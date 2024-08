Edgardo Kueider: "El Servicio de Inteligencia tiene que tener financiamiento"

Edgardo Kueider señaló que se mantiene al margen de su posible candidatura presidencial para la Comisión de Inteligencia, pero manifestó que se espera que se definan las autoridades en la reunión de mañana, y abogó por un control justo de los gastos reservados de la SIDE. Además, analizó la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que será una decisión tomada en bloque, pero que el juez consiga la aprobación del pliego será difícil. “Necesita dos tercios para que salga, y vemos que los números son bastante complicados”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Edgardo Kueider es senador nacional por la provincia de Entre Ríos y uno de los que se nombra para ser presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que deberá hacer el seguimiento de los gastos reservados de las SIDE.

Alejandro Gomel: ¿Se va a resolver finalmente esta semana el tema de la Comisión?

Está convocada para el día de mañana, a las 16, la reunión de Comisión. Por lo tanto, se estima que será mañana el día en que se definan las autoridades, esa es la idea.

AG: ¿Tuvo diálogo con la Casa Rosada estos días? ¿Se va a proponer finalmente su nombre?

Aún no lo sé. Sé que es probable que hoy haya alguna reunión en el Senado para dialogar sobre esto porque, en esta ocasión, le corresponde al Senado poner las autoridades. Así que estoy esperando alguna convocatoria al respecto, pero hasta ahora no tengo novedades. Por lo tanto, si me preguntás qué va a pasar mañana, te digo que no lo sé. Solo lo que he leído en los medios periodísticos es la información que se maneja.

AG: ¿Habló del tema con Emilio Monzó? En Casa Rosada había bastante bronca con los movimientos que hacía Monzó para presidir la Comisión…

Desconozco. Yo he tomado como criterio no hablar con nadie al respecto, porque, como les dije en una nota a ustedes hace un tiempo atrás, no me propuse para el cargo, por lo tanto tampoco estuve operando. Simplemente me he guiado por los trascendidos de la prensa, que por ahí podrían surgir algunos candidatos u otros estaban interesados, pero la verdad no he hablado con nadie.

Elizabeth Peger: Se habló de que podía ser Martín Lousteau, a partir de algún acercamiento, intercambio o acuerdo del radicalismo con Unión por la Patria. Era una de las alternativas, porque ahí tendrían ocho votos, ¿no?

Eso es lo último que he leído, y parece que podría haber algún arreglo ahí o algún acuerdo del kirchnerismo y La Cámpora con Lousteau, pero no he hablado con él a ver si eso es cierto o no. Sí he leído, reitero, esa versión. Si es así, podría conseguir los votos. Sería con un acuerdo con el kirchnerismo, pero esas son otras consideraciones.

EP: Hace un ratito conversábamos con Margarita Stolbizer y nos planteaba que en la Cámara de Diputados está convocada, el miércoles, una sesión para intentar rechazar el DNU que le asigna estos 100 mil millones en gastos reservados a la nueva SIDE. ¿Qué puede pasar con este mismo tema en el Senado? ¿Va a haber un intento también por rechazarla? ¿Qué expectativas tiene?

Voy a decir lo que pienso. Si nosotros equiparamos los gastos que se le asignan a un organismo versus los que necesitan otros, podemos terminar en una discusión eterna. O sea, si le hace falta recursos a la universidad o a la educación pública, entonces hay que recortar gastos a otros organismos. Por qué darle más a uno y menos a otro, son definiciones de gobierno que, por supuesto, pueden ser discutibles.

Si me preguntan a mí, yo creo que la educación pública tiene que tener un fuerte financiamiento del Estado, pero también un organismo como el Servicio de Inteligencia del Estado tiene que funcionar. Ahora, si son muchos o son pocos los recursos, también es otra discusión. Ha habido legisladores, ex-legisladores, miembros de Seguridad, que han manifestado que estos recursos son pocos, otros dicen que son muchos... Lo que sí creo es que el servicio de Inteligencia del Estado tiene que tener financiamiento para que funcione correctamente. Lo que no podemos permitir es que se repitan los errores del pasado donde se usaba financiamiento para cuestiones vinculadas a cosas ajenas a lo que debería ser el Servicio de Inteligencia.

EP: Claro, un tema reservado, ahí se abre, me parece, todo un cuestionamiento..

Para eso, justamente, está la bicameral, para controlar ese tipo de gastos. Si la bicameral hace bien su trabajo, eso no debería suceder y un organismo como el Servicio de Inteligencia debería estar financiado correctamente.

Entonces, para mí la solución no es no girar los recursos al Servicio de Inteligencia del Estado, sino más bien controlar que los recursos se gasten como corresponde. Por lo tanto, si hay una discusión sobre si hay que voltear ese DNU porque le asigna recursos a la SIDE, muchos, pocos o los que sea, yo prefiero discutir que controlemos mejor los recursos para que el organismo funcione como debe funcionar. Esa es la tarea que tenemos que darnos como legisladores y esa es la tarea justamente que se tiene que dar y que para eso está la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia.

AG: En cuanto a la conformación justamente de la SIDE y volver a esta denominación, muchos lo ven como un regreso a esas prácticas que se hacían en otro momento. ¿Tiene posibilidad realmente la Comisión de controlar, más allá de la plata, si hay espionaje interno a propios y ajenos? ¿Cómo se controla eso?

Justamente, la Comisión tiene las herramientas para controlar dónde van esos gastos. Se hacen reuniones privadas, se hacen informes privados, los miembros del servicio tienen la obligación de dar toda esa información y hay penas muy claras y duras con respecto al incumplimiento de esto.

Creo que las herramientas están, lo que sucede es que, al haberse manejado mal en el pasado, hoy todo está teñido de dudas. Entonces, se hace una discusión difícil de llevar adelante, ya que con un criterio de que no se maneja bien, no se gasta bien o se va a hacer espionaje interno. Entonces, directamente habría que eliminar el Servicio de Inteligencia del Estado o ver qué se hace, porque si no sería imposible poner en funcionamiento esto.

En cuanto a que cambiarle el nombre significa volver al pasado, para mi es una cuestión semántica. Cada persona puede ponerle el nombre que más le guste. Acá somos todos creativos. Un gobierno le pone el nombre que quiere a los organismos, mientras que otro gobierno le cambia las áreas y le pone otro nombre. En realidad, si la cosa no funciona o no se le da la dirección correcta, ningún organismo, llámese como se llame, va a funcionar.

Ahora, si se quieren hacer las cosas bien y quieren que los organismos funcionen correctamente, tienen que funcionar los mecanismos de control. Eso es clave. Si no funcionan los mecanismos de control, los organismos hacen lo que quieren y ahí entramos en el problema que hemos tenido en el pasado. Yo calculo que en el pasado ha habido fallas en esos controles, y no hubiera sucedido si se hubiera controlado bien. Por lo tanto, hoy no tendríamos un servicio que esté bajo la lupa en esta discusión de que si se le asignan recursos los va a usar para espionaje interno o para cosas que no deben hacerse. Con ese criterio habría que desactivar el organismo directamente. Y eso es lo que se piensa.

EP: ¿Qué cambió para que ahora podamos tener efectivamente garantía de que se van a usar los fondos en lo que se tendría que usar? Hay un informe de Ferraro, uno de los legisladores de la Coalición Cívica, que dice que ya se gastaron 70.100 millones de esta asignación de fondos reservados para la SIDE. ¿Cómo garantizamos que esto no vuelva a pasar si ya pasó? ¿Qué cambió?

Acá la única forma de que funcione es que se lo controle bien. Si ya se gastaron 70 mil y hasta ahora nadie lo controló, seguimos funcionando mal, evidentemente.

Acá la clave es que los organismos de control, que en este caso es la bicameral, tienen que funcionar y controlar. Si la bicameral no va a controlar, estamos a merced de que haya una voluntad política de que funcione bien o que funcione mal, y eso queda librado a esa voluntad política. Si en el pasado no se cumplió eso, nadie te da garantía de que va a funcionar mejor en el futuro. O al revés, eso no se sabe. Lo que hay que hacer es controlar.

Los partidarios del Gobierno te pueden decir que ahora va a funcionar mejor, y los detractores te van a decir que van a hacer lo mismo que hicieron antes, otros. Para eso está la bicameral de control.

No sé a quién le tocará conducir la bicameral de control, pero lo que tiene que pasar es que la lupa esté puesta más en la bicameral de control que en el propio organismo de inteligencia, porque es el órgano que tiene que controlar. Nadie más va a poder hacerlo. Si hay 70% del presupuesto ejecutado de esa plata que se mandó, en teoría, porque yo desconozco eso, porque no estamos funcionando nosotros todavía. Sin embargo, sí está funcionando la bicameral de control. Está funcionando, aunque todavía las autoridades no estén designadas, hasta que haya una nueva designación siguen vigentes las autoridades anteriores. Hay herramientas.

La verdad es que no sé si han efectuado algún informe o ya tendrán información al respecto. Seguramente mañana se evacuará esa duda.

EP: Senador, hace un mes charlabamos aquí en Modo Fontevecchia y le preguntamos si tenía una posición definida respecto del pliego del juez Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema. El día miércoles es la audiencia en el Senado. ¿Ya tiene definida su posición?

Vamos a definirlo como bloque. Estamos analizando las impugnaciones. Han llegado las impugnaciones y estamos analizando su contenido.

Lo que les puedo anticipar es que está bastante complicado el tema acá. Yo creo que necesita dos tercios para que salga, y vemos que los números son bastante complicados. Está difícil. Veremos.

En el caso de nuestro bloque, vamos a tener en cuenta todo el escenario. No solamente como una decisión política, sino también vamos a analizar las impugnaciones que algunos sectores ya han introducido en el Senado. En base a eso tomaremos una decisión.

