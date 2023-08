Las reservas netas del Central siguen en rojo y no podría cumplirse la meta con el FMI

El Banco Central terminó este viernes con saldo consolidado positivo de US$ 221 millones. Con el aporte de US$ 99,203 millones de este viernes, el dólar agro terminó la semana totalizando US$ 728,367 millones y suma desde el lanzamiento del programa exportador US$ 1.274 millones.

A pesar de este saldo positivo puntual, el panorama de las reservas netas sigue en modo negativo y no habría perspectivas de revertirlo en lo que resta de 2023.

Para calcular las reservas netas, a las reservas brutas se le deben restar los pasivos de la institución en moneda extranjera. Éstos incluyen el swap, los encajes en dólares de los bancos comerciales, los DEG del FMI y los fondos de garantía de los depósitos en dólares administrados por Sedesa, entre otros.

Para la Consultora LCG, el stock de reservas brutas roza los US$ 24.000 millones “y se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 17 años. Es el equivalente a poco más de 3 meses de importaciones. Las netas se sostienen en terreno cada vez más negativo: -US$ 9.000 millones”.

Alarmante caída de las reservas del Banco Central que alcanzan mínimos históricos

Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), las reservas netas se encuentran en un estimado de -US$ 9.061 millones. “Destacamos que nuestra estimación fue corregida a la baja, ya que se conoció que la posición de oro en el BCRA cayó US$ 426 millones de US$ 3.895 millones el 23/07 a US$ 3.469 millones el 31/07”.

Por su parte, el economista Salvador Vitelli señaló a PERFIL que las reservas netas se calculan en US$ 9.848.

En cuanto a la polémica sobre la caída de las reservas en oro, Vitelli comentó que “hubo caída de 220 mil onzas, que equivalen a US$ 426 millones. No hay explicación oficial y se restringieron a decir que no había variado la tenencia de oro, lo que presupone que podrían haber un REPO para hacerse de liquidez”.

En el mismo sentido, un informe de la consultora Equilibra calcula que las reservas netas cerraron en julio con un saldo negativo de US$ 10.000 millones.

¿Se puede cumplir con la meta de reservas netas que pide el FMI?

“La nueva meta acordada con el FMI exige un stock positivo de US$ 3.300 millones a fin de año y sólo se pueden contabilizar US$ 4.300 millones de DEGs de los futuros desembolsos del FMI”, indica el reporte.

Para cumplir esa meta pedida por el FMI de US$ 3.300 millones, se deberían destinar solo US$ 14.600 millones para la importación de bienes hasta fin de año.

“Descartamos este escenario, porque implicaría una fortísima recesión y aceleración de la inflación. Las importaciones no se reducirán a la mitad, pero sí podrían ajustarse para acercarse un poco a la nueva meta”.

En ese sentido, se calcula que habría una contracción del 14% interanual de las importaciones, con una caída del 3% de la actividad económica.

“Esto daría como resultado unas reservas en terreno negativo por US$ 7.000 millones a fin de 2023”, indicó Equilibria.