Guzmán y Adorni se cruzaron por la cuarentena durante la pandemia: "Fue una bandera política"

Tras las polémicas declaraciones del exministro de Economía Martín Guzmán, quien dijo que la cuarentena por Covid-19 fue una "bandera política" del Gobierno de Alberto Fernández, el vocero Manuel Adorni salió a cruzarlo y acusó a la gestión anterior de encerrar a los ciudadanos porque "rendía políticamente".

"Por mucho tiempo fue un 'no se puede' y luego creo que fue un tema más político, una bandera política. El hecho de que en la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al Gobierno tenía que ver con las restricciones sanitarias", indicó el exfuncionario durante una entrevista en On the record por Cenital.

Al respecto, explicó: "(la cuarentena) Fue más larga de lo que tendría que haber sido dada la información técnica que tenía. Hasta que vienen las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. Había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos buscando".

"Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei. Fin", arremetió luego este lunes el portavoz libertario citando el video del exministro.

Ante este cruce, Guzmán respondió: "No me descontextualices. Son palabras de quien era ministro de economía. En el contexto de pandemia, todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción solo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase o no".

"Yo era quien mostraba a mediados de 2021 que, con la economía creciendo fuertemente y el salario real registrado recuperándose, caía el salario real no registrado, no producto del supuesto ajuste que se me adjudicaba, sino de las restricciones sanitarias. Y mostraba que en otros países se iban relajando un poco antes las restricciones", siguió.

El exfuncionario sostuvo que sus planteos eran "simplemente la opinión de quien era ministro de economía, a quien le toca marcar lo que corresponde a su área de gestión".

"Lo que me preocupa ahora es que con las decisiones que están tomando sobre las jubilaciones y la desregulación de los precios de los medicamentos, ustedes están provocando un efecto perjudicial más grande que la pandemia sobre los sectores más desprotegidos", concluyó.

La diputada del PRO y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Sabrina Ajmechet, también apuntó contra el gobierno anterior por las declaraciones del exministro de Economía. "No pueden tener perdón estos hijos de put*. Ninguno de ellos puede volver a guiar nunca más el futuro de los argentinos", arremetió

"El gobierno de Alberto Fernández nos pasó por encima a todos los argentinos, fue el momento con mayor represión estatal en toda la democracia, nos hicieron causas por salir de casa sin un papelito de circulación, nos obligaron a bajar las cortinas de los comercios, desescolarizaron a nuestros chicos con las consecuencias pedagógicas y emocionales que eso tiene", expresó luego.

Por su parte, Damián Arabia, diputado liberal, agregó: "Guzman, exministro de Economía durante la pandemia, dice la cuarentena fue extendida innecesariamente por conveniencia política. Algún fiscal en la sala que investigue abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público?".

"Familias enteras sin poder despedir a sus seres queridos, empresas en quiebra, chicos sin clases, abusos de poder, persecuciones, robos de insumos de salud, vacunatorio VIP y fiestas en Olivos. Arruinaron la vida de los argentinos por conveniencia y especulación política. ¡No vuelven más!", agregó también el ministro Luis Petri.

AS.