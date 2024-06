Luego del desplazamiento de Iñaki Gutierrez, que administró las plataformas digitales de La Libertad Avanza durante la campaña y tras la asunción de Javier Milei, el Presidente nombró oficialmente a Juan Pablo Carreira como director de Comunicación Digital. Se trata de uno de los "tuiteros" libertarios más conocidos en la red social "X", mejor conocido con el nombre de "Juan Doe".

En el decreto 482/2024, que lleva la firma del propio Milei y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quedó formalizado el cargo de Carreira, cuya cuenta en la red social antes conocida como Twitter es @jdoedoe101101, y que depende de la Secretaría General de Presidencia, que conduce Karina Milei, y de la subsecretaría de Vocería y Comunicación, dirigida por Manuel Adorni.

"Desígnase con carácter transitorio, a partir del 10 de abril de 2024 y por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, al señor Juan Pablo Carreira en el cargo de Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación", dice la resolución que fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

"El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 20 – 01 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación", añade el documento.

Cabe señalar que el sueldo aproximado para el cargo de Director, es de dos millones y medio de pesos, en promedio.

El Poder Ejecutivo aclaró que “la cobertura transitoria del cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario”.

El propio Carreira había informado el pasado 20 de febrero, por medio de su cuenta de "X", que pasaría informar este área de la Subsecretaría de Vocería. "Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia", había escrito.

"Después de dos meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de ocho años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha", expresó antes de darle las gracias a Javier Milei.

Iñaki Gutiérrez y Javier Milei.

Antes, el joven influencer Iñaki Gutiérrez había ocupado un lugar central en la comunicación junto a su novia, Eugenia Rolón. Ninguno de los dos había llegado a ser designado de forma oficial, pero sus funciones fueron limitadas a comienzos de año dentro del equipo que conduce el asesor Santiago Caputo, presuntamente tras haber cometido un error.

Según trascendió en ese momento, los jóvenes influencers replicaron una foto propia desde la cuenta oficial de la Casa Rosada para hacer un saludo de Año Nuevo, por lo que habría sido designado a manejar solo la cuenta de TikTok luego de causar un enojo entre los funcionarios.

Quién es "Juan Doe", el tuitero que oficializó Milei

En su cuenta de "X", Carreira tiene más de 155.000 seguidores y allí se define como “ingeniero industrial. Liberal y republicano”. Además, indica que forma parte del "Club de los Viernes Argentina", una organización que dice defender las libertades civiles, propiedad privada y el Estado mínimo, y de "La Derecha Diario".

Precisamente se desempeñaba como editor en jefe de este medio de comunicación desde su fundación, el 6 de septiembre de 2019. Su designación oficial fue celebrada por Fernando Cerimedo, que se estima que es dueño de este portal, y por el legislador provincial de La Libertad Avanza Agustín Romo.

"Juan Doe" se identifica por tener un lenguaje agresivo en las redes, donde además de ser uno de los “influencers libertarios” también fue catalogado como “troll”. Entre algunos mensajes polémicos, insultó anteriormente a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien llamó "montonera asesina", y ha criticado de manera constante a los trabajadores estatales.

“Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado” y “Si vos, kirchnerista culo roto que viene de perder por doce puntos, decís que soy el más pelotudo, evidentemente debo ser de los más valiosos. No me pagan del gobierno, con verlos llorar a ustedes es más que suficiente”, son algunos de los posteos que escribió y que habitualmente le señalan tras haber aceptado su nuevo cargo.

