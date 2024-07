José Glinski: "En la Argentina el servicio de inteligencia no es un lugar de prestigio"

El exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, sostuvo que el titular de la AMIA, Amos Linetzky, estuvo "fuera de lugar" al remarcar que organizaciones de derechos humanos no se hayan expresado contundentemente en contra de los ataques de Hamás: "La política siempre tiene la tentación de decir lo que la gente quiere escuchar", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, se manifestó en contra de los diputados de LLA que visitaron en Ezeiza a los genocidas de la última dictadura: "Que Martín Menem no sepa, también habla de su propia irresponsabilidad".

José Glinski es diputado nacional de Unión por la Patria, también se desempeñó como jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y ministro de Seguridad de Chubut.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo vio el cambio de eliminar lo que era la AFI para que vuelva a ser la SIDE?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La primera pregunta que uno debe hacerse es si realmente la Argentina merece o no una reforma de su estructura de inteligencia, y la realidad es que es una situación que nos viene acompañando desde muchos tiempos por diversos motivos. Históricamente, en la Argentina, los cambios en el sistema de inteligencia se dieron más bien por crisis, que en general están vinculados con escándalo de los servicios o eventualmente puede ser porque haya habido una falla.

Pero la realidad es que siempre los cambios se dan pensando en que no tienen legitimidad. A diferencia de lo que pasa en otros países, en la Argentina el servicio de inteligencia no es un lugar de prestigio, todo lo contrario, es un lugar más bien asociado a prácticas oscuras, al delito en sí mismo.

El Gobierno anunció la disolución de la AFI y creó nuevamente la SIDE

La historia misma de la Argentina asocia rápidamente al servicio de inteligencia, por ejemplo, con lo que ocurrió con el encubrimiento del atentado a la AMIA, o si venimos más acá en el tiempo, también vinculado a una línea histórica que tiene que ver con los dos atentados terroristas que sufrió la Argentina en el 92 y en el 94, con lo que tuvo que ver con el memorándum con Irán e incluso la muerte del fiscal Nisman.

Entonces, siempre las modificaciones se dan como para buscar legitimidad, y la Argentina no piensa en su servicio de inteligencia como una herramienta necesaria en la detección de amenazas que pudiera tener nuestro país. Además, en el último gobierno del cual yo pertenecí, la intención del Presidente fue, de alguna manera, desinflar la AFI y limpiar los sótanos de la democracia, lo cual creo sucedió, lo que pasa es que eso es el desmedro de ubicar el servicio en un lugar de relevancia.

Y el Gobierno, que a mi juicio no hace pie en los temas que realmente debería hacer, que son los que tienen que ver con la economía, va generando una agenda que esconde este tipo de situaciones. Y, en esta ocasión en particular, con una provocación con esta SIDE. Es que, en principio, la llama SIDE, y eso evidentemente es una reivindicación de un sistema que participó en el terrorismo de Estado de la década del 70.

La nueva SIDE genera dudas por su control interno

En segundo lugar, no busca ninguna legitimidad ampliada porque es una reforma que se hace por decreto. Entonces, si se hace por decreto, difícilmente sea una reforma que tenga legitimidad política como la que requiere. Después podemos discutir si el organigrama que propone el Gobierno es correcto o no.

A mi juicio es válido, no tiene mayores objeciones en términos de organización, cómo está dispuesto, si hay interés exterior o interior, creo que está bien. Si hay un servicio que tenga que ver con los temas de ciberdefensa, me parece que está bien. Sobre todo porque la Argentina dejó de ser un país irrelevante en términos estratégicos, como eran los 90.

Los 30 años del atentado a la AMIA envueltos en polémicas

AG: Ayer se cumplieron 30 años del atentado a la AMIA, ¿Cómo tomó la palabra del presidente de la institución, que fue muy duro, y emparentó directamente ese atentado con el ataque a Israel del 7 de octubre?

Yo conozco desde siempre a Amos Linetzky, también tengo una relación muy cercana y cordial. A mí lo que no me gustó de su discurso fue que intentó, de alguna manera, exigirle a organizaciones como Ni Una Menos pronunciamientos sobre los temas que ocurren en Medio Oriente, eso estuvo fuera de lugar.

Sí me parece que ahí hay un denominador común: si nosotros tenemos la hipótesis que el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA fueron hechos diseñados por la República Islámica de Irán, y que la República Islámica de Irán utiliza el terrorismo como método para dar sus discusiones a nivel global, ahí hay un punto de contacto y a mí no me parece mal que eventualmente uno lo explique.

Exigiría esa explicación sobre todo porque es también una forma de generar cierto consenso que creo que en la Argentina está bastante extendido respecto a la responsabilidad de Irán, más allá de lo que ocurrió en términos judiciales. En la época de Néstor Kirchner, por ese atentado el Estado argentino condenó a Irán en la ONU, y en eso está más o menos extendida esa posición.

Amos Linetzky, presidente de la AMIA, criticó a organizaciones feministas de no manifestarse contundentemente frente a las acciones terroristas del Hamas el pasado 7 de octubre en Israel.

No creo que tenga sentido haber acusado a algunos sectores de la política argentina de no pronunciarse, (porque no es que ni a favor ni a contra) por algunos hechos terribles ocurridos en el 7 de octubre, por la organización terrorista Hamas.

Además es un error político que le va a costar a la AMIA. Es decir, era necesario y quien más va a padecer esa declaración es la propia institución. Yo soy miembro de la comunidad judía y me da la sensación de que eso que pronunció el presidente en relación al enfado que le generaba que las organizaciones de derechos humanos, particularmente las feministas, sobre las vejaciones que sufrieron mujeres en manos de los terroristas de Hamás el 7 de octubre, es algo que en la comunidad está muy presente. El problema es que la política siempre tiene la tentación de decir lo que la gente quiere escuchar.

Duro cuestionamiento del presidente de AMIA a grupos feministas, Unicef y organizaciones de DD.HH.

Elizabeth Peger (EP): Volviendo al tema de los cambios en la AFI, devenida en la nueva SIDE, detrás de todo esto aparecieron algunos nombres que tuvieron bastante relevancia en otros momentos en las cuestiones vinculadas a la inteligencia, por ejemplo, el exespía Jaime Stiuso. A su vez, también hubo ruido con algunas designaciones en áreas particulares en esta subdivisión del área de inteligencia. ¿Hay preocupación por eso?

A mí me preocupa porque uno puede tener el mejor organigrama del mundo, pero si es la misma gente que participó en el proceso de encubrimiento debido a la investigación de la AMIA, me parece horrible. Después en nombres propios no profundicé y además creo que hay algunos que conocemos y otros que no, porque estamos hablando de servicios de inteligencia.

Sí creo que la Argentina necesita profesionalizar su servicio de inteligencia, y el Gobierno, en ese sentido, para provocar siempre está a la orden del día, entonces no solamente cambia el servicio, sino que convoca a quienes han sido cuestionados históricamente por su desempeño en esa organización.

La visita de diputados de LLA a genocidas presos

Claudio Mardones (CM): Ayer el bloque de Unión por la Patria, su bancada, que preside Germán Martínez, pidió finalmente avanzar con los mecanismos para estudiar alguna sanción para los diputados de La Libertad Avanza que fueron al penal de Ezeiza en una camioneta de la Cámara de Diputados para visitar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Incluso el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, le exigió respuestas al titular de la Cámara, Martín Menem. Se habla de que algunos diputados de La Libertad Avanza podrían apoyar el pedido y el proyecto de Unión por la Patria, ¿cómo van a avanzar con esto?

Nosotros hicimos una presentación formal para que esos diputados sean sancionados, hay que ver hasta dónde avanza esa sanción. Esto es parte de esa actitud que tiene el Gobierno de provocar permanentemente y extralimitarse respecto de los consensos democráticos.

Si Ritondo pide explicaciones, hay que entender que la acción de ese grupo de diputados no es una cuestión espontánea, ni personal, ni íntima, sino porque estuvo organizada logísticamente de la misma Cámara de Diputados, esa es la realidad, es un Gobierno que reivindica el genocidio en Argentina.

Los argumentos de los diputados mileistas que visitaron a genocidas en la cárcel

CM: El presidente de la Cámara Baja Martín Menem dice que él no sabía nada. ¿Usted le cree?

Cuando uno tiene responsabilidad de gestión, hay cosas que ocurren bajo la responsabilidad de uno, que no necesariamente tienen un control exhaustivo. Que él no sepa, también habla de su propia irresponsabilidad. Como presidente de la Cámara, maneja y dispone de los recursos que tiene la Cámara, y además su bloque solicita ese traslado en el marco de una visita organizada políticamente.

Porque no es que un diputado dijo “te paso a buscar con mi coche”, que eso también hubiese sido lamentable y repudiable. Acá lo que hay que entender es que es una mirada que tiene el presidente Milei y toda su estructura de gobierno. Entonces, estamos en una situación que yo no lo hubiese imaginado hace un año atrás, en donde el Gobierno incluso se anima a pasar los consensos democráticos que, con muchísimo antagonismo y polarización, nunca había llegado a tanto.

Unión por la Patria pidió la expulsión de los diputados libertarios que visitaron represores

Es una provocación total. Y va en línea con lo que viene haciendo con todo lo de la vuelta de la SIDE. Vos fijate que nadie dice que hay un proceso de reforma de nuestra estructura de inteligencia sino que el título es “Vuelve la SIDE”. Y cuando uno piensa que vuelve la SIDE, piensa que vuelven las peores prácticas. Y en el mismo momento que pasa eso, aparece esta visita, y lo hacen además en el mes de julio, en el 30 aniversario del atentado a la AMIA, no puede ser estrictamente casualidad.

AO FM