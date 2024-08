El ex socio de Milei explica por qué no funciona el plan económico del Gobierno

Diego Giacomini, ex socio del presidente Javier Milei, volvió a criticar la marcha del plan económico diseñado por el primer mandatario y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Giacomini es economista, profesor de grado y director de la consultora M². Durante cuatro años, fue socio de Milei y quien lo acercó a las ideas libertarias de la Escuela Austriaca. Desde que asumió la presidencia el líder de la Libertad Avanza, no ahorró críticas al plan económico.

En su cuenta de X, el economista respondió a la publicación de Cristian @cristiannmillo, un usuario muy activo en el apoyo al presidente Milei desde la red social.

“La inflación núcleo pareciera encontrar un piso en la zona de 3.5-3.8 MoM. Dado esto, tuvimos rebotes en la curva cer encontrando un piso en la zona CER +12% YTM. Los largos corrieron más. El proceso de desinfación llega a una zona en donde cada paso cuesta más”, señaló Cristian.

“Hace meses que vengo explicando esto que hasta @cristiannmillo ya se empieza a dar cuenta. El mal diseño del plan económico, tanto en lo fiscal como en lo monetario, hace que se pierda reputación y credibilidad y la probabilidad de trayectoria en “U” no es nada despreciable”, respondió Giacomini, quien escribió libros junto a Javier Milei.

Para el economista, “las condiciones para abrir el CEPO estaban en abril. Los miedos de @JMilei y de @LuisCaputoA y su no apertura, potenciaban los problemas. Empieza a pasar lo que adelanté”.

Giacomini le respondió a Martín Menem

Además, Giacomini le respondió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien destacó el incremento de 6,3% mensual en el Índice de Confianza al Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella. “Los índices NO MIENTEN”, posteó Menem.

Al respecto, el ex socio de Javier Milei indicó: “Gente como @MenemMartin miente, no sabe de economía y citan cosas que están mal; y que solo revelan que ese índice les juega en contra y me da la razón a mí”.

Polémica por los indicadores económicos

Para fundamentar el concepto, Giacomini hizo referencia a otro posteo de @cristiannmillo donde se destacaba la evolución positiva del Índice Líder de la UTDT, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico.

Segín Giacomini, “la probabilidad de expansión creció a 1,98%, el mes pasado 0,08% y el anterior 1,96%; volatilidad que te sitúa a años luz de recuperación sería. El índice de difusión está en 50%, viene de 20%, pero en mayo había sido 80%; cuando @JMilei dijo que ya estábamos en recuperación basándose en ese numerito con @fantinofantino. Justamente, las recuperaciones se caracterizan xq lo que se recupera, no se deja de recuperar, sino que lo hace sostenido y cada vez más. En fin, paciencia”.

“Si por el contrario, un mes una cosa te da bien, y al siguiente mal, y tenés que encontrar otro indicador que dé positivo, lo encontrás, pero al siguiente mes te da mal; y debes encontrar otro nuevo indicador, es que todavía no hay recuperación. Y así pasa con todas las series”, agregó Giacomini.

“Y sucede esto sistemáticamente y recursivamente. Después tenés series como industria, industria PYME y comercio que da mal el interanual, contra mes anterior, acumulado y sobretodo SIEMPRE la tendencia ciclo", explicó el economista.

"Acá abajo dejo el IPI del INDEC que es un fabuloso ejemplo de esto último, todas, absolutamente todas las variaciones, siempre negativas en todas sus formas”, finaliza el hilo de X.

