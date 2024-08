Pablo Alabarces: "Es necesario establecer un frente democrático para echar a Milei"

El sociólogo Pablo Alabarces comparó el nivel de hartazgo social que se vivió en el ámbito educativo con el área de las Ciencias. “La comunidad científica no puede mover un millón de personas, pero están todas las condiciones para una reacción como la que ocurrió en abril”. Además, criticó al gobierno de Milei por sus políticas de desmantelamiento del sistema científico y académico del país. “Se puede lograr un consenso de centro del 75%”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Alabarces es escritor, sociólogo, licenciado en Letras, trabajó como coordinador del grupo de trabajo de Deporte y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y estuvo a cargo, entre otras cosas, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Alejandro Gomel (AG): Hay una preocupación que tiene que ver con lo que dijeron los miembros del CONICET en cuanto a que hay un éxodo de investigadores. ¿Estamos ante una nueva fuga de cerebros en la Argentina?

A ver, la respuesta es tajantemente sí. Lo que ocurre es que hay varias condiciones que ayudan o que deben cumplirse para eso, y es que el contexto internacional tampoco es que sea muy favorable. Quiero decir, la retracción de fondos de investigación en muchos lugares del mundo hacen que esto no sea una salida en masa. Si no fuera por eso, sí sería una salida en masa.

Lo más probable es que esto afecte muy especialmente a las disciplinas más tradicionales, las que están más en el candelero. Quiero decir, es más factible que huyan los biólogos a que huyan los sociólogos, porque van a encontrar muchas más posibilidades de trabajo en el exterior. Las condiciones locales son las peores en décadas. Las peores, por mucho.

Los datos salariales son francamente espantosos, pero hay un dato todavía mucho más duro, que además me afecta personalmente, porque fui parte del proceso. El proceso de incorporación de investigadores es un proceso muy largo de evaluaciones que lleva muchos meses, donde todos los postulantes que quieren empezar la carrera de investigador científico son sometidos a evaluaciones muy rigurosas.

Además, tiene dos instancias. Hay una primera instancia disciplinar y una segunda instancia multidisciplinar. Yo fui uno de los que coordinó la segunda instancia, por lo tanto, vi el proceso muy de cerca. Y una vez que se aprobaron todos esos ingresos, cosa que ocurrió en septiembre del año pasado, no se efectivizó ninguno.

O sea, nosotros le hicimos al mercado la mejor selección de personal que se pueda hacer. Le dijimos al mercado, mirá, acá hay 800 personas que son de punta acá, en la China y en Marte. Estos son los 800 mejores científicos de toda la disciplina, de los que puede disponer la Argentina. Además, lo que hicieron esos 800 colegas es manifestar su deseo de ser científicos en la Argentina. Entonces, los evaluamos rigurosamente y luego el CONICET les dijo: "muy bien, ustedes van a entrar, pero no sabemos cuándo". Un año después no se efectivizó ningún ingreso.

El hartazgo social y el recorte científico

AG: Hubo una reacción, tal vez la más potente en estos casi nueve meses de gobierno de Milei, que fue la famosa marcha universitaria. ¿Puede armarse desde ahí un freno a este tipo de políticas, desde el ámbito de la comunidad universitaria?

A ver, de la comunidad universitaria sí, pero no de la comunidad científica. Es que la comunidad científica no puede mover un millón de personas, porque es como un escalón más allá. Una cosa es que cualquier papá y cualquier mamá, de los que por miles ocuparon las calles argentinas en abril pasado, quieran que su hijo sea doctor. Es decir, ese viejo deseo, no de la clase media, sino también de la clase popular. Una cosa es eso y otra cosa es que además aspira que el nene o la nena sea investigador del CONICET. Eso es como un grado superior que no ocupa la expectativa del común de los argentinos.

Ahora bien, la ventaja que tiene este gobierno es que unifica adversarios. Entonces, simultáneamente que están vaciando el CONICET consiguieron que la Universidad argentina entre en paro general porque los salarios perdieron un 40% de poder adquisitivo en un año, un récord histórico.

Por su parte, a la comunidad científica no solamente la aqueja este congelamiento de vacantes, este vaciamiento, esta pérdida salarial, sino algo todavía mucho más grave, y es que la semana pasada la presidenta de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación Científica, Alicia Caballero, manifestó que no van a ejecutar un financiamiento que tienen porque es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entonces, la investigación científica se mueve por préstamos que el BID viene renovando desde hace 20 años. En mi caso, es un financiamiento menor, ya que el tipo de investigación que hago no es una investigación cara, más bien muy barata, pero en los casos de las ciencias más duras, vos no pagás un reactivo y se te murió el experimento.

La Ciencia sufrió un fuerte recorte en la administración libertaria.

Bueno, muy sueltos de cuerpo, el Gobierno dijo que no hay más plata para investigar en la Argentina en todas las áreas y direcciones de investigación científica. Entonces, si juntás las tres cosas, se congela la carrera de investigador, va a empezar el vaciamiento, va a empezar la huida en masa de investigadores, no hay financiamiento, y encima a los profesores universitarios les recortan 40% el salario: sí, están todas las condiciones para una reacción como la que ocurrió en abril.

Sería una reacción que, en su momento, parecía que habían tomado nota. Antes no podían pagar la luz, el gas, etcétera. Ahora pueden pagar eso, pero no pueden dar clases porque no tienen profesores. Es una situación muy preocupante.

Elizabeth Peger (EP): Estamos frente a un Gobierno que no tiene las típicas características de lo que ha sido la política argentina en los últimos años y que expresa cosas totalmente diferentes, ¿no crees que por ahí la reacción política surja desde estos lugares, que no es lo habitual o lo tradicional, además?

Sí, creo que sí. Estamos frente a un Gobierno radicalmente novedoso y eso no significa un elogio. Porque se lleva puesto consensos que eran muy pesados, digamos. El macrismo recortó Ciencia y Universidad pero nunca hizo esta barbaridad, nunca. Además, tuvo el buen tino de poner como ministro de Ciencias y Técnica, al que tuvo ese cargo con Cristina Kirchner, Lino Barañao.

Entonces, Barañao se ganó muchas de nuestras maldiciones, pero jamás el CONICET estuvo al borde del cierre, jamás se especuló con el cierre de la carrera. Entonces, por eso digo que las novedades de este gobierno es avanzar sobre consensos que se pretendían muy establecidos. El problema es que los que compartían esos consensos, es decir, las fuerzas más o menos racionales y democráticas, tienen un alto grado de despiste...

EP: ¿Por eso digo, a veces esa novedad que supone el gobierno de Javier Milei no requiere también un refuerzo de la novedad desde el otro lugar, en el sentido de la protesta, del cuestionamiento y de la crítica?

Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero esto, además, algunos lo venimos diciendo desde antes de las elecciones. De hecho, participé en un documento que en agosto decía, “frente a Milei, cualquier cosa”. Entonces pensaba que había que hacer un frente democrático para oponerse a la llegada de este "animalito" a la presidencia. Yo sigo pensando lo mismo, es necesario establecer un frente democrático para echar a Milei. De hecho, hay mecanismos constitucionales para lograrlo.

Además, frente a la ley de reparación jubilatoria se junta en dos tercios. Eso quiere decir que ahí reflotan, frente a situaciones tan elementalmente humanas como es la situación de los jubilados, ahí reaparece esa posibilidad de consenso democrático. Pero reaparece de manera aleatoria, no sistemática, ni organizada, no hay una convocatoria de fuerzas políticas que digan bajemos un poco aquello que nos divide, unámonos por el espanto y lleguemos a ciertos consensos que, con un poco de inteligencia y trabajo político, reuniría al 75% de la sociedad argentina, dejando afuera solamente a extremas muy radicales.

Pero por supuesto que esto no es simplemente una cuestión de protesta. Ustedes hablaron recién de la recesión, la cual produce, indefectiblemente, baja de consumo y desocupación. Un amigo editor hace poquito me decía, "decime en qué sociedad y en qué economía una editorial pierde un 40% de sus ventas en libros y puede sobrevivir". A muchos por ahí no, pero a mí me importa la industria editorial. O sea, estamos hablando de un producto "de lujo", lo cual significa un consumo suntuario, como son los libros, permítanme la ironía.

Claudio Mardones (CM): Para esta semana se espera que, posiblemente, se trate en el recinto de la Cámara Alta las cuestiones que están vinculadas a la Boleta Única de Papel, pero hay una preferencia para la Ley de Financiamiento Universitario. Algunos consideran que va a caer en el camino del veto, como pasó con el tema previsional y que, en ese contexto, todo el debate del financiamiento universitario va a quedar subsumido finalmente en el presupuesto 2025. Es decir que en medio del fárrago de la discusión que se viene, la discusión por la educación superior quedaría en un segundo plano, con riesgo de que la movilización y la atención que habían logrado, se diluya. ¿Están evaluando ese escenario? ¿Cómo ve lo que viene?

A ver, yo participo de discusiones muy pequeñas con amigos y con colegas, no estoy militando en los gremios, y sé que los que sí están muy preocupados son el Consejo de Rectores, que tiene una capacidad política más importante, porque es un lugar de consenso muy fuerte entre peronistas y radicales. De hecho, fueron ellos los que impulsaron la marcha de abril, confío en su capacidad política.

Ahora, comparto lo que decís, evidentemente, el debate está tan mal planteado que una cosa desplaza a la otra con una facilidad pavorosa. En este momento, lo que sí te puedo asegurar, porque es lo que en estas tres semanas movilizó una serie de medidas de fuerza, es algo muy sencillo.

Primero aclaro algo importante. Por una cuestión de trayectoria, yo estoy más cerca de jubilarme que de empezar la carrera, tengo el sueldo más alto que puede tener un docente y un investigador en la Argentina. Porque tengo la máxima categoría de CONICET y tengo la máxima categoría de universidad. Entonces, poseo la combinación de ambos elementos, que no son dos sueldos, ya que es una es una complementación. Entonces, yo no paso hambre ni apuros.

Mi salario es apenas cuatro veces inferior a lo que daba un colega brasileño, seis veces inferior a lo que daba un colega mexicano. Apenas. No hablo de Alemania, no hablo de Estados Unidos. Podría incluir a Chile, que también gana mucho mejor que nosotros. Pero, a ver, por suerte, tengo casa, no paso hambre.

Ahora bien, un colega que trabaja conmigo como ayudante de primera en mi cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, si no tiene antigüedad, gana 145 mil pesos. Y si consigue cuatro dedicaciones simples, que le darían 40 horas que lo obligarían a dar cuatro materias, seguramente en un lugar distinto, eso le da un poco menos de 600 mil pesos.

Y volvemos al comienzo de la charla cuando hablábamos de fuga de cerebro. Por eso a todos ellos, les digo que vean que Brasil ahora está de fiesta. Lula le devolvió rápidamente todo lo que Bolsonaro había recortado. Entonces, por ejemplo, en este preciso momento, Brasil convocó a unas becas Move La América, que son algo así como 800 becas para hacer posgraduaciones en Brasil, todas bastante bien remuneradas. Por eso a toda la gente que se ha formado conmigo les dije que se candidateén.

