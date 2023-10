Sergio Chouza, especialista económico, aseguró que el swap con China se considera garantizado en este nuevo tramo. “Debería llamar la atención que el 90% de los profesionales estén en contra del programa de dolarización. Los únicos que están a favor son los técnicos de Javier Milei”, declaró el economista de la Consultora Sarandí, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿El mérito del swap con China no es de Alberto Fernández, en lugar de Sergio Massa, que viajó una sola vez?

Bueno, sí. Más allá de lo diplomático, donde podríamos asignar la coordinación con esta última visita en particular del Presidente a cargo.

¿Hay un "Presidente a cargo" y "Presidente no a cargo"? ¿Massa sería el "Presidente" y Alberto el "Presidente a cargo"?

Es evidente que Alberto Fernández fue licuando su poder político efectivo desde el momento en el cual resignó la posibilidad de una eventual reelección, pero igualmente sigue cumpliendo un rol y está en coordinación con el ministro de Economía.

Me parece que, más allá de algunas interferencias en particular, siempre ha sido coincidente la estrategia, sobre todo en materia geopolítica y en relaciones económicas con el resto del mundo.

Pero el swap estaba garantizado en este nuevo tramo. Yo diría que lo importante de lo que se conoció ayer es una ampliación, un punto un poco más significativo, 1500 millones de dólares por arriba de lo que de lo que se esperaba, y la oportunidad.

Porque tranquilamente el Banco Popular de China podría no haber dado el aval en la previa a las elecciones, un momento de de mucha incertidumbre en el orden político, y que se haya validado ahora me parece que hay que vincularlo a la respuesta que tuvo el mercado sobre las cotizaciones de dólares paralelos que, a todas luces, tuvieron una sobre reacción en los días previos.

En un contexto de mucha incertidumbre, de una posición macro muy debilitada, pero donde los árboles no crecen hasta el cielo, me parece que a todas luces queda claro que el efecto de suba tan pronunciado de las semanas previas se había sobregirado un poco.

Gabriel Rubinstein sostuvo que si Milei ganase las elecciones este domingo, en primera o segunda vuelta, no habría un salto del dólar como lo hubo cuando ganó en las PASO, porque ese salto ya se produjo y el mercado ya descontó anticipadamente eso.

¿Es así? ¿Este dólar a $1000 es el dólar que asume que Milei ganó? ¿Si Javier Milei gana no cambia nada y si Milei pierde el dólar baja? ¿O no?

No, lo veo más como un dólar ponderado por la probabilidad relativa de victorias de cada uno de los candidatos, en función del resultado de las PASO, y en función de las últimas encuestas.

No lo veo como un dólar que ya descuente un triunfo de Milei porque sería mucho más alto, sin lugar a dudas sería más alto, porque el programa de dolarización es lo único que Javier Milei no ha resignado en su discurso.

Lo que vos decís es que este dólar de $1000 todavía no sería el dólar de Milei triunfando en las elecciones del domingo. Que si Milei ganase en primera vuelta o hubiera una diferencia muy grande yendo a un balotaje, con respecto al segundo, habría un salto del dólar..

Yo creo que sí, que el dólar de equilibrio, en un escenario de Milei presidente, no sería este, porque debería ser el dólar que descuente la dolarización como programa.

¿Y cuál sería ese dólar?

Bueno, ahí hay una cuestión técnica importante desde el punto de vista metodológico, que es que las reservas, desde el punto de vista de su composición neta o líquidas, son un artificio técnico, como para tener una noción de cuál es el poder de fuego para intervenir, cuál es la libre disponibilidad o la liquidez que tiene un gobierno a la hora de accionar.

Ayudanos a entender cuál sería el equilibrio en una situación como la que tiene la Argentina hoy.

Hoy vos tenés un stock de reservas brutas sobre las cuales, si descontás los depósitos privados, te queda un número positivo, no es negativo. Eso se debería equiparar a la cantidad de pesos en circulación para rescatar a la base monetaria. Daría un número muy alto, superior definitivamente al de las cotizaciones actuales de los dólares libres, pero no daría un número infinito.

La gente saldría a comprar dólares si Milei ganase, porque supondría que se vendría la dolarización, el Banco Central intervendría vendiendo y la capacidad de venta del Banco Central se agotaría en algún punto. Habría que ver si encuentra equilibrio entre la demanda, la oferta que pueda tener el Banco Central.

Sí, sumado a las disponibilidades de los privados, porque en determinado punto todas las personas que tienen un depósito en sus bancos, en su caja de ahorro o en sus colchones, también estarían dispuestas a vender sus dólares a cambio del canje.

¿Habría un corralito, por ejemplo, para que la gente que tiene pesos no pueda pasar a dólares? Estoy tratando de imaginarme si la demanda fuera a superar la oferta.

Eso es lo que falta clarificar del programa de Emilio Campo, donde tenés todo ese segmento que excede a la base monetaria y constituye agregados más amplios que está dado por los depósitos privados, que si también tenés que canjear eso, el dólar de conversión, de equilibrio, sería aún más alto.

Nosotros hicimos un informe en la consultora hace un mes y nos dio que el dólar de equilibrio, si ganara Javier Milei, sería de 7 mil pesos, canjeando, además de la base monetaria, los pasivos que dan red a los depósitos del sector privado. Obviamente, es un programa a todas luces, con las disponibilidades de efectivo en moneda extranjera que tenés hoy, es muy difícil de implementar, por eso es que no es una crítica política que se le hace desde la disciplina.

Debería llamar la atención que el 90% de los profesionales estén en contra del programa de dolarización, independientemente de si forman parte de los equipos de Massa, de Patricia Bullrich o de otros equipos. Los únicos que están a favor del programa son los técnicos de Javier Milei.

Fernando Meaños (FM): ¿Es una buena decisión utilizar el swap con China para intervenir en el mercado de cambios hasta las elecciones? ¿No se está tomando un costo muy elevado solo para sostener al tipo de cambio estable hasta que termine el proceso electoral?

Desde lo filosófico, no me gusta ningún tipo de intervención destinando reservas para moderar la dinámica de los dólares libres financieros. Me parece que los bancos centrales no deberían intervenir ahí o hacerlo de forma muy quirúrgica y acotada. ¿Qué pasa? Estamos en un escenario donde hay una oposición que es no colaborativa, pero es un entorno macro definitivamente inestable y debilitado por el efecto de la sequía.

FM: ¿En qué podría colaborar la oposición? La decisión que no compartís es del Gobierno.

Podría colaborar en no bajar más las expectativas, desde el punto de vista de premisas básicas. La declaración de la semana pasada sobre los depósitos privados, no solamente son temerarias desde el punto de vista de la recomendación financiera, porque alguien que le recomendó eso, pagar $1050 por el dólar la semana pasada, y hoy lo puede comprar a $910, bueno, le dio una mala recomendación financiera.

Pero además, eso desalinea las expectativas, viniendo por parte de un candidato que tiene competitividad electoral.

El escenario de coordinación básica sería este: "no rompamos el juguete", porque la verdad que la estabilidad del sistema financiero y bancario, en un país con los antecedentes que tuvimos nosotros a inicios de este siglo, es algo que hay que cuidar institucionalmente. Todas las fuerzas políticas tienen que contribuir a protegerlo.

FM: ¿No creés que se está demorando una devaluación que parece inevitable?

Siempre el debate sobre el tipo de cambio de equilibrio es algo que no tolera una única respuesta de un valor y acepta diferentes emisiones, pero si vos ajustás una serie histórica, el valor del tipo de cambio oficial no está brutalmente atrasado, está un poquito por detrás del valor promedio de los últimos 20 años, si querés.

Entonces, ¿cuál sería la zona de equilibrio? Bueno, tenés que atender al contexto macro. Definitivamente, en un año de escasez severa de reservas, como tuviste por el efecto de la sequía, el dólar de equilibrio sería mayor. Ahora, si en 2024 volvés a tener un influjo muy significativo de dólares porque se normaliza la situación comercial, empezás a tener los réditos del gasoducto, entre otras cosas, yo no sé si pagaría mucho más caro por dolarizar.

Entonces, hay que tener cuidado con algunas afirmaciones temerarias y, de hecho, una evidencia de esto es la declaración de Carlos Melconian, que si bien no termina de ayudar en lo de ayer, que dijo “para mí saldría $500”, está diciendo $500, no está diciendo $1000, y entre los $350 actuales y los $1000, $500 está más cerca de los $350.

Lo que quiero decir es que no está brutalmente atrasado, puede requerir alguna corrección en el margen, pero nada que sea una devaluación brutal.

