El Gobierno anunció que la Justicia le solicitó información sobre los movimientos en la Quinta de Olivos entre 2019 y 2023, en el marco de la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, y por la que esta semana se realizarán las primeras declaraciones testimoniales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Justicia solicitó al Gobierno información de los movimientos en la Quinta de Olivos entre 2019 y 2023.

"La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 ha requerido al Gobierno nacional diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados", indicó el funcionario en la habitual conferencia de prensa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la fiscalía a cargo de Ramiro González solicitó la nómina del personal doméstico de la Quinta de Olivos y datos del equipo que acompañó a la ex primera dama Fabiola Yañez en un viaje que realizó a Misiones en julio de 2021.

También demandó registros de los videos de las cámaras de seguridad de la residencia presidencial y los ingresos y salidas a la casa durante todo el mandato de Fernández, así como también las constancias de atención médica de los integrantes.

"Todo lo que pidieron va a ser presentado para motivar el avance de la causa", revelaron al respecto altas fuentes oficiales y aclararon que no hay plazo para presentar el detalle de la información.

En la misma línea, Adorni reveló que el pedido fue remitido a las áreas correspondientes "para recolectar la información y poder cumplir con lo requerido por la Justicia".

La nota de la fiscalía está dirigida a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien instruyó a Casa Militar para avanzar en la solicitud.

Semana clave: comienza la ronda de testimonios en la causa contra Fernández

En tanto, la Fiscalía le tomará declaración testimonial el jueves próximo a la periodista Alicia Barrios, amiga de Yañez, y a María Cantero, la secretaria del exmandatario.

El fiscal González citó a Barrios para el jueves a las 10.30 horas, y posteriormente, a las 12, hizo lo propio con Cantero.

En tanto, Daniel Rodríguez, ex intendente de la Quinta de Olivos, fue convocado para el 26 de agosto a las 10 hs.

Por otro lado, la ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina sumó a su declaración judicial varias capturas de chats por WhatsApp que mantuvo con Yañez para desmentir el pedido de ayuda que supuestamente le habría hecho la ex primera dama.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la ex funcionaria señaló que esos chats "son reales", que están "certificados por escribana" y que fueron presentados "en un escrito con todo el relato".

Yáñez dijo que perdió el celular que contenía los chats

En este contexto, Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular que tenía los chats con Alberto Fernández, pero prometió capturas de pantalla.

La ex primera dama afirmó que extravió el teléfono en medio de una de las mudanzas que realizó en España, cuando se fue del departamento que compartía con el ex mandatario en Madrid.

La Justicia confía en poder reconstruir las conversaciones, ya que la denunciante cuenta con capturas anteriores a 2024, y aportará los chats de los últimos meses.

Se espera que en los próximos días Yáñez vuelva a presentarse ante la Justicia para facilitar los mensajes intercambiados con Fernández en las últimas semanas, los cuales probarían que violó la orden del juez de no comunicarse con ella, una restricción notificada al ex presidente el 6 de agosto pasado. En caso de que se compruebe, esto complicaría la situación judicial del ex presidente.

