Tras las polémicas declaraciones que realizó sobre Diego Maradona, el vocero presidencial Manuel Adorni quedó en el centro de las críticas y este miércoles salió a aclarar lo sucedido. El portavoz de Javier Milei señaló que "en ningún momento ninguneó" al ídolo del fútbol argentino y que se trató de una chicana entre periodistas.

No obstante, la aclaración del portavoz no fue suficiente y los usuarios de diferentes redes sociales no tardaron en comenzar a atacarlo por lo ocurrido. Por eso, Adorno fue blanco de insultos, agresiones y protagonista de varios memes en su contra.

La polémica se desató luego de que Adorni este martes le enviara un saludo especial por el Día Internacional del Zurdo a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas, dejando de lado a Diego Maradona.

Inmediatamente, los periodistas presentes en Casa Rosada le recordaron la figura del campeón del mundo en 1986, al cual había omitido. Irónicamente, el funcionario respondió: "¿Quién? Ah, era zurdo... Sí, era zurdo".

"En ningún momento lo ninguneo a Maradona", aclaró este miércoles en Radio La Red y explicó: "Cuando terminé con la efeméride del Día del Zurdo, una de las chicas con las que yo me llevó bárbaro me dice sin micrófono y en la chicana del ida y vuelta 'che, te olvidaste de Maradona'. En realidad la chicaneo a ella, era una chicana entre nosotros".

"La interpretación del otro lado de la cámara es que ninguneo a Maradona, pero yo jamás lo haría en términos deportivos. Negar lo ídolo que fue Maradona o negar lo que aportó en términos deportivos es no haber sido argentino. Lo vi jugar en la cancha. Es innegable que es un ídolo", agregó el vocero presidencial.

Dalma Maradona, indignada con el discurso de Manuel Adorni donde "olvidó" el nombre de Diego Maradona: "Es un muppet"

Al ser consultado sobre por qué no incluyó al Diez en su lista, añadió: "Me faltaron un montón más. Me los anoté a mano dos segundos antes de entrar. No tuve ninguna intención de obviar a nadie. Lejos estoy de ningunear a un ídolo popular".

"Lamento que haya habido una mala interpretación. Lejos estuve de que alguien se molesté por eso. Era un intercambio con una periodista. Jamás se me hubiese ocurrido ningunear a Maradona o a algún otro ídolo deportivo", reiteró.

Ante la polémica desatada, la hija del ídolo futbolístico, Dalma Maradona, salió a responderle al portavoz y lo calificó de "muppet" durante su participación en Ángel responde.

"Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, ni siquiera tiene pensamiento propio, es el vocero de alguien, no puede decir lo que él piensa... y hace un paso de comedia, de hacer que se olvida, horriblemente actuado", arrancó en su descargó.

Luego, remató: "Te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen por la persona que vos no conocés o te hacés el boludo diciendo que no conocés. Salió campeón con Argentina y la representó, y es algo que vos no podés negar. Te podés hacer el boludo, pero no sé a que va con esto".

Por su parte, Gianinna también se expresó sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram y subió una foto de Adorni y remató con una frase bien maradoneana: "Los boludos son como las hormigas, están en todos lados".

