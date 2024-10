El presidente Javier Milei desató una nueva polémica al referirse al fallecimiento del exministro de Salud Ginés González García con duros términos, calificándolo como "uno de los políticos más siniestros de nuestra historia". Las declaraciones generaron fuertes reacciones, y una de las respuestas más contundentes provino del exministro de Defensa, Agustín Rossi, quien no dudó en confrontar al mandatario.

Horas después de que Milei publicara en la red social X: "Hoy partió uno de los políticos más siniestros de nuestra historia. Fue cómplice y responsable de la cuarentena más larga del mundo. Su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos, al margen de lo oscuro que ha sido el tema de los testeos y el vacunatorio VIP", Rossi le respondió con dureza.

No sólo rechazó los dichos del presidente, sino que también le recordo a Milei que se había vacunado contra el coronavirus con las mismas dosis gestionadas por Ginés González García, con quien Rossi compartió el gabinete durente el gobierno de Alberto Fernández.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Murió Ginés González García: la despedida de Cristina Kirchner, el mensaje de su familia y la crítica de Ocaña

"Pero vos, Javier Milei, te vacunaste con las vacunas que gestionó Ginés. Poco de león te queda, hiena carroñera", escribió Rossi en la misma red social, acompañando su mensaje con una foto del mandatario recibiendo la vacuna.

El mandatario también reposteó el mensaje de Pablo Musse, padre de Solange, quien falleció en agosto de 2020 y a quien no pudo despedir debido a las restricciones de viaje impuestas por las autoridades. Solange, de 35 años, padecía cáncer en ese momento.

Pettovello se bancó un "escrache" en Aeroparque: "Ganamos las elecciones, aguántensela..."

Pablo Musse, desde la red social X, respondió a un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al enterarse del fallecimiento del exfuncionario escribió: "Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros".

El padre de Solange contestó con dureza: "¿Buena persona?, tremendo hijo de p..., militante del vacunatorio VIP, causante de no traer las vacunas a tiempo, de hacer la mayor cuarentena del mundo. Por él y sus medidas no pude despedirme de mi hija, Solange Musse. No sé si la recuerda".

Días después de la muerte de Solange, el gobierno promulgó un decreto que autorizaba el acompañamiento a pacientes en sus últimos días.

LT