Marco Lavagna habló sobre la confianza de Milei en que la inflación irá a la baja: "Tiendo a ser más cauto"

El director del Instituto Nacional De Estadísticas y Censo (Indec), Marco Lavagna sobre la confianza del presidente Javier Milei en que la inflación irá a la baja. "Tiendo a ser más cauto", respondió. El funcionario, además, se refirió a su continuidad al frente del organismo -en el fue designado en el 2019- y reflexionó sobre la credibilidad de los resultados.

En diálogo con La mañana de CNN, Lavagna fue consultado por los pronósticos de Milei y su equipo. Desde el oficialismo insisten en la idea de que Argentina comenzó un período de recuperación y, en particular, proyectan una inflación a la baja. Con prudencia, el funcionario respondió: "Yo generalmente tiendo a ser más cauto, sobre todo cuando tenemos cambios de precios relativos tan fuertes como los que estamos viviendo en el último tiempo. Y, sobre todo, porque Argentina viene con un proceso inflacionario desde hace ya muchos años. No hay que relajarse y decir 'ya está, le gané a la inflación'. Prefiero que se vaya dando todo el proceso porque la inflación no desaparece de un día para el otro", aseguró.

"Un tiro para el lado de la justicia", la celebración tuitera de Milei por la decisión judicial que beneficia a Chocobar

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lavagna calificó la situación económica actual como "compleja, tanto desde el punto de vista de la actividad, como desde el punto de vista social y de precios". Según el funcionario, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es la variable que lo lleva a esa conclusión.

Para Lavagna se trata de una encuesta que aporta "mucha información" y que incluye temas variados como educación, salud, ingresos o trabajo. Por eso, aprovechó la entrevista para pedirle a los oyentes que no dejen de atender a los encuestadores de la EPH. "Hoy, cuando miramos la encuesta se ve lo compleja que está la situación", repitió.

Los bancos denunciaron a Mercado Libre por abuso de posición dominante

Más allá de su análisis como economista, Lavagna inisistió en que el Indec no hace proyecciones. "No decimos 'che, seguí con esta política porque te va a pasar eso'. No hacemos ese trabajo"; dijo y agregó: "¿Por qué no estaría bueno que lo hiciéramos? Porque vamos a estar condicionando para que (el resultado) me dé lo que dije proyecté porque sino voy a estar equivocado. Y nosotros tenemos que mostrar la realidad como es, no hacer suposiciones".

Lavagna valoró que desde La Libertad Avanza le hayan propuesto continuar al frente del Indec, cargo en el que asumió en diciembre del 2019. "Es un reconocimiento. Pero al igual que se lo reconozco al presidente Fernández, también le reconozco al presidente Milei que haya buscado a alguien que no es de su espacio político para hacerse cargo de un organismo tan sensible", subrayó.

Manuel Adorni le respondió a Alberto Fernández: "Bastante mal le fue en su guerra contra la inflación"

En esa línea, el funcionario contó que cuando recibió la propuesta de Milei aceptó de inmediato. "Me parecía una muy buena señal para dar una continuidad a la gestión, mostrando que más allá de los signos políticos, la parte técnica se mantenía", aseguró. Para Lavagna, los institutos de estadísticas deben ser "apolíticos y sin ideología".

Con respecto al trabajo con las dos administraciones, Lavagna sostuvo que jamás le pidieron que manipulara la información. "Trato de diferenciar las presiones del 'andá y cambiá el número'. Eso no me ha pasado, ni en la gestión anterior ni, por ahora, en esta".

Inflación y pobreza, la credibilidad del Indec en áreas sensibles

Lavagna insitió en la necesidad de sostener la credibilidad de los resultados del organismo y subrayó que hoy es "absolutamente imposible" que se alteren las estadísticas. En primer lugar dijo que él no lo permitiría y, en segundo, destacó el compromiso del cuerpo técnico del organismo. "Si llegase a pasar, a los dos minutos sería público y estaríamos todos defendiéndolo".

En esa línea, insistió no solo en el compromiso del equipo técnico del Indec sino también en la cantidad de material que produce: 1500 informes al año. De hecho, contó que el organismo no sufrió los despidos masivos que hubo en otras áreas del Estado nacional. "Al tener una continuidad me era fácil poder dar explicaciones a cualquier persona que me quisiera hacer una auditoría", subrayó.

El euro blue cerró a $1103 para la compra y $1136 para la venta este lunes 6 de mayo de 2024

"El Indec es el único organismo que tiene la capacidad de hacer un relevamiento como el que hacemos nosotros. Nadie hace un relevamiento de más de 320 mil precios en todo el país todos los meses durante todas las semanas. Es el rol que justamente tiene que tener", aseguró Lavagna.

Con respecto a las críticas a las metodologías que utiliza el instituto, el funcionario sostuvo que el equipo sigue "manuales internacionales" aunque sí reconoció que sería conveniente cambiar la canasta con la cual se mide inflación. "Estamos utilizando una que es del 2004, que tuvo una actualización en el 2016. Pero es una canasta que fue cambiando a lo largo de los años porque los hábitos de consumo de todos nosotros cambian a lo largo del tiempo. Pongo un ejemplo: en el 2004 no existía Netflix y alquilabas una película en el videoclub. Eso ya no existe", reflexionó.

Los negocios de Karina en Miami le hicieron perder a sus padres al menos un tercio del millón de dólares invertidos

Además, Lavagna se refirió a los cuestionamientos sobre cómo se mide la pobreza en la Argentina, que observa la variable de los ingresos. De hecho, fue consultado sobre las declaraciones de la ex portavoz presidencial, Gabriel Cerruti, quien en el 2023 había puesto en duda el resultado de 60% de pobreza infantil. "Seguimos dando los índices de pobreza de la misma manera. Eso es una muestra de que más allá de que los distintos funcionarios puedan decir algo, el Indec mantiene la metodología", respondió.

En este sentido, defendió la medición de pobreza por ingresos. "Es la mejor medida y la que utilizan la mayoría de los países. Después está la discusión eterna sobre la pobreza multidimensional, la cual el Indec produce de alguna manera aunque no la demos en un solo dato. ¿Y por qué no la damos en un solo dato, como sí hace la UCA u otros organismos privados? La pobreza multidimensional es preguntarte si tenés acceso a cloacas, a luz y gas, si tenés basurales cerca... todo eso el Indec lo mira y lo publica como indicadores de las condiciones de vida, pero no lo agrega en un indicador único"; sostuvo.