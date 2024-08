Manuel Adorni lapidó al Senado por aprobar la reforma jubilatoria: "Es infinanciable"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa en la Casa Rosada de este viernes, afirmó que la aprobación de la Ley de Movilidad Jubilatoria en el Congreso evidencia que "la irresponsabilidad fiscal de la antigua política vuelve a amenazar el equilibrio fiscal". Según el funcionario libertario, este equilibrio es una condición "innegociable" para cumplir con el mandato que los argentinos otorgaron al Gobierno Nacional al elegirlo, y para continuar con la lucha contra la inflación.

El Gobierno no descarta llevar a la justicia la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria, recientemente aprobada por el Congreso, la cual afecta el equilibrio fiscal que defiende el presidente Javier Milei. En ese sentido, Adorni indicó los posibles pasos a seguir durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada: "Si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal, en virtud de que no cumple con la Ley de Administración Financiera, o si se recortarán otras partidas... Todo está en análisis porque lo único que no discutimos es el equilibrio fiscal".

Fue luego de que le consultaran por las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien en diálogo con Futuröck dijo que "pensaría dos veces" antes de vetar la medida, algo que esta mañana adelantó el presidente Javier Milei. En esa línea, el vocero presidencial dijo que esta iniciativa, que tuvo apoyo de todos los partidos menos La Libertad Avanza (LLA), "es infinanciable".

"No es más que pura demagogia populista", arremetió, y añadió que "atenta contra el plan del Gobierno"; también remarcó que la decisión de Milei es "un veto total".

“El equilibrio fiscal es innegociable. No hay jubilaciones dignas en el futuro sin equilibrio fiscal”, agregó. “Cualquier medida que atente contra el orden fiscal es pan para hoy y muchísimo hambre para mañana”, dijo. Además, Adorni expresó que los legisladores "aprobaron algo pero no nos explicaron cómo van a hacer para financiarlo”.

Asimismo, Adorni efectuó duras críticas hacia los legisladores que aprobaron la ley. "La irresponsabilidad fiscal de la vieja política, conspira otra vez con el equilibrio fiscal", expresó, mientras que además dijo: "El RIGI es una garantía que le damos al cambio de época que representa Milei".

El vocero presidencial dijo que las jubilaciones "perdieron poder adquisitivo durante la administración de (Alberto) Fernández" al poner como ejemplo que en 2023 registraron aumentos por "un 111%, mientras que la inflación anual corrió al 211%". Y lo contrastó con la medida que se tomó "ni bien asumió el Gobierno del Presidente Milei" cuando "se actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación".

Por otro lado, el Adorni afirmó que la reglamentación del RIGI, publicada hoy en el Boletín Oficial, significa "una garantía a la confianza a las inversiones" para que "generen trabajo y mejoren los salarios reales", ya que "hay estimaciones que indican que en una década esto va a permitir triplicar las exportaciones que tiene hoy la Argentina, generando 185.000 millones de dólares por año en exportaciones sólo por lo que genera esta ley".

Además, añadió: "Es un país que históricamente ha combatido al capital, como decía la marcha aquella famosa. La inflación bajo desde diciembre de 25% al ultimo dato de julio en 4%".

En otro punto de la conferencia, al ser preguntado sobre el fallo del TSJ venezolano que validó la reelección de Nicolás Maduro, Adorni comentó que el Gobierno está "siguiendo de cerca y en detalle" los acontecimientos en Venezuela. "Nicolás Maduro es un dictador. Las instituciones (o lo que queda de ellas) que lo acompañan, actúan también de manera dictatorial", afirmó.