El vocero presidencial Manuel Adorni habló este lunes y señaló la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, luego de que se conociera que los senadores aceptaron un aumento de sueldo del 6,5%, decisión por la que pasarán a cobrar 9 millones de pesos mensuales.

"Si la doctora Villarruel podía haber hablado o no con los 72 senadores con quien convive todos los días, es un tema que se lo tiene que preguntar a ella, a ver por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, pero es un tema que corre por cuenta del poder legislativo", indicó en su conferencia de prensa habitual.

El vocero recordó que "el sueldo de la vicepresidente, no importa lo que haga, está congelado", dado que forma parte del Poder Ejecutivo y enfatizó en que "por más que la quieran involucrar, no es beneficiada ni perjudicada" por la decisión de aumentar los sueldos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La doctora Villarruel tendrá sus razones para haber impulsado de mayor o menor medida que esto no se lleve a cabo, tanto hoy como en abril. Para el presidente fue un horror en abril, es un horror hoy y va a ser siempre un horror", agregó.

En desarrollo...