Miguel Ponce: “Mi sensación es que tenemos cepo para rato”

Debido a la falta de dólares en las reservas del Banco Central, cada vez se aleja más un posible levantamiento del cepo y a esto se le suma los pagos de deuda que debe afrontar el Gobierno en los próximos meses. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“No es casual el momento en el que echaron al secretario de Agricultura, se ata a lo del cepo porque surge la incógnita de si son esas las 3 únicas condiciones para el levantamiento del cepo”, comentó Miguel Ponce. “No estamos cerca de levantar el cepo, de ninguna manera, porque lo que está faltando son los dólares, estamos en conflicto con los dólares que tenemos que pagar y con los dólares que no entran”, agregó.

Las expectativas del cepo

Posteriormente, Ponce planteó: “La pregunta que todo el mundo se hace no es si va a haber devaluación o no previo al levantamiento del cepo, sino cuándo y a cuánto”. Luego, manifestó que, “son muchas más las condiciones que las planteadas por el Presidente, en lo que queda del año, mi sensación es que tenemos cepo para rato”.

El índice de mayo será la última inflación en baja

“Cuando conozcamos el índice de inflación, se va a confirmar que el 4,2% del mes anterior va a ser el último IPC en baja y ahora va a empezar a rebotar, pero esto no ocurriría con la economía con la famosa V corta que prometió el Presidente”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esto aleja esa brecha, lo que plantea Milei de convergencia, más bien habría que decirle divergencia”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Es entendible lo de la neutralización de pesos en el mercado, pero esto también tiene un sendero no virtuoso”. A su vez, remarcó que, “esa sequedad en el mercado, que haría evitar que la presión sobre el dólar sea la que es, esa no virtuosidad para secar el mercado no todos la ven”.

Para finalizar, Ponce expresó: “Está preocupando otra definición que ha quedado eclipsada por otros anuncios y es esto de pasar el endeudamiento del Banco Central al Tesoro, en el Banco Central cuando hay problemas se emite, pero en el Tesoro, cuando hay problemas, el riesgo es el default”.