Agredieron al streamer libertario Fran Fijap afuera del Congreso: se fue escoltado por la policía

Después de la sesión en la que la Cámara de Diputados que avaló el veto a la ley de Financiamiento Universitario del presidente Javier Milei, el streamer libertario Fran Fijap volvió a ser agredido en las inmediaciones del Congreso de la Nación por las personas que se manifestaban en apoyo a la ampliación de fondos para las altas casas de estudio.

El militante de La Libertad Avanza (LLA) recibió el golpe de elementos contundentes y debió refugiarse en un local comercial de la intersección de las avenidas Callao y Avenida Rivadavia, en un hecho que motivó la intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Veto a la ley de financiamiento universitario: luego de la ratificación, los gremios docentes anunciaron un paro

Entre las personas que protestaban frente al edificio legislativo se encontraban universitarios, docentes y también militantes de izquierda, ubicados sobre el vallado dispuesto en el cruce de Entre Ríos y Rivadavia, cuando el youtuber fue identificado y agredido por Callao, acusado de "provocar".

Entonces, Fijap corrió e ingresó a una casa de empanadas, donde el dueño bajó la persiana para evitar que los manifestantes entraran. Esto motivó que comenzaran a patear y golpear la cortina, que terminó dañada al igual que algunos de los vidrios.

"Estoy cortado en la mano y me pegaron por todos lados. Como siempre voy a las marchas, voy a hacer entrevistas. Me robaron el celular de laburo. Me arde toda la cara", dijo el creador de contenido en diálogo con TN, que explicó que quedó en medio de la manifestación mientras realizaba una serie de reportajes para su canal.

Minutos después, los efectivos de la fuerza porteña realizaron un cordón frente a la casa de empanadas y exigieron a quienes habían perseguido al youtube que se retiraran.

Antes de recibir golpes, el influencer había celebrado en sus redes sociales la ratificación del veto al financiamiento universitario que realizó Milei. "Se mantiene el veto contra el proyecto de los degenerados fiscales. LTA (La Tienen Adentro) zurdos", escribió.

El diputado provincial Agustín Romo, que integra el bloque libertario, se expresó a través de su cuenta en la red social X y apuntó contra FOPEA (Foro de Periodismo Argentino): "¿Ustedes que piensan? ¿FOPEA va a sacar un repudio por este intento de asesinato perpetuado por militantes kirchneristas al periodista independiente Fran Fijap?".

El episodio con Martín Lousteau

Fijap también había sido noticia la semana anterior, cuando denunció que fue golpeado por militantes radicales y custodios que acompañaban al senador nacional Martín Lousteau, presidente de la UCR.

"Fui a entrevistar a los impresentables de Lousteau y (Martín) Tetaz. Terminé golpeado, insultado, escupido por una turba de militantes de la UCR. Teléfono para FOPEA que no dice nada", había escrito sobre lo ocurrido en la plataforma antes conocida como Twitter.

