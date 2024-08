Manuel Adorni se olvidó del "zurdo" de Maradona y debatió con Silvia Mercado: "Yo te creo, hermana"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó este martes un insólito momento al destacar a deportistas y músicos por el Día del Zurdo y omitió hacer mención a Diego Armando Maradona, lo que generó una rápida reacción de los periodistas presentes. Además, el funcionario se cruzó con Silvia Mercado ante los cuestionamientos por la línea de atención en casos de violencia de género.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el portavoz del presidente Javier Milei recordó a los futbolistas Lionel Messi y Ángel Di María, al boxeador Sergio “Maravilla” Martínez, al basquetbolista Emmanuel Ginónbili y al tenista Guillermo Vilas, en un saludo por el Día Internacional del Zurdo. celebrado cada 13 de agosto.

Luego, extendió el saludo a artistas como Gustavo Cerati y Charly García. "Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", comentó.

La respuesta de los periodistas acreditados en Casa de Gobierna fue inmediata, al notar que el vocero había omitido a otro de los astros del fútbol argentino. "Maradona, Maradona", le señaló un grupo de ellos. "¿Quién?", preguntó Adorni. “Ah, era zurdo, sí, era zurdo”, comentó después sobre el campeón del Mundial de México '86.

El olvido no es casual, y más allá de la postura política que tenía el Diez, se mueve en línea con lo expresado recientemente por Javier Milei. Durante una entrevista que brindó al canal LN +, el mandatario aseguró que Messi es “el mejor deportista por escándalo”, e incluso destacó su carrera y obra, diciendo: "Messi es imposible".

Este gesto forma parte de la batalla cultural que el Gobierno realiza contra lo que denominan “zurdos”, “socialistas” y “comunistas”. Aunque en su discurso en La Rural, el Jefe de Estado utilizó una conocida frase de Maradona. "Para todos esos que descreen de la economía de mercado, les dedicaría la frase de Maradona, pero ojo que hay dos. Hago referencia a una que se puede sintetizar en tres letras: LTA", había dicho.

"Yo te creo, hermana"

En otro tramo de la rueda de prensa, el encargado de la comunicación gubernamental desmintió las acusaciones sobre un supuesto desmantelamiento de la línea 144, para la atención a personas que transitan violencia de género. La misma tuvo un pico de llamadas luego de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.

“Más allá de lo que dicen muchos, la línea 144 está activa y tiene a 84 personas trabajando. No se desfinanció y está a disposición de todos los que la necesiten y sientan algún tipo de violencia”, indicó. En alusión al caso del exmandatario del Frente de Todos/Unión por la Patria, lanzó: “Anteriormente, la política de género no se usó para ayudar sino para hacer politiquería barata. Evidentemente no sirvió para nada”.

Sin embargo, la periodista Silvia Mercado, que desde hace unas semanas volvió a recuperar su acreditación en Casa Rosada, cuestionó la respuesta del funcionario y le mencionó que es "la primera vez en 37 años" que el Estado no tiene una dependencia a la cual asistir por estos temas, según informe de Amnistía Internacional.

Adorni lo rechazó y comentó que "no hay inconveniente con ello", y sostuvo que quiernes se sientan vulnerados se comuniquen con la línea de atención, y aseguró que “las fuerzas de seguridad están a disposición”.

“El 144 que es en donde comenzás la denuncia. No veo en dónde está el problema en llamar; ojalá no lo tengas que hacer nunca. Yo te creo, hermana”, ironizó Adorni, ante otro reclamo de la comunicadora.

