidad nacional, mientras que Bullrich y Milei plantean la disolución nacional", señaló el rionegrino.

Y agregó: "Un proyecto que trabaja sobre el extremo, agraviando a periodistas, a personas, a minorías, nos lleva a la disolución nacional". Weretilneck remarcó que la Argentina, "más allá de las cuestiones económicas, es un pueblo de unidad".

De cara al balotaje, el gobernador electo de Río Negro estimó que "la campaña de Milei será la de la contradicción porque para ser lo que fue con sus propuestas extremas se va a tener que moderar y ahí la gente le va a faltar el respeto". "Lo que no se puede hacer en la Argentina ni en ningún lugar es una pirueta en el aire, si uno va a dar una vuelta hacia el norte no puede ir al sur", concluyó.

12.24 ► Luis Barrionuevo: "No puedo ni voy a acompañar esta alianza entre Milei, Macri y Bullrich"

En un comunicado, el líder de los gastronómicos se desligó de Javier Milei por el acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. De esta forma, confirmó la ruptura con La libertad avanza. El apoyo del sindicalista fue clave para la fiscalización del partido de la Libertad Avanza en las elecciones.

En la publicación, Barrionuevo afirmó: "En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país". Y firmemente cuestionó: "La pregunta sobre “la casta” ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta?".

11.30 ► Gobernador de Corrientes, contra Bullrich: "Nuestra candidata no logró convencer y hoy retoma la individualidad"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, radical y miembro de Juntos por el Cambio, salió a cuestionar duramente a Patricia Bullrich, ahora ex candidata a presidenta, porque "no logró convencer" a los votantes, y por apoyar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Nosotros impulsamos un cambio con mucha fuerza y ese cambio no llegó porque nuestro candidato no supo interpretar las propuestas que tenía la ciudadanía, no logró convencer y hoy retoma la individualidad", disparó contra la titular del PRO.

Qué sucedió el miércoles 25 de octubre, a tres días de la elección:

23.30 ► Massa aseguró que el pacto entre Bullrich y Milei "le genera confusión a la gente"

El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que el acuerdo celebrado entre la excandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, "a la gente le genera confusión por las contradicciones".

"Vi poco de lo que pasó", remarcó Massa, en referencia a la chance de comprender el detalle de idas y vueltas que hubo este miércoles en Juntos por el Cambio. "Vi algunos títulos de pantalla en la oficina, entiendo que es un tema que a la gente le genera confusión por las contradicciones", precisó. Asimismo, el tigrense aclaró: "No es un tema de nuestra fuerza política".

22.52 ► Javier Milei: "Lo de Patricia fue un acto de grandeza"

Javier Milei celebró que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, apoyara su lista para el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Lo de Bullrich fue un acto de grandeza", aseguró el economista en una entrevista televisiva este miércoles, luego de reunirse con Mauricio Macri y Bullrich el martes por la noche.

"Ayer tuvimos una reunión con el presidente Macri y con la doctora Bullrich. Nos pedimos disculpas mutuamente por lo que pasó en la campaña. Ambos lo hicimos de manera sincera y, a raíz de eso, aceptamos las disculpas de cada uno", contó Milei en TN. "Hemos logrado reconstruir el vínculo que teníamos. A veces la lógica de la campaña lleva a algunos excesos y me parece que es de buena gente reconocer esas cosas", agregó.

21.10 ► Jorge Macri se diferenció de Bullrich y su primo: "No voy a decir a quién voto"

El jefe de Gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se diferenció hoy de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, al señalar que por el momento no dirá a quien votará en el balotaje. A la vez, el mandatario porteño electo aseguró que Juntos por el Cambio "no se terminó".

"Podría decir a quién voto pero no lo voy a decir hoy porque hoy tengo un rol institucional", sostuvo, y destacó la importancia de "no agregar más nafta al fuego" y "velar por la unidad" de Juntos por el Cambio. "Está claro que estoy en la vereda del frente el kirchnerismo", aclaró Jorge Macri.

Pero agregó: "Ahora, también hay cosas que me preocupan del planteo de Milei, que es su postura con la Iglesia. Yo deseo ser jefe de Gobierno de esta Ciudad y que venga el Papa y recibirlo con honores".

18.30 ► "Cambio o continuidad": el posteo de Milei luego del apoyo de Bullrich

A horas de que se consumara el apoyo de la ex candidata cambiemita y el expresidente Mauricio Macri, el diputado libertario publicó un sugestivo video donde hace alusión a una de las principales banderas del ahora ex coalición opositora.

"Nunca fue tan clara una elección", escribió el candidato a presidente de La Libertad Avanza. En el material audiovisual se observan distintas frases. "Continuamos por este camino que conduce a la hiperinflación; o cambiamos", dice una, mientras que otra reza: "Continuamos con políticos ricos y ciudadanos pobres; o cambiamos".

NUNCA FUE TAN CLARA UNA ELECCIÓN pic.twitter.com/Ev0Dj9nhxc — Javier Milei (@JMilei) October 25, 2023

18:00 ► María Eugenia Vidal explicó su posición para el balotaje

En un tweet con formato de comunicado, la exgobernadora de Buenos Aires manifestó una posición similar a la expresada por la Unión Cívica Radical: ni Sergio Massa ni Javier Milei en el balotaje.

"Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa", sostuvo en un pasaje de su posteo en X (ex Twitter).

Sobre el final, para no dejar dudas, aclaró: "Y para los que especulan sobre que esta posición es funcional al massismo, quiero ser clara: Soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo".

María Eugenia Vidal

16:30 ► "Lo que hizo Patricia es una falta de respeto que no perdonamos", dijo Morales sobre apoyo a Milei

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, dijo que "lo que hizo Patricia (Bullrich) es una falta de respeto", en alusión al anuncio de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio de apoyar a Javier Milei en el balotaje.

En conferencia de prensa, Morales, dijo: "Lo que hizo Patricia (Bullrich) es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos. Me sorprendió mucho lo de Patricia. Pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio".

16:00 ►La UCR no acompañará a Massa ni a Milei en el balotaje

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) anunció esta tarde que "no acompañará a ninguno de los dos candidatos (Sergio Massa y Javier Milei)" en el balotaje del próximo 19 de noviembre, luego de una reunión de sus principales dirigentes en su sede central del barrio porteño de Congreso.

"El país está viviendo una grave crisis económica, política, moral y social. Con una inflación creciente, niveles de pobreza y corrupción alarmantes, y una incertidumbre que afecta el día a día y la visión de largo plazo de todos los argentinos", indica el comunicado.

Para Morales y Lousteau el PRO abandonó Juntos por el Cambio al apoyar a Milei

Y agrega: "En ese estado de situación y con el deseo de revertirlo colectivamente fuimos a las urnas. Y la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocritica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos".

"La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina".

15:50 ► Axel Kicillof: "Bullrich ahora es el furgón de cola del proyecto de Milei"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "ahora es el furgón de cola del proyecto" que encabeza el postulante de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, luego de que se anunciara un acuerdo entre ambos dirigentes para el balotaje del 19 de noviembre.

15:30 ► Rodríguez Larreta prepara una conferencia de prensa tras el anuncio de Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará este 25 de octubre una conferencia de prensa en la sede de Gobierno de la Ciudad horas después de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se pronunciara a favor del candidato presidencial Javier Milei.

La conferencia se llevará a cabo a las 18.30 en Uspallata 3160, la sede del Gobierno porteño emplazada en el barrio de Parque Patricios. Se espera que Rodríguez Larreta se exprese sobre la situación del partido, de cara a la segunda vuelta electoral.

Elisa Carrió: "Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio"

14:30 ► Reunión de la UCR tras el anuncio de Patricia Bullrich

Las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) se reúnen esta tarde en la sede del Comité Nacional para definir la estrategia del partido rumbo a la segunda vuelta electoral.

Después de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunciara su respaldo a Javier Milei, los dirigentes radicales anticiparon que no acompañarán orgánicamente a ningún candidato.

Del encuentro en la sede de Alsina participan Gerardo Morales, Martín Lousteau, María Luisa Storani, Mario Negri, Luis Naidenoff, Karina Banfi y Pamela Verasay, entre otros.

"La posición debe ser la neutralidad y no poner en riesgo la coalición", expresó Negri al ingresar al encuentro.

En declaraciones a la prensa, el cordobés agregó: "Quiero decirles que mi mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo en términos de mi partido, que no haya implosión de mi partido. También quisiera que no haya implosión en Juntos por el Cambio, pero tengo una enorme preocupación. Estamos viviendo un momento de enorme dificultad y no ha de ser el radicalismo el responsable de lo que pueda pasar".

Por su parte, Naidenoff consideró que "cuando la Patria está en peligro, hay que tener responsabilidad", por lo que se manifestó a favor de la "neutralidad" para que la sociedad sea la que defina.

"Nos metieron en la trampa de los extremos, irresponsabilidad del K y de los que proponían el salto al vacío", cuestionó el radical de Formosa.

14:15 ► Manuela Castañeira: "El Nuevo MAS va a llamar al voto contra el fascista Milei"

La referente del Nuevo MAS Manuela Castañeira subrayó que su espacio "va a llamar al voto contra el fascista (Javier) Milei". "Vemos muchas definiciones anticipadas sobre el balotaje del 19. Está clarísimo que el Nuevo MAS va a llamar al voto contra el fascista Milei", sostuvo la ex precandidata presidencial.

A través de su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, la dirigente de Izquierda continuó: "Por lo demás, el resto de las definiciones serán debatidas en una Convención Nacional que nuestro partido realizará durante el fin de semana, sobre la base de que no queremos ni ataques a las libertades democráticas ni ajuste sin fin de la mano del FMI".

"La salida para el pueblo trabajador es por la izquierda y es anticapitalista", concluyó.

14:00 ► Javier Milei agradeció a Bullrich y publicó un dibujo de un león abrazando a un pato

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, celebró hoy el acompañamiento público que le brindó la ex postulante y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con una imagen curiosa en las redes sociales.

Fue un dibujo de un león abrazando a un pato con una bufanda de la Argentina, publicado momentos después de la conferencia de prensa que brindó Bullrich.

Por su parte, también vía Twitter desde La Libertad Avanza agradecieron la decisión de la presidenta del PRO y destacaron la decisión de poner "por delante el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia".

"Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Sin embargo nos encontramos ante un dilema: es cambio o continuidad de las mafias. Tenemos la obligación de no ser neutrales" Gracias @PatoBullrich por poner el futuro de los argentinos por delante de cualquier diferencia".

13:30 ► Elisa Carrió: "Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio"

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber jugado "siempre para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio".

"Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa", lanzó la ex diputada nacional.

En diálogo con La Nación+, ratificó la decisión de su partido de no apoyar al libertario en el balotaje contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: "No vamos a someternos a ninguna extorsión, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

La ex candidata presidencial auguró que el líder del PRO llevará a Juntos por el Cambio a su destrucción. "Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él y la pobre Patricia (Bullrich) va a cometer un error histórico", dijo.

El día que Carrió anticipó el "giro" de Mauricio Macri: "No quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei"

Y profundizó: "Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a (el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica) Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta), entregarla a Patricia e irse con Milei", insistió.

Además, consideró que "el kirchnerismo ya ganó" al haber logrado la reelección de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y volvió a resposabilizar a Macri por la derrota, ya que lo acusó de haberse "equivocado en la estrategia, pelearse con (Diego) Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador".

De cara al balotaje de 19 de noviembre, Carrió remarcó: "Hay que impugnar el voto, y el que quiera votar que se haga responsable, porque está avalando". "Una parte del PRO tiene nuestra posición y el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios republicanos", afirmó. Y concluyó: "La causa republicana permanece, los hombres y mujeres pasan".

13:00 ► Patricia Bullrich anunció su apoyo a Javier Milei en el balotaje: "La urgencia del momento no se puede ser neutral"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, oficializó hoy su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje frente al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y subrayó que debido a "la urgencia del momento no se puede ser neutral".

"La urgencia nos interpela a no ser neutrales", argumentó la ex postulante presidencial de Juntos por el Cambio, al tiempo que aclaró que no se debe "iniciar otro ciclo kirchnerista con Massa".

En conferencia de prensa junto a ex compañero de fórmula, el radical Luis Petri, Bullrich remarcó que ambos hablaban en nombre propio y no en representación de sus respectivos partidos. "Un triunfo de Massa sería la continuidad del peor Gobierno de la historia", señaló.

Respecto al apoyo del libertario Javier Milei, Bullrich admitió: "Con Milei tenemos diferencias, no las ocultamos, pero nos encontramos ante el dilema del cambio o continuación mafiosa y queremos terminar con la vergüenza del presente".

Patricia Bullrich anunció que apoyará a Javier Milei en el balotaje: "Tenemos la obligación de no ser neutrales"

Una por una, las definiciones de Patricia Bullrich sobre su apoyo a Javier Milei

- "No venimos en representación de nuestros partidos, sino de haber tenido el apoyo de nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron".

- "Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Junto a Luis Petri ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y libertad".

- "La urgencia nos obliga a no ser neutrales de la continuidad de kirchnerismo a través de Sergio Massa".

- "La seguridad de los argentinos estará en riesgo".

- "Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido; sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa".

- "Con Milei nos perdonamos mutuamente. Fue una charla en el ámbito privado. Fue un perdón".

- "Nosotros en todos los partidos tenemos libertad de acción, siempre el radicalismo tiene derecho a libertad de acción. El PRO también tiene libertad de acción, es un punto importante. Nosotros sentimos la responsabilidad por haber sido la boleta que la gente puso en el sobre".

- "Todos los partidos, tanto el PRO como el radicalismo tienen libertad de acción, espero que no se convierta en una ruptura del diálogo interno".

Patricia Bullrich citó una frase del kirchnerismo mal atribuida a San Martín

- "Nuestra charla con Milei fue una charla en la que hemos terminado ciertos enfrentamientos, no hablamos de gobierno, no estamos en un acuerdo o pacto con Javier Milei, nosotros decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó, lo que nosotros creemos que la Argentina necesita. Acá no hay un diálogo cogobierno, es una posición política y estratégica que creemos correcta para Argentina".

-"Si gana el kirchnerismo, JxC va a una disolución total porque conocemos las prácticas de extorsión a las provincias y diputados. Con esta posición estamos permitiendo que JxC no quede presa de una nueva transversalidad como la que hizo Kirchner 2003, 2004, 2005".

- "La fórmula fuimos nosotros, nosotros tomamos la decisión de llevar adelante unas PASO, a Macri le cabe la misma responsabilidad que a los cientos de miles de militantes de JxC".

- "Me parece que la gran autocrítica es que cuando el país tiene dos alternativas, las posibilidades del triunfo son enormes. Milei logró representar ese cambio en las generaciones más jóvenes".

- "Nuestra decisión es unilateral, no hicimos ningún acuerdo".

12:30 ► Coalición Cívica-ARI: "Vamos a anular el voto"

La Coalición Cívica-ARI ratificó su decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos presidenciales que disputarán el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, y subrayó que van a "anular el voto".

"La Coalición Cívica no va a apoyar a Massa ni a Milei: vamos a anular el voto", sostuvo el presidente del sello opositor, Maximiliano Ferraro.

Al fundamentar la decisión de no inclinarse por ninguno de los dos postulantes, el diputado nacional explicó: "Elisa Carrió y la Coalición Cívica somos quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado".

"Tampoco vamos a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales", continuó.

La Coalición Cívica anunció que no apoyará ni a Massa ni a Milei: "Vamos a impugnar el voto"

Luego de la dura derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales del pasado domingo, Ferraro señaló que desde el espacio liderado por Carrió habían planteado "una estrategia que no fue escuchada".

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de Juntos por el Cambio en base a principios, valores y por sobre todo unidad con identidad. Queremos contrato moral, contrato institucional y un contrato de amistad política que supone generosidad, grandeza. No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados", subrayó.

Y concluyó: "No estamos dispuestos a ser un partido que preste sus diputados al Gobierno de turno que venga. La sociedad nos puso en un lugar: ser oposición y eso debemos aceptarlo y representarlo con humildad".

11:30 ► Jorge Macri anticipó que hablará con Massa y Milei para plantearles "bases de convivencia razonables" entre CABA y Nación

El flamante jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, anticipó que enviará una carta a los candidatos presidenciales, Sergio Massa y Javier Milei, para plantearles "bases de convivencia razonables" entre la Casa Rosada y la Ciudad.

A falta de 25 días para el balotaje que definirá al próximo Presidente de la Argentina, el referente del PRO buscará poner sobre la mesa los intereses de su futura gestión.

Encuesta: Sergio Massa ganaría el Ballottage contra Javier Milei por 10 puntos

"Espero escribirles una carta a los dos candidatos con lo que creo que son bases de convivencia razonables entre el Gobierno de la Ciudad y la Nación", sostuvo el actual ministro de Gobierno porteño.

Macri profundizó: "No hablo de cosas abstractas, sino de cosas como si van a cumplir el fallo de la Corte Suprema y darle la coparticipación que le quitaron a la Ciudad; cómo avanza la autonomía de la Ciudad respecto del Puerto de la Ciudad, la Terminal de Ómnibus de Retiro; qué van a hacer con los presos que tenemos en las comisarías y que el Servicio Penitenciario no se lleva".

9:30 ► Ernesto Sanz: "Tengo tantas razones de peso para no estar con Milei como para no estar con Massa"

El dirigente radical Ernesto Sanz pidió neutralidad de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y dejó una seria advertencia a los referentes del PRO, mientras debaten si van a apoyar al candidato de La Libertad Avanza.

"Si se decidieran cosas diferentes, no hay razones para transitar un camino común", aseveró el ex senador, uno de los fundadores de la coalición opositora.

En declaraciones radiales, Sanz no se alineó a otros dirigentes de la UCR como la vicepresidenta del partido, María Luis Storani, que convocó a votar a Unión por la Patria. "Como radical, tengo tantas razones de peso para no estar con Milei como para no estar con (Sergio) Massa", consideró.

Y agregó: "Si las partes empiezan a decidir cosas diferentes, es obvio que se rompe; las coaliciones viven los que sus miembros quieren, no viven eternamente".

8:30 ► Ricardo Alfonsín: "Milei pone en riesgo la convivencia democrática"

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, aseguró que el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, "pone en riesgo la convivencia democrática", a la vez que es poco serio que quiera que Patricia Bullrich forme parte de su Gobierno, en caso de ser electo.

"El partido espero que se manifiesta a favor de (Sergio) Massa porque no exagero al decir que Milei pone en riesgo la convivencia democrática. La historia nos demuestra que los totalitarismos más duros empezaron con violencias verbales", expresó.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por Splendid, además, señaló: "Lo preocupante es que existan personas irascibles que les cuesta controlar sus emociones, que sean violentas y que rechazan el diálogo como sistema, lo que es incómodo para los amigos, pero si así es alguien que quiere ser Presidente es para que nos preocupemos y mucho sino nos vamos a dar cuenta tarde".

"Evitemos que caiga el misil que representa el candidato de La Libertad Avanza para nuestro país", aseveró Alfonsín, mientras que luego opinó acerca de las versiones que indican que el PRO le daría su apoyo a Milei.

7:30 ► Sergio Massa: "Mi gobierno va a ser el gobierno del diálogo"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, explicó esta noche cuál sería el rol de la actual presidente y su vice, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, respectivamente, en su eventual gobierno, en caso de ganarle el balotaje a Javier Milei.

"Ella (por Cristina) eligió tener un rol en su vida política más de distancia, desde mirar desde afuera de la vida pública. Me parece que es su propia decisión", consideró en una entrevista televisiva.

Respecto de Alberto, dijo que "será un ex presidente, al igual que (Mauricio) Macri, que Cristina, (Eduardo) Duhalde", además de descartar "que esté buscando cargos".

"Mi gobierno va a ser el gobierno del diálogo. Lo que muchos que me criticaron durante mucho tiempo que era mi capacidad para dialogar, esa flexibilidad para vincularme con todos los sectores creo que es lo que más necesita la Argentina en este tiempo", aseguró Massa.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que "la campaña" fue suya, al tiempo que añadió: "Y el Gobierno también va a ser mío. El Presidente soy yo". Y lanzó: "Los que me conocen, saben que yo no tengo jefes. Mi único jefe van a ser los argentinos, los que me voten y los que no".

LAS NOTICIAS DEL 24 DE OCTUBRE:

23:00 ► Leandro Santoro llamó a la dirigencia política a "recomponer una relación con la racionalidad y el sentido común"

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro advirtió hoy que la Argentina está ante "una disyuntiva límite" en relación al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y aseguró que en La Libertad Avanza hay personas que no son "normales" debido a las propuestas que realizan. .

"Tengo plena confianza en Sergio. Está claro cuál es el país que se viene. Estamos ante una disyuntiva límite. La posibilidad cierta de que un grupo de locos se haga cargo de la Argentina amerita que la dirigencia política, de todo el arco ideológico, se ponga los pantalones largos y se dé cuenta de que hay que hacer algo en serio", expresó.

A su vez, Santoro, que se bajó este martes del balotaje por el cargo de jefe de Gobierno porteño, añadió: "Estamos en una situación en donde la gente está pasando mal, hay alta inflación, problemas macroeconómicos importantes, pero hay algo en la convivencia democrática, en la intolerancia, discursos de odio… Se están viendo situaciones que no tienen antecedentes en la democracia argentina".

En ese sentido, llamó a la dirigencia política a "recomponer una relación con la racionalidad y el sentido común".

22:00 ► La respuesta de la izquierda a los libertarios: "Nosotros no vamos a aceptar de Milei ni un vaso de agua"

El legislador porteño del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, aseguró hoy que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, respecto de sumar dirigentes del FIT ante un eventual gobierno libertario es un "completo absurdo" y afirmó que su espacio "no va ni a la esquina" con el dirigente liberal.

"Es un completo absurdo y un despropósito. Nosotros no vamos a aceptar de Milei ni un vaso de agua. No vamos ni a la esquina con él", sentenció Solano en diálogo con Noticias Argentinas.

En esa línea, el dirigente del Partido Obrero aseguró que la iniciativa respecto de sumar dirigentes de izquierda al ministerio de Capital Humano en un eventual gobierno del libertario es una muestra de "desesperación" por parte del frente que encabeza Milei.

"Alguien que llamó hace poco tiempo a aplastar a la izquierda, que amenazaba con meternos a todos presos y decía que nosotros somos estéticamente inferiores, ahora aparece con propuestas de este tipo solamente con un interés de revertir una derrota electoral", sostuvo Solano.