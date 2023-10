Guido Sandleris: "Argentina se está acercando al incendio hiperinflacionario"

El economista Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, advirtió que “la hiperinflación podría desencadenarse de la combinación de emisión descontrolada de pesos y fuerte caída de los depósitos en pesos”.

Ese escenario podría darse por “un gran aumento del déficit fiscal o dificultad de renovar la deuda en moneda local, por la eliminación inmediata de todos los controles cambiarios sin un ancla, o por una dolarización sin dólares (reservas)”, explicó el ex funcionario en el Ciclo de Análisis de Coyuntura Económica organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

“Argentina se está acercando peligrosamente al incendio hiperinflacionario. Esto es consecuencia de la pésima política económica del Gobierno y de la irresponsabilidad en declaraciones y propuestas de quien, según las encuestas, aparece con mayores chances de imponerse en las elecciones”, señaló Sandleris en relación con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

"La idea del Estado presente con gasto público y déficit fiscal, como fuente de crecimiento económico, nos ha llevado a esta crisis. Massa gastó 1 punto del PBI en tan solo 4 meses con fines electorales, una enorme irresponsabilidad", agregó.

Miguel Ponce apuntó contra Javier Milei: “Su plan económico es la hiperinflación”

La posibilidad de una hiperinflación se podría evitar “disminuyendo la emisión monetaria a través de una abrupta reducción del déficit fiscal de forma creíble, lo que debería ayudar a sostener la demanda de pesos, junto a una acumulación de reservas de la mano de la eliminación del cepo Frankenstein y la reducción de la brecha, que con las medidas adecuadas debería apuntalar la demanda de pesos en el corto plazo”.

Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Dos miradas sobre la dolarización que propone Javier Milei

En cuanto a la propuesta de dolarización del candidato libertario, el ex presidente del Central opinó que “sin reservas, dolarizar en el corto plazo requeriría atravesar primero una hiperinflación o un corralito. Incluso en el escenario improbable de que se consigan 20 mil millones de dólares para reforzar las reservas, esto implicaría un tipo de cambio de dolarización de 4.000 pesos al día de hoy: más de 10 veces el tipo de cambio oficial actual”.

Goldman Sachs lanzó severas advertencias sobre la dolarización que propone Javier Milei

Sobre la propuesta de dolarización, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, sostuvo que “no estamos de acuerdo con el proceso de dolarización que plantea Milei, no debemos perder la autonomía monetaria. La dolarización no es tan liberal, es encorsetar a la economía a un funcionamiento predeterminado por una moneda que no es la nuestra”.

“Uno de los argumentos es que Argentina gasta más de lo que ingresa, tiene déficit fiscal y por esa razón hay que dolarizar, ¿esto quiere decir que no tenemos disciplina los argentinos y que no somos capaces de ser ordenados?”, se preguntó el presidente de la entidad bursátil.

Para Tagle, “se tiene que estabilizar la economía, no hay otro camino; hay que achicar el sector público, el déficit fiscal y la emisión de moneda y a su vez bajar la presión fiscal al sector productivo.”

LM / Gi