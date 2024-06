Educación: cómo quedó el conflicto con las universidades tras el paro nacional de 48 horas

Un nuevo paro universitario de 48 horas comenzó este martes 11 de junio debido a la falta de respuesta por parte del gobierno nacional al reclamo de envío de fondos para los sueldos de los docentes. La medida también afecta a los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Milagros Celis, presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán y miembro de la Mesa Directiva de la FUA, quien explicó que este reclamo viene de hace tiempo debido a su impacto directo en la calidad educativa de los estudiantes.

Salarios docentes: fuera del acuerdo presupuestario

Según la entrevistada, a pesar de haberse discutido el gasto de funcionamiento de las universidades en la Cámara de Diputados, “solo se acordó una suba para el funcionamiento y no así para los salarios de los docentes y no docentes”. “En Tucumán, los gremios no han logrado una adhesión total al paro y los docentes, en particular, no han tenido aumentos en los últimos seis meses, lo que ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo significativa, estimada en un 30%”, agregó.

Estudiantes: Apoyo al reclamo y cuestionamiento al paro

En continuidad con el tema, Celis sostuvo que, por esta razón, “apoyamos sus reclamos, aunque creemos que estas medidas de fuerza perjudican directamente a los estudiantes”. Y siguió: “Hay preocupación en la comunidad estudiantil por cómo estos paros afectarán al calendario académico, los exámenes y su avance en las carreras”.

Por otra parte, la entrevistada sostuvo que aunque apoyan la lucha por la actualización salarial, consideran que, “estos paros afectan negativamente la calidad educativa” porque “estos reclamos deberían hacerse de otra manera y en otros términos, de modo que no se perjudiquen ni los estudiantes ni el normal funcionamiento de las universidades”.

Al ser consultada sobre la respuesta de los implicados en los reclamos ante estos planteos, Celis contó que el gremio no docente y docente “a veces es menos permisivo a nuestros pedidos, a diferencia de algunos docentes sindicalizados que están más abiertos a diálogos que no afecten a la comunidad universitaria”.

Para cerrar, expresó: “Proponemos que las medidas de reclamos sean más enfocadas en el diálogo, permitiendo entender y dimensionar la pérdida de poder adquisitivo sin recurrir a paros que retrasan las actividades académicas y perjudican a los estudiantes”.