El presidente Javier Milei manifestó este domingo 20 de octubre que le gustaría ponerle "el último clavo al cajón del kirchnerismo" con la expresidenta Cristina Kirchner "adentro". Poco después, varias figuras del peronismo y el kirchnerismo criticaron sus declaraciones. La frase del presidente generó una especie de tregua temporal en la interna del frente opositor, ya que lo criticaron tanto los incondicionales de CFK como los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela.

"No es un problema para mí. Es un problema de la oposición. También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", expresó el mandatario durante una entrevista en Todo Noticias (TN) al hablar sobre la interna peronista y el enfrentamiento político entre la ex vicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Gravísimo, nefasto e indigno de un Presidente. ¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?", lanzó en Twitter Kicillof. El gobernador bonaerense fue uno de los primeros dirigentes del espacio que se expidió sobre la polémica frase del presidente libertario, la cual no pasó desapercibida y fue repudiada por la oposición kirchnerista.

El mandatario bonaerense, quien se encuentra en una interna con la ex mandataria por la conducción de la oposición, agregó: "Estas declaraciones de un presidente contra Cristina Kirchner son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político".

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, coincidió en la gravedad sobre las declaraciones de Milei y fue contundente al expresar su repudio. "Es inadmisible la forma en la que Javier Milei se expresa cada vez con más odio hacia sus opositores, legitimando la violencia hacia quienes no piensan como él", manifestó.

"Hace dos días lo hizo ya con un hombre respetable y admirado, aunque mucho le pese al presidente, Ginés González García fue uno de los sanitaristas más importantes de nuestro país, no solamente enfrentó una pandemia sin precedentes sino que dejó a la sociedad grandes avances en materia de salud", ejemplificó.

El mandatario provincial le reprochó que "habla sin tapujos deseando la muerte de la expresidenta, que además fue víctima de un intento de magnicidio que hasta el día de hoy permanece impune" y agregó: "Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio y como sociedad debemos repudiarlas. Después se enojan y escandalizan con los pedidos de juicio político hacia el presidente".

"Las expresiones de Javier Milei en TN son intolerables y vuelven a envenenar con odio a la sociedad. El presidente, elegido en democracia, vuelve a violentar los derechos de Cristina Kirchner y su fuerza política. ¿No le bastó un intento de asesinato?¿Cuánto más hay que tolerar?", sostuvo luego Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En este sentido, amplió: "A los dueños de los medios que amplifican su voz, con el impacto y la gravedad que conlleva y a los periodistas que callan: ¿No les parece necesario frenar los discursos de odio? Si queremos un país en paz debemos condenar, repudiar y frenar entre todos y todas estas expresiones criminales que cada día horadan más el pacto democrático".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó al repudio y expresó: "Es inaceptable la violencia de todos lados contra Cristina Kirchner. En este caso, lo que Milei quiere enterrar es la dignidad del pueblo argentino. Y lo personifica en Cristina Kirchner porque fue con ella que eso fue posible por última vez y es con la única que puede volver a serlo".

"Por su parte, TN, como siempre, en la irresponsabilidad de la habilitación de discursos que terminan con un intento de disparo en la cabeza. Después no vale actuar sorpresa, si cuando se está a tiempo le dan cuerda a un personaje que no repudió el atentado contra Cristina. Si Milei cree que con esto va a evitar que la atención se centre en el desastre que está haciendo, se equivoca", cuestionó luego sobre las declaraciones del líder de La Libertad Avanza.

"Javier Milei tiene que pedir disculpas públicamente por incentivar de esta manera la violencia", remarcó luego la diputada nacional y expresidenta de la Cámara baja Cecilia Moreau, quien también recordó el intento de magnicidio que sufrió la ex presidenta en 2022.

Al respecto, añadió: "Es inaudito que la máxima autoridad del país, que tiene que velar por el bienestar de todos los argentinos, diga que tiene 'el morbo de ponerle el último clavo en el cajón' a una mujer que, mas allá de su condición de militante política, es mamá y abuela, además de haber sido víctima reciente de un intento de magnicidio. Los argentinos y las argentinas no podemos ser rehenes de sus morbos, que esos los resuelva en terapia, no gobernando".

"Se equivocan los que creen que estas expresiones de Milei apuntan sólo contra CFK (víctima de un intento de homicidio) o contra los peronistas/kirchneristas. Basta de incitación a la violencia. Peligra la democracia. Urge ponerle un freno entre todas las fuerzas políticas", añadió luego Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria en Diputados.

El diputado y exministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, Eduardo "Wado" de Pedro también repudió los dichos del presidente y enfatizó que "con declaraciones como esta, repudiables y perversas, el presidente Milei sigue incentivando la violencia contra Cristina Kirchner".

"No sólo lo hace para expresar su fantasía de una Argentina sin peronismo, sino también para desviar la atención y esconder el fracaso de su modelo económico", deslizó.

El exministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también hablo sobre lo ocurrido y concluyó: "El Presidente de la Nación cada vez más violento y desequilibrado. Milei es el principal responsable, con sus declaraciones y decisiones, de estar llevando a la Argentina a una espiral de violencia política que los demócratas, sean del partido que sean, no podemos ni debemos tolerar".

