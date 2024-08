Mariano Recalde: "El sueldo de los senadores es una interna clara entre Milei y Villarruel"

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, analizó la agenda parlamentaria e hizo hincapié en la aprobación de la reforma previsional: "Sería una derrota importante para el Gobierno, pero una victoria para los jubilados", sostuvo. Además, criticó el incremento en las dietas de los senadores y manifestó que el Gobierno sólo gobierna para la casta: "Parece que al final el remedio es peor que la enfermedad", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Recalde es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de Unión por la Patria.

Alejandro Gomel (AG): ¿Será Martín Lousteau el presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la SIDE? ¿Qué va a pasar con esta comisión, qué esperan para hoy?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es una buena pregunta. No soy integrante de la comisión, sé que hay conversaciones y negociaciones pero no puedo anticipar ni spoilear lo que va a ocurrir porque no lo sé. Esperemos que vaya alguien que efectivamente controle a este organismo que ha recuperado el nombre con peor imagen que uno recuerde de los servicios de inteligencia, la vieja SIDE.

Y peor aún cuando vuelven a instalar por DNU la idea de los fondos reservados como una caja oscura que se utiliza para todo tipo de maniobras de las más despreciables. Hay que recordar que los fondos reservados se eliminaron cuando Cristina creó la AFI, lo volvió a poner Macri. Por su parte, Alberto Fernández otra vez volvió a eliminar la posibilidad de que los servicios de inteligencia tengan fondos reservados que utilizan a discreción y casi sin control.

Con demora, la oposición va por el rechazo al DNU de la SIDE

Y ahora Milei, con un mensaje simbólico muy fuerte en el medio de que le dice que "no hay plata" a los jubilados, a los comedores populares, a los pacientes oncológicos, a la educación, le manda 100.000 millones de pesos a la SIDE para que utilice de manera discrecional y sin control. Es muy importante que hoy, cuando se reúna la comisión, se designe alguien que ejerza el control que establece la ley.

AG: ¿Considera que tendría que ser la oposición la que esté controlando lo que sucede ahí en esa comisión?

Sí, para mí sería ideal que alguien que sea de la oposición los controle porque cada día que pasa se siguen gastando en no sabemos qué cosa esos fondos reservados que Milei puso por DNU. O sí sabemos, pero bueno.

Elizabeth Peger (EP): ¿Hay decisión en el Senado de avanzar en una sesión para rechazar el DNU?

Claro, por lo menos de parte de nuestro bloque. Sé que están más avanzados todavía en la Cámara de Diputados, así que esperaremos ese rechazo, sin ninguna duda. Lo hicimos ya con el DNU 70, que fue la primera vez que el Senado rechazó un DNU del Ejecutivo, y era un DNU escandaloso como lo es este también. Yo creo que vamos a reunir las voluntades para rechazarlo también en el Senado.

Edgardo Kueider: "El Servicio de Inteligencia tiene que tener financiamiento"

EP: Claro, en Diputados, el otro día apareció que estaban los votos, no para tratarlo con el requerimiento de una mayoría agravada, pero sí había 135 votos que, en principio, parecerían dispuestos a rechazar el DNU. ¿Correcto?

Lo espero, pero con ansias y con urgencia, porque mientras tanto, te repito, se están gastando esos fondos. Se están usando en vaya a saber uno qué cosa.

El aumento a la dieta de los senadores y una nueva grieta oficialista

AG: Casi como un déjà vu de lo que pasó hace algunos meses en el verano, otra vez hubo una actualización de los salarios del Poder Legislativo, y otra vez un ataque de Javier Milei. ¿Cómo interpreta lo que pasó?

El sueldo de los senadores es una interna clara entre Milei y Villarruel. Es un ataque directo a ella por la decisión que tomó en su momento de enganchar los salarios de los senadores a los salarios de los empleados del Senado. Y ella decidió esta semana darle un aumento a los empleados que va enganchado al resto de los senadores.

La verdad que otra vez surge todo este pus producto de las peleas entre los integrantes del Gobierno. De todas formas, esto se podría resolver muy fácil con una firma Villarruel desenganchando a los senadores otra vez. Lo que hizo Martín Menem en la Cámara de Diputados o como lo hizo Cristina cuando era vicepresidenta, que mantuvo los salarios de los senadores.

Los senadores aceptaron un aumento de sueldo del 6,5% y Milei los repudió: "Una traición"

EP: ¿Por qué cree que no lo hace?

Porque son parte de la casta finalmente. Están demostrando que son lo peor de la casta y que vinieron a gobernar para la casta y no hacerle recortes ni motosierras sobre la política sino sobre la gente. Fijense que los que están peor son la gente de a pie, la gente que trabaja.

Cada vez se pierden más puestos de trabajo, el sueldo alcanza para menos, los que tienen ingresos por cuenta propia igual. Se está bajando la inflación, pero el sueldo alcanza menos que antes. Entonces, parece que al final el remedio es peor que la enfermedad.

La gente no puede pagar ni los alquileres, ni la medicina prepaga, ni las tarifas de luz ni de gas, todo ha empeorado. Un gobierno que llegó prometiendo que todos iban a tener dólares y que iba a dolarizar, ahora le está diciendo que vendan los dólares que ahorraron con los gobiernos peronistas para poder llegar a fin de mes.

Ariel Lijo y su candidatura para el Máximo Tribunal

AG: Hablaba de esta interna entre el Presidente y su vicepresidenta, y mañana será un día clave, ya que va a ser la presentación de Ariel Lijo como candidato a la Corte. ¿Qué puede pasar con esto?

No te quiero desmoralizar, pero mañana no va a ser un día clave, va a ser un día más. Porque, si bien es importante la audiencia pública y que la gente conozca al postulante del Gobierno y demás, me parece que la cosa se va a ir estirando y no sabemos cómo va a terminar. Esto ya pasó con muchos otros candidatos en la historia argentina, que no consiguen los dos tercios de los votos y se van diluyendo por el camino.

Ariel Lijo y su postulación a la Corte, en el ojo de la tormenta.

EP: También hubo mucha especulación respecto de que el kirchnerismo podría acompañar o que habría un guiño de Cristina a la nominación de Lijo. ¿Esto no es así?

No hay ninguna señal. De hecho, nuestro bloque todavía no se reunió a discutir sobre la candidatura de Lijo. Todos tenemos alguna posición o una opinión personal, obviamente.

EP: ¿Te puedo preguntar la tuya?

Me podés preguntar, pero te voy a responder que todavía no la voy a hacer pública para no condicionar la decisión que tomemos colectivamente. Porque más allá de mi posición personal, voy a priorizar lo que defina el bloque en su conjunto en función de lo que seguramente será una negociación mucho más grande. Y si no hay acuerdos ni nada, veremos.

Reforma jubilatoria, un punto clave en la agenda parlamentaria

EP: Otro de los temas que es importante de esta semana en la agenda del Senado tiene que ver con la discusión o la sesión planteada para discutir la actualización jubilatoria. ¿Cómo ve ese tema?

Exactamente, la reforma jubilatoria es lo más importante. Todos los demás que veníamos hablando son cosas que a la gente le llegan de manera muy remota pero esto va a beneficiar a millones de jubilados. Porque cuando asumió Milei pasó la licuadora por los ingresos de todos, incluidos los jubilados. Los jubilados perdieron un 20% de sus ingresos, su salario alcanzó para un 20% menos.

La fórmula que impuso Milei lo que hace es mantener fijo esa pérdida. Se actualiza con la inflación, pero lo perdido no se recupera. Lo que plantea este proyecto de ley es un incremento para volver a poner los salarios de jubilados en el nivel de ingresos que tenían en diciembre.

Jubilaciones mínimas: mejoran desde febrero, pero todavía están por debajo de los haberes promedio 2023

Además queremos garantizarles que si la economía mejora, que si la recaudación mejora, tengan un incremento adicional y puedan mejorar también los jubilados. Y no solamente que vayan al ritmo de la inflación, empatando con la inflación, cuando perdieron 20 puntos en diciembre.

AG: ¿Milei va a jugarse el costo político de un veto si se aprueba?

Me parece que Milei va a querer vetar esta ley, él lo dijo. Lo que también creo es que es muy probable que el Congreso insista con dos tercios y finalmente sea ley y tenga que cumplirla. Sería una derrota importante para el Gobierno, pero una victoria para los jubilados.

AO FM