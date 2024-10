Integrantes de La Libertad Avanza fueron agredidos este viernes en la entrada de la Facultad de Ciencias Económicas, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Hubo empujones y gritos. El legislador provincial Agustín Romo, uno de los atacados, dijo que el diputado nacional Santiago Santurio recibió un piedrazo.

El hecho ocurrió esta tarde, cerca de las 16, horario en el cual estaba pactado que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Romo y el congresista Santurio brinden una charla titulada "Encuentro provincial. Universitarios de la Libertad Avanza", organizado por la agrupación de estudiantes que lleva el mismo nombre.

Sin embargo, cuando los libertarios arribaron al lugar, fueron recibidos con insultos por un amplio grupo de personas, que les aclaraban que no eran bienvenidos.

"Mudamos la charla de lugar. Ningun zurdito va a imperdirla porque La Libertad Avanza y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. El Diputado Santurio se comio un piedrazo en la cabeza y lo festejas. Y acá está. A no llorar después. Abrazo", sostuvo Romo en X.

Luego agregó, también en redes sociales: "Muy divertido realmente. No hemos podido ingresar a la charla en la Universidad Nacional de La Plata porque pusieron cadenas en la puerta. Al diputado Santiago Santurio le tiraron un piedrazo en la cabeza".

En las afueras del edificio ubicado en calle 48 entre 6 y Avenida 7, el hecho sorprendió a propios y extraños, que no esperaban tal nivel de hostilidad. "No sos dueño de la Universidad, es pública, es de todos", bramó Santurio en medio de los incidentes, ya con la policía en el lugar.

Como publicó Romo, la exposición fue movida al Senado de la Provincia, a pocas cuadras del lugar, en Avenida 53 entre 8 y 9.

Álvarez, que esta semana estuvo muy activo en distintos medios por el conflicto del Gobierno con las universidades, dijo en diálogo con TN. "Nos encontramos una horda muy agresiva, le pusieron cadenas a las puertas para que no pudiéramos entrar. Uno entiende el folklore de la política, puede haber pancartas y bombos, el tema es que se pusieron muy violentos y lanzaron una pedrada. La piedra para mí erró, pero me tiraron agua caliente de los termos. Estaba participando personal de seguridad de la Universidad". También dijo que les arrojaron pintura y culpó a la policía por no actuar.

Esta semana en distintos puntos del país se llevaron adelante distintas marchas universitarias, en reclamo por mayor financiamiento para las casas de estudio y mejoras salariales para los docentes. Se trató de la segunda protesta de este tipo contra el oficialismo y sus recortes en distintas áreas del estado.

Horas después de la movilización, Javier Milei respondió con un veto a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso. Ahora el turno será del Poder Legislativo. Si en ambas cámaras los bloques que quieren anular la decisión presidencial logran sumar dos tercios de los presentes, habrá una dura derrota para La Libertad Avanza.

La oposición (Unión por la Patria) y los bloques dialoguistas (Encuentro Federal) solicitaron que el próximo miércoles 9 de octubre haya sesión para debatirlo.

