Quién es Fran Fijap, el streamer libertario que fue agredido afuera del Congreso

El streamer libertario Franco Antunez, conocido como Fran Fijap, fue agredido hoy en las inmediaciones del Congreso después de la sesión en la que la Cámara de Diputados avaló el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario. El joven militante de La Libertad Avanza fue atacado con golpes y elementos contundentes por un grupo de manifestantes y debió refugiarse en una casa de comidas.

El joven militante oriundo de Berazategui se dedica al streaming y a través de sus canales comparte y comenta “todos los programas donde salga Milei en vivo”, explica su perfil. En una entrevista contó que dejó la escuela secundaria en tercer año para trabajar y colaborar con los ingresos familiares. Fue identificado como parte del grupo que acompañaba a Iñaki Gutiérrez en las tareas comunicaciones del presidente antes de la llegada de Fernando Cerimedo y Juan Pablo Carreira.

Fijap se autodenomina como "secretario de contratación" y administra un grupo de Whatsapp de militantes de Milei que se llama "Ministerio de Trolls". Cuando el youtuber ingresó este miércoles a una casa de empanadas ubicada en la intersección de Callao y Avenida Rivadavia, el dueño del local bajó la persiana y quienes lo perseguían comenzaron a patear y golpear la cortina metálica. Por los incidentes en las inmediaciones del Congreso se registraron "dos detenidos mayores de edad", uno por "atentado y resistencia" y el otro por arrojar elementos contundentes contra personal policial, indicó la agencia Noticias Argentinas.

Fran Fijap fue custodiado por la policía de la Ciudad, que tomó intervención del asunto. "Estoy cortado en la mano y me pegaron por todos lados. Como siempre, voy a las marchas, voy a hacer entrevistas. Me robaron el celular de laburo. Me arde toda la cara", dijo el creador de contenido en diálogo con TN, quien manifestó haber recibido también gases lacrimógenos.

Momentos antes, Fijap había tuiteado: “Se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. LTA ("la tienen adentro") zurdos". Sin embargo, no fue la primera vez que fue escrachado tras una provocación. Apenas la semana pasada, durante la marcha federal universitaria, denunció haber sido golpeado por militantes radicales y custodios que acompañaban al senador nacional Martín Lousteau, presidente de la UCR.

El año pasado, cuando Milei todavía era precandidato presidencial, Gabriela Radice, periodista de la TV Pública denunció que fue agredida mientras trabajaba cubriendo el voto del libertario. "Me estaban clavando los codos de las costillas y automáticamente este chico que dice llamarse (Franco) Antunez toma mi micrófono, me lo quita, lo pone en su boca y empeza a decir que era operadora", comentó al aire. "Es muy desagradable eso en el contraste de una jornada tan hermosa", lamentó en referencia a las PASO.

La reacción de Bullrich y Romo al linchamiento a Fran Fijap

Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, publicó en su cuenta de X: "¿Ustedes qué piensan? ¿FOPEA va a sacar un repudio por este intento de asesinato perpetuado por militantes kirchneristas al periodista independiente Fran Fijap?", en un mensaje que fue republicado por el presidente Javier Milei. Romo también fue agredido la semana pasada, cuando intentaba ingresar a la UNLP para dar una charla.

Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich comunicó: “A los violentos antidemocráticos que golpearon, persiguieron y robaron al periodista independiente Fran Fijap les digo: sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno. Los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria. Ley y orden”.

