Más allá de todas las complicaciones a nivel económico que tiene el Gobierno, debe prestar mucha atención a las variables que se imponen frente al Fondo Monetario Internacional y las exigencias que impone, como aumentar el crawling peg y levantar el cepo. Ante este panorama, este medio se contactó con el ex representante de Argentina frente al FMI, Héctor Torres.

“El Fondo quiere un programa con Argentina y Argentina quiere un programa con el Fondo, las desinteligencias son que están pensando en programas diferentes”, comentó Héctor Torres. “El Fondo quiere seguramente un programa para ayudar a que el Gobierno pueda implementar las reformas estructurales que se propone implementar”, agregó.

Levantar el cepo: la urgencia del Gobierno

Posteriormente, Torres planteó: “El Gobierno lo que tiene es una urgencia diferente, más allá de su intención de las reformas estructurales, la urgencia del Gobierno es conseguir plata para poder levantar el cepo y eso está generando alguna desinteligencia”. Luego, manifestó que, “para levantar el cepo hace falta armar reservas y, además, hace falta poder usar esas reservas”.

“Haría falta un programa importante, pero sobre todo con un desembolso inicial importante y el derecho de poder usarlo en el mercado de cambios para defender el peso y comprar pesos a un tipo de cambio que todavía no está definido”, sostuvo el entrevistado. “Va a haber un nuevo programa, pero no creo que el Fondo vaya a hacer un desembolso inicial importante”, complementó.

La percepción del FMI sobre el tipo de cambio

Por otro lado, el ex representante del FMI señaló: “El Fondo Monetario seguramente va a querer acompañar al Gobierno, ya pidió una flexibilización del tipo de cambio, está claro que no está de acuerdo con el crawling peg del 2% y considera que hay que cambiarlo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “es por eso que el Fondo no quiere dar un desembolso inicial importante para que el Gobierno lo pueda usar en el mercado interno”.

A modo de cierre, Torres expresó: “Dentro de todas las críticas que uno le puede hacer al estilo del Gobierno, le creo al Gobierno de que en realidad el déficit fiscal es algo no negociable, no espero ver una cosa diferente del Gobierno”.