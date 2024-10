Hernán Lombardi, diputado nacional por el PRO, vivió un tenso momento al aire que terminó a los insultos y casi deriva en violencia física con Pablo Alabarces, sociólogo y profesor de la UBA. El incidente ocurrió en la noche de este domingo 20 de octubre durante la emisión de Opinión Pública (Canal 9), al que el legislador y el docente habían asistido para debatir sobre el financiamiento universitario y la política educativa del gobierno de Javier Milei.

La polémica comenzó con el anuncio de Lombardi de que el PRO reclamará que las empresas públicas tengan déficit cero, lo cual representaría un ahorro de 0,5 puntos del PBI, para financiar el presupuesto universitario. "Ese aporte de las empresas públicas tiene que tener lugar para el tema educativo y el tema de las jubilaciones, tenés de dónde sacar", explicó el diputado nacional.

El incidente ocurrió tras la entrevista con Lombardi y antes de que Alabarces saliera al aire. Según testigos del hecho, al cruzarse detrás de cámara el docente le recriminó al legislador: "Vos sos un hijo de puta".

Alabarces luego le habría recriminado a Lombardi los despidos en la agencia Télam, hoy cerrada en la gestión Milei, cuando el legislador era titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el gobierno de Mauricio Macri. Luego hubo un roce entre ambos que casi deriva en violencia física, ante lo cual la conductora Romina Manguel pidió calma, dado que todavía estaban al aire.

"Acá agresiones físicas, no", planteó la periodista. Finalmente prevaleció la cordura y el tema no pasó a mayores.

El descargo de Pablo Alabarces: "Nos están amenazando"

Tras el incidente, Pablo Alabarces, docente del seminario de Cultura Popular en la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, justificó su accionar y no se retractó de sus dichos. "¿Vamos a hacer un problema en este programa respecto de que yo le dije a Lombardi lo que pienso de él? Perdón, claro, debí haberme asegurado de que el micrófono estuviera apagado, ese fue mi error", ironizó.

"Lo que le dije a Lombardi se lo vuelvo a decir sin ningún tipo de problema; lo merecen él y toda esa gente que votó a favor del veto" a la ley de financiamiento universitario, "y que además no lo puede justificar", continuó el profesor.

Ante las críticas de Romina Manguel sobre los insultos, Alabarces explicó: "Nos han llevado a un punto de tensión. Venimos de dos marchas (a favor de las universidades públicas) en el año, la última hace apenas dos días, y a esa marcha le siguió la ratificación del veto por parte del Congreso, y a eso lo que le sucedió fueron las tomas (de las universidades), y tras eso una compañera de ruta de este sujeto (en referencia a Lombardi) nos amenazó y dijo que los estudiantes estaban fabricando bombas molotov".

"Y la cohorte que los acompaña salió a decir que después no se quejen si después vuelve a haber desaparecidos o lesa humanidad. Nos están amenazando, Romina; además de que ya nos han reprimido, nos están amenazando con represión", continuó el docente.

"Este señor que echó 350 compañeros de Télam, él firmó los telegramas, es un mal tipo. Es un muy mal tipo. Te digo más, no solo no se arrepintió de lo que hizo en 2016 con Télam sino que volvió a festejar el cierre", completó Alabarces.

Hernán Lombardi: "Son violentos peligrosos"

El diputado nacional del PRO no volvió a pronunciarse sobre la pelea con Alabarces al aire de Canal 9, dado que ya se había retirado del programa. Sin embargo, acudió a las redes sociales para expresarse.

"La agresión y el insulto hablan de la falta de argumentos. Son violentos peligrosos. Desconocen todo pensamiento que no sea el de ellos y eso los vuelve impotentes en ideas y solo les queda intimidar de palabra y de hecho", escribió Lombardi en Twitter.

Romina Manguel: "No nos gusta la violencia"

Tras ambos reportajes, Romina Manguel reflexionó sobre lo sucedido en el cierre del programa. "No quiero dejar de volver sobre el tema. No nos gusta la violencia, no queremos vivir en climas violentos y no nos gusta cuando se genera", sostuvo la conductora.

"Pablo Alabarces me decía recién 'no me hagas sentir culpable'; el discurso de decir 'lo hice y lo volvería hacer', no está bueno. No está bueno lo que le pasó a Lombardi, no está bueno que le digan a un diputado, o a cualquiera, 'hijo de puta', en un estudio de televisión. Quedamos todos muy nerviosos con lo que pasó", continuó Manguel.

"Viene pasando demasiado seguido a mi gusto", sostuvo la periodista y recordó varios episodios recientes de violencia como la agresión al youtuber libertario Fran Fijap. "¿Vamos a naturalizar este clima? Porque yo ya naturalicé que se puede decir cualquier cosa. ¿Vos pasás y puteás a cualquiera? Alguien va a responder en algún momento", concluyó.

