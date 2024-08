Puntos fundamentales de la Reforma Jubilatoria que debate el Senado y tiene media sanción en Diputados

La Cámara de Senadores debate desde las 11 horas de este jueves el proyecto de reforma jubilatoria que fue aprobado el 5 de junio pasado con media sanción en Diputados, lo que implicaría un incremento en el gasto público del Estado que tan celosamente cuida el Gobierno, con lo cual el mismo presidente Javier Milei aseguró que lo vetaría oportunamente en caso de convertirse en Ley.

En la sesión especial del día de la fecha, convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se debatirá también el aumento de dietas de los legisladores.

Javier Milei advirtió a los diputados tras la reforma jubilatoria: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

"Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", aseguró en su red social X.

¿Qué cambios implica la reforma jubilatoria que podría aprobar hoy el Senado?

Los jubilados se han convertido en uno de los sectores sobre los que se practicó el mayor ajuste del gasto público, en especial en el primer trimestre del gobierno libertario con la fuerte devaluación de diciembre pasado que dejó un polémico porcentaje de pérdida de capacidad adquisitiva del salario y que nunca se compensó.

En este sentido, el proyecto que cuenta con dictamen de Diputados y que hoy podría aprobar Senadores incorpora una compensación extra -o "empalme"- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no llegó a cubrir el 20,6% de inflación de enero.

Semino: “La situación de los adultos mayores y las personas con discapacidad es cada vez más crítica”

Según ese mecanismo, el proyecto estima que el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Para evitar que la actualización de la canasta básica -se efectiviza después del pago de los haberes- no quede desfasada, se optó por establecer un mínimo equivalente a 1,09.

Además, establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

El proyecto prevé también un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico.

Otro punto que contempla, es el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ello establece que se pagarán con tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como los impuestos al cheque, Pais y el IVA.

