Diputados piden un aumento mirando a senadores, mientras el PRO critica lo que gana Manuel Adorni

Los senadores volvieron a recibir un aumento de sueldo y la cifra llega a $8 millones por mes, mientras que las dietas de diputados están "congeladas" por debajo de los $2 millones desde noviembre del año pasado. En ese marco, el diputado kirchnerista Germán Martínez aseguró que “los problemas que tiene cualquier argentino hoy los está teniendo un diputado nacional” y pidió “aumentos inmediatos en sus dietas”. Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri cargó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, y denunció que “está mal que cobre lo que gana”, al tiempo que afirmó que se van a anular los últimos aumentos a senadores.

“Los problemas que tiene cualquier argentino hoy lo está teniendo un diputado nacional. Ese problema existe y hay que tener en cuenta además cómo afecta la vida parlamentaria”, advirtió el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez. “Si vos te fijás en las agendas de las últimas semanas, se están concentrando en dos días de cinco. ¿Por qué? Porque si se repartiera la agenda en más días, los diputados del interior se tienen que quedar más noches a dormir en Buenos Aires”, ahondó en comunicación con Noticias Argentinas.

Germán Martínez: "Los diputados necesitan efectivamente aumentos inmediatos en sus dietas"

“La decisión de desenganchar a los diputados de los aumentos que tenía la planta permanente de la Cámara de Diputados fue una decisión del presidente de la Cámara, a mi entender, equivocada. El problema es que ahora no le encuentra la vuelta a ver cómo hace para volver a dar incrementos razonables que tienen que tener los diputados y diputadas para que puedan ir despacito recuperando poder adquisitivo. Los diputados necesitan efectivamente aumentos inmediatos en sus dietas. No hacerlo no solamente va a complicar más la vida cotidiana diputado en su dimensión personal, sino que además va a hacer que no puedan cumplir como corresponde con su tarea”, completó Martínez.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, este domingo la senadora Guadalupe Tagliaferri, del PRO, cargó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, por su sueldo en medio del nuevo aumento que recibieron los representantes provinciales en junio: "Está mal que cobre lo que gana", afirmó. “Hay que tener una discusión más seria respecto a lo que cobran todos los funcionarios públicos, no sólo los senadores. A mí me parece que está mal también que el vocero presidencial cobre lo que gana, tenemos que dar una discusión seria de cómo se actualiza”, lanzó.

Guadalupe Tagliaferri: “Hay que tener una discusión más seria respecto a lo que cobran todos los funcionarios públicos"

Adorni fue cuestionado en abril por su sueldo de $4 millones. De hecho, el salario que percibe el portavoz del presidente Javier Milei fue una de las razones que motorizó el aumento en las dietas que votaron los senadores sin debate y a mano alzada. En ese contexto, Tagliaferri explicó el nuevo incremento: “Lo que sucede es que hubo una paritaria entre el personal de planta permanente y el Ejecutivo. Las dietas de los senadores están enganchadas, al igual que lo que sucedió con diputados, porque es muy difícil tener una paritaria como senadores”.

“Hubo una firma de todos los presidentes de todos los bloques pidiendo que ese aumento quede sin efecto. Entiendo que esa voluntad permite aplicar esa resolución, que no se haga el aumento. Para mí ya está, no se aplica”, añadió en declaraciones radiales. El miércoles pasado, encabezados por los presidentes de los bloques, los senadores le entregaron una nota a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para retrotraerlo.

¿Cuál es el salario promedio pretendido por los argentinos?

El aumento para senadores: acordado entre bloques con Villarruel

En mayo, el sueldo de los senadores era de $7 millones, pero recibieron un incremento porque su ingreso está atado a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Los salarios de los 72 senadores que conforman la Cámara alta pasarán de $7 millones bruto a $8 millones, este mes. Del total, en mano, durante el último mes cobraron $ 4,5 millones y, este, recibirán más de 5 millones de pesos. Este aumento fue aprobado en el recinto y aunque los legisladores libertarios señalaron que no lo acompañaron porque entendían que la política tenía que hacer el esfuerzo, todos lo cobraron.

La resolución sobre las dietas fue acordada entre los bloques con la vicepresidenta, Victoria Villarruel y dispone que se conforman por 2.500 módulos —de $1.800—, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Solo cuatro no cobran el último punto en la actualidad. También se agrega una dieta a las 12 actuales para compensar el aguinaldo.

El incremento salarial que generó revuelo y enojo en parte de la sociedad también generó que los diputados elevaran sus reclamos al presidente de la Cámara, Martín Menem, quien prometió que iban a abordar el tema cuando finalizará el debate de la ley Bases. Todavía no hubo ningún cambio.

ML / ED