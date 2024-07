Diego Giacomini sobre el plan "emisión cero" de Caputo: "El éxito depende del grado de credibilidad que tenga el gobierno"

El economista y ex asesor del presidente Javier Milei, Diego Giacomini, anticipó que las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo para reducir a cero la emisión monetaria tienen una "probabilidad acotada de éxito" y sólo podrán funcionar dependiendo de la "credibilidad que tenga la política y el gobierno".

A finales de junio, Caputo anunció el lanzamiento de un "plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria" y que entrará en vigencia este lunes 15 de julio. "En esta segunda etapa estamos cerrando el grifo del segundo canal de emisión que son los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados", dijo en una conferencia de prensa que ofreció con el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

"Queremos dar mayor certidumbre y solidez al programa económico para que no haya ansiedad en cuanto a la salida del cepo cambiario. De lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos", agregó entonces.

Sumado a esto, el pasado sábado el titular del Palacio de Hacienda explicó el proceso a través del cual el Gobierno comenzará a intervenir en el mercado del dólar financiero desde el lunes: "A partir de ahora la cantidad de dinero queda igual o se reduce (si el Banco Central vendiera dólares en el Mulc). Es decir, si el Bcra comprara dólares en el Mulc, la emisión de pesos equivalente será esterilizada con la venta de dólares equivalentes en el mercado de contado con liquidación".

En ese sentido, Giacominni advirtió que los recientes anuncios del gobierno "procuran lograr alcanzar el mismo objetivo que no se pudo lograr quince días atrás: que los agentes económicos vuelvan a creer que el gobierno tiene controlada la situación macro en general y monetaria en particular y que, por ende, el plan económico del gobierno terminará siendo un éxito".

"El gobierno sale a hacer fuertes declaraciones procurando que sus anuncios generen credibilidad y detengan la suba del tipo de cambio", indicó Diego Giacomini.

"Pensamos que el gobierno sólo podría tener una probabilidad acotada de éxito en el cortísimo plazo", dijo Giacomini en su informe. "Por el contrario, dado todo lo explicado anteriormente, creemos que los más probable es que en el corto, mediano y largo plazo estas políticas terminen generando los resultados no buscados y fracasen", indicó.

Giacominni planteó que las nuevas medidas "procuran 'dar vuelta la tortilla'; es decir, que el exceso de demanda en el mercado cambiario (escasez y suba del dólar) y el exceso de oferta en el mercado de pesos (riesgo de inflación con forma de “U”) se den vuelta con el objetivo de bajar el dólar y reducir la inflación".

¿El gobierno tendrá éxito? El economista explicó que "una política monetaria y una política macroeconómica son exitosas si sus resultados tienden a ser permanentes. Por el contrario, si sus resultados son transitorios, ambas políticas habrán fracasado", analizó.

En cuanto a los nuevos pasos del gobierno, no deberán ser juzgada por los resultados obtenidos en julio y agosto, dijo Giacominni, sino que habrá que esperar a los próximos meses.

La política económica del gobierno de Milei "deberá ser puesta a examen con los resultados alcanzados en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y todo el próximo verano", precisó.

Y agregó: "En otras palabras, si el dólar deja de subir o baja en julio y agosto (por decir), y posteriormente vuelve a subir, no habrá éxito. Si la inflación se desacelera en julio y agosto, pero se vuelve a acelerarse hacia final de año, la política habrá fracasado".

"La probabilidad de éxito depende del grado de credibilidad que tenga la política y el gobierno", resumió el economista. "A su vez, la credibilidad es función positiva de la reputación del gobierno, que no es otra cosa que hacer coincidir lo que se anuncia y se promete, con lo que se hace y los resultados obtenidos".

Giacominni advirtió que "al menos por ahora, este punto no parecería estar jugando muy a favor del gobierno".

En el marco de los avisos oficialistas, Giacomini afirmó que "con el pánico que genera el tipo de cambio al alza, el gobierno sale a hacer fuertes declaraciones procurando que sus anuncios generen credibilidad y detengan la suba del tipo de cambio". "El gobierno anuncia supuestos cambios de política para intentar lograr alterar el comportamiento de los agentes económicos, que en el presente están demandado (refugiando) dólares y escapando de los pesos", añadió.

Además, se mostró pesimista respecto a los resultados de las medidas económicas libertarias: "Lo más probable es que en el corto, mediano y largo plazo estas políticas terminen generando los resultados no buscados y fracasen". "Es más, y dado que es política de Estado reducir el gasto público y, además, el tipo de cambio y los precios internacionales atentan contra el volumen de las exportaciones, y ni la inversión, ni el consumo privado pueden responder con vigor en el cortísimo plazo, lo más probable es que la demanda agregada no pueda gatillar una recuperación económica que cambie las expectativas del sector privado", indicó.

Sumado a esto, retomó la cuestión de la credibilidad, debido a que "la 'emisión monetaria cero' no sólo depende del gobierno, sino también de los individuos y de su credibilidad sobre los anuncios del gobierno". "Si los agentes no creyeron antes, porque hay que pensar que sí lo harán ahora", se preguntó. "En definitiva, el gobierno de Javier Milei está prometiendo algo que no depende de él sólo", remarcó.

Y agregó: "La emisión de dinero sin contrapartida de demanda de dinero, o sea; la expansión monetaria que podría alimentar la suba del tipo de cambio y la futura (más adelante) nueva aceleración de la inflación no es un fenómeno que dependa solamente del gobierno, sino que depende también de los depositantes, de los agentes económicos individuales y de los bancos".

En ese sentido, explicó que el comportamiento de esos tres tipos de agentes económicos "pueden generar expansión monetaria, suba de dólar y más inflación a futuro. De hecho, lo generaron estos dos últimos meses". "Por el contrario, para que lo dejen de generar a futuro de aquí a fin del verano, los depositantes, los agentes económicos y los bancos deberían cambiar su comportamiento, pasar de dejarle de creer al gobierno y pasar a creerle; y seguir creyéndole todo el tiempo. Todo muy difícil y complicado", indicó.

"En el fondo, sigue significando que los argentinos se enamoren del peso y se olviden del dólar. Sería interesante saber si el presidente, el ministro de Economía y el vocero presidencial [Manuel Adorni] saldrán a liquidar masivamente sus dólares mañana lunes…", añadió Giacomini.

En declaraciones radiales, Caputo afirmó que “más importante que salir rápido del cepo es salir bien” y sostuvo que “se irá saliendo por etapas”. Además, explicó que “el tipo de cambio libre va a ir a converger al oficial por un tema de escasez y ese va a ser un momento más indicado para salir del cepo”.

“No se puede poner una fecha a la salida del cepo porque los actores van a especular y eso le va a jugar en contra al país. Por eso la decisión es ir levantando capas gradualmente”, manifestó.

Caputo adelantó que desactivará “la bomba de los puts que sumaban aproximadamente 18 billones y que eran otras tres bases en potencial emisión”. “Que no haya emisión espuria por déficit o la brutal emisión por intereses de pasivos remunerados es un cambio de reglas fuertísimo. Todos sabemos el daño que ha hecho la emisión en Argentina”, insistió.

Respecto a la situación del cepo, Giacomini sostuvo: "El dólar está barato. Si el dólar no estuviera barato, el gobierno levantaría el CEPO, que no es otra cosa que un techo y precio máximo para la divisa y un piso y precio mínimo para el peso".

Ante ese análisis, el economista indicó que el Gobierno no levanta el cepo "porque tienen la certeza de que el dólar saltaría y después se aceleraría (primero) la inflación mayorista y (después) la minorista". "Como tiene miedo, apuesta al socialismo monetario para evitarlo en el mediano y largo plazo; pero en nombre de la libertad", remarcó.

Sumado a esto, advirtió sobre el riesgo de que "los desequilibrios cambiarios y monetarios se amplifiquen a futuro y con ello, y consecuentemente, los efectos negativos del CEPO se multipliquen en el corto, mediano y largo plazo". "Sin generación de riqueza, con pobre nivel de actividad, no hay demanda de dinero genuina en Argentina. Adicionalmente, con pobre nivel de actividad existe la posibilidad que la demanda de dinero se debilite aún más", explicó.

"El CEPO implica un permanente y creciente exceso de demanda en el mercado cambiario que tiene como contracara, un creciente exceso de oferta de pesos. Los resultados de esta situación también los explicamos: en la tendencia, el tipo de cambio BLUE, CCL, MEP y la brecha seguirán subiendo y del otro lado y un poco más adelante en el tiempo, habría que esperar que la inflación tuviera forma de “U”; es decir, primero un piso que no se puede quebrar y más tarde una nueva aceleración", planteó.

"Es un gran problema la política monetaria endógena que genera la obligación de liquidar los dólares en el BCRA y que, además, también es un problema el aumento del crédito bancario, ya que tampoco tiene correlato de aumento de demanda de dinero, sino que en una parte se canaliza hacia la adquisición de dólares", precisó.