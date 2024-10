"Su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos": Milei apuntó contra Ginés González García tras la muerte del exministro

El presidente Javier Milei arremetió en la madrugada de este sábado contra el exministro de Salud, Ginés González García, quien falleció a los 79 años este viernes, tras luchar contra el cáncer.

"Hoy partió uno de los políticos más siniestros de nuestra historia", expresó el mandatario en un mensaje en la red social X, donde también criticó duramente la gestión de González García durante la pandemia: "Fue cómplice y responsable de la cuarentena más larga del mundo. Su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos, al margen de lo oscuro que ha sido el tema de los testeos y el vacunatorio vip".

En la misma publicación, Milei compartió el mensaje de Pablo Musse, padre de Solange, quien falleció en agosto de 2020 y a quien no pudo despedir debido a las restricciones de viaje impuestas por las autoridades, que le impidieron trasladarse desde Neuquén a Córdoba para verla. Solange, de 35 años, padecía cáncer en ese momento.

Pablo Musse, desde la red social X, respondió a un mensaje de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al enterarse del fallecimiento del exfuncionario escribió: "Hoy despedimos a Ginés González García, prestigioso médico sanitarista, militante peronista y buena persona. Merece descansar en paz. Mi acompañamiento a su familia, a sus amigos y compañeros".

El padre de Solange contestó con dureza: "¿Buena persona?, tremendo hijo de p..., militante del vacunatorio VIP, causante de no traer las vacunas a tiempo, de hacer la mayor cuarentena del mundo. Por él y sus medidas no pude despedirme de mi hija, Solange Musse. No sé si la recuerda".

Diez días después de la muerte de Solange, y ante la creciente indignación en todo el país, el gobierno de Alberto Fernández promulgó el decreto 714/2020 el 31 de agosto de 2020, permitiendo "el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento”.

Ginés González García procesado por presunto “abuso de autoridad y peculado”

El exministro de Salud falleció poco después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández en la causa conocida como "Vacunatorio VIP".

El médico sanitarista estaba internado en el Centro Quirúrgico Callao. A través de un posteo realizado por la familia en la cuenta de Instagram del exfuncionario nacional lo recordaron como "un hombre distinto, cuya vida y legado han marcado un antes y un después".

El jueves pasado, la Justicia porteña había confirmado su procesamiento por presunto “abuso de autoridad y peculado”, en una decisión que también alcanzó al exsecretario privado del ex funcionario, Marcelo Guille, y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación, durante la pandemia de Covid, cometieron algún delito.

Ginés, ministro en varios gobiernos

De larga trayectoria en la función pública, González García nació en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos el 31 de agosto de 1945, y se recibió de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba.

Desde 1988 a 1991 se desempeñó como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Antonio Cafiero. A partir de 1991 y hasta 2002 estuvo al frente de la Fundación Isalud, desde donde desarrolló varios programas sanitarios. También fue fundador y primer presidente de AES.

En enero de 2002, fue nombrado como ministro de Salud de la Nación por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Néstor Kirchner lo ratificó en el cargo en 2003.

Desde diciembre de 2007, Ginés fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina en Chile hasta que en diciembre de 2011, el ex ministro volvió a ser confirmado en su puesto por Cristina Kirchner. En diciembre de 2015, fue reemplazado por José Octavio Bordón.

En 2019 Alberto Fernández lo convocó nuevamente como ministro de Salud, un cargo que ocupó hasta febrero de 2021 cuando fue reemplazado por Carla Vizzotti, después de que se revelara que algunos allegados habían sido vacunados por vías informales durante la pandemia del COVID.

El escándalo estalló después de que Horacio Verbitsky contara en radio El Destape que había decidido vacunarse: "Llamé a mi viejo amigo Ginés y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, reveló en ese entonces el periodista. Tiempo después, González García reconoció el contacto pero tildó a Verbitsky de "mentiroso". Dijo que nunca fue su amigo y le hizo "una cama".

