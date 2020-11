Esplendor y ocaso de Diego Maradona: la historia completa de D10S

Gonzalo Aragón

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el policlínico Evita de Lanús. Le tocó ser el quinto de ocho hijos, primer varón del matrimonio entre Diego Maradona (1927-2015) y Dalma Salvadora "Tota" Franco (1930-2011). Sus padres eran originarios de la provincia de Corrientes, y llegaron a Buenos Aires para instalarse en el popularmente conocido barrio de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Se crió en un sitio marginal rodeado de un ambiente de extrema pobreza. "Una casita con mucha chapa y madera y algunos ladrillos, cerca de la esquina de Azamor y Mario Bravo. Ahí nacieron Elsa, Maria, Raul, Hugo y Claudia", recuerda en su último libro.

Su primer contacto con la pelota comenzó en 1967 con el club fundado por su padre, El Estrella Roja, donde los chicos de barrios se divertían en las “siete canchitas” en el corazón de Fiorito. "Jugábamos en el potrero, con tierra que volaba por todos lados, de la mañana hasta que oscurecía. Y después me iba para la casa hecho un desastre. Ahí mi viejo me quería fajar, y yo amagaba y lo esquivaba, me ayudó a entrenarme en los amagues", explicaba Maradona.

De niño le tocó sobreponerse de la adversidad y con solo 13 años, tuvo su primer trabajo: matar cucarachas en una empresa de desinfección en el puente San Martín. "Iba todos los días a las siete de la mañana por Libertador, en colectivo, y paraba en los edificios para hacer la desinfección. Empezaba en los sótanos y después subía. Me daban unos sobres con el veneno y lo ponía en las rejillas y los rincones", el pequeño Diego se había transformado en un exterminador de insectos. "Con mi primer sueldo llevé a mi vieja a cenar al restaurante La Rumba, porque siempre que pasaba con el bondi cuando iba a desinfectar sentía un olor riquísimo. Era una pizzería en avenida Sáenz, frente a la Iglesia de Pompeya. El sueño de mi vida era llevar a la Tota a cenar, los dos solos, como novios. ¡Esa noche nos gastamos todo!".

Maradona murió mientras dormía, según el informe de la Fiscalía

A mediados del 1969, su amigo Goyo, viejo conocido en Estrella Roja, le presentó a Diego la oportunidad de su vida: lo tentó a probarse en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. En su libro rememoró: "Me acosté soñando con esa prueba, pero empezó a llover. ¡Le rogué tanto a Dios para que parara esa lluvia! Porque aunque mi viejo me había prometido ir, no podíamos darnos el lujo de gastar en el pasaje de colectivo si el entrenamiento se suspendía. No alcanzaba para los boletos y no exagero. El entrenador me dijo 'Quedás'. Toqué el cielo con las manos. Volvimos a casa el 28 pasando el puente La Noria, y después cruzamos el campo a pata, que eran como 20 cuadras, los dos en silencio, pero felices".

Emprendió su inició en el mundo del fútbol a los nueve años, en un equipo infantil, Los Cebollitas. El equipo era de la clase de 1960 y estaba dirigido por Francisco Cornejo. Se llamaba de esa manera porque no se podían anotar bajo el mismo de la institución. Ganaron ese torneo y el campeonato de la 8.ª división en 1974, y el plantel permaneció con Cornejo hasta que cumplieron los 14 años, edad en la que Argentinos podía ficharlos en la Asociación del Fútbol Argentino. A los 15 años firmó con la primera división de Argentinos Juniors el 5 de diciembre de 1970. Él y sus compañeros llegaron a conseguir un invicto de 136 partidos. Disputó torneos no solo en la Argentina, sino en países como Perú y Uruguay.

Apareció en un diario argentino el 28 de septiembre de 1971, con sólo diez años. La nota lo describía como "un pibe con porte y clase de crack". También comenzó a ser conocido por los simpatizantes de Argentinos Juniors porque en el entretiempo de los partidos de la Primera División los entretenía haciendo malabares con la pelota. Gracias a esta magia y habilidad, fue convocado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época: Sábados Circulares conducido por Pipo Mancera.

Maradona murió mientras dormía, según el informe de la Fiscalía

Su debut en la Primera División argentina se produjo el 20 de octubre de 1976, a pocos días de cumplir los 16 años de edad. Fue en un partido del Campeonato Nacional, su equipo Argentinos Juniors perdió de local. Ingresó con la 16 en su espalda al comenzar el segundo tiempo. En la primera intervención tiró un caño a un adversario, entusiasmado a los hinchas de su club. Un mes después convirtió su primer gol en un partido frente a San Lorenzo de Mar del Plata.

Con solo 11 partidos en primera y 3 meses después de debutar en primera, el 27 de febrero de 1977 vistió por primera vez la camiseta de la selección argentina y logró cumplir uno de sus sueños más anhelados. El DT de la mayor era el Flaco Menotti pero a él lo había citado don Ernesto Duchini y lo hacía jugar contra grandes emblemas entre ellos Pasarella, Houseman y Kempes. "En una de esas prácticas parece que la rompí, porque el Flaco me hablo especialmente a mí. Menotti era Dios para mí", explicó el diez en su libro.

Fernández: "Maradona es casi un sinónimo de Argentina" pero "fuimos ingratos" con él

En 1978, César Luis Menotti no lo convocó para jugar el Mundial y se anunció el 19 de mayo, el motivo era su juventud. En su posición de juego fueron convocados Alonso, Villa, y Valencia. Bochini, admirado por Maradona, tampoco quedó convocado para ese mismo torneo mundial. Después de haber sufrido esa decepción se reintegró al plantel de Argentinos que tenía que jugar con Chacarita, en ese partido convirtió dos goles y dio dos asistencias. En 1977 designó oficialmente como su representante a Jorge Czysterpiller.

El 28 de junio de ese mismo año comenzó su noviazgo con Claudia Villafañe, con quien se casaría doce años después. En Argentinos Juniors, jugó hasta 1981, se convirtió en el máximo goleador de los torneos Metropolitano del 1978, Metropolitano y Nacional 1979 y del 1980. Esto le otorgó un récord en el fútbol argentino: único jugador que ha conseguido consagrarse goleador del torneo en cinco oportunidades. Además Argentinos consiguió el primer subcampeonato de su historia en el Metropolitano de 1980, y el ganador fue River Plate.

Tras ganar el primer mundial de 1978, Menotti comenzó a preparar a los juveniles en amistosos que servían para consolidar un grupo que participara en el certamen internacional que se jugaría al año siguiente en Japón. El primer gol de Diego con la selección mayor lo hizo el 2 de junio de 1979 frente a Escocia en Glasgow. El vínculo entre Argentina y Maradona se potenció, le ganaron a la Unión Soviética en la final y Pelusa convirtió uno de los goles y fue elegido el mejor jugador del torneo cumpliendo así otro logro personal: consagrarse campeón en el Mundial Sub-19 de Japón el 7 de septiembre.

Sobre la mesa, el pibe de oro tenía distintas ofertas para jugar en varios clubes del exterior, entre ellas: América de Cali de Colombia y Sheffield United de Inglaterra. En 1981 ya estaba seguro que quería dejar la Paternal, el club que hizo la oferta más jugosa fue River Plate. El deseo del 10 era jugar en Boca Juniors, un club que estaba en condiciones muy malas para intentar comprar su pase pero el Diego hizo de las suyas: Produjo una de las transferencias más novelesca, espectacular y con los detalles más increíbles de todas las que se llevaron a cabo a lo largo de 80 años de profesionalismo. El fútbol argentino vivió una de las mayores conmociones de su historia.

Murió Diego Maradona: su vida en imágenes

Fue, sin dudas, el pase del siglo XX. Diego Maradona firmó contrato con Boca. Comenzó como una venta directa de Argentinos a Boca por 10 millones de dólares, una “ganga” para los tiempos que hoy corren pero una fortuna inmensa para esos tiempos y terminó siendo un préstamo hecho de apuro. El movimiento incluyó dinero en efectivo, cheques sin fondos y seis jugadores de Boca como parte de pago.

El contrato se firmó el 20 de febrero y debutó dos días después, nuevamente frente a Talleres. En este nuevo debut pudo hacer dos goles, a diferencia con su inicio en Argentinos. El Pelusa jugó ese partido infiltrado, ya que durante el último entrenamiento con Argentinos había sufrido una molestia muscular en su pierna derecha. Igualmente continuó jugando hasta que el 8 de marzo le detectaron un pequeño desgarro, que lo alejó de los estadios hasta el 29 de ese mes. Su primer clasico lo disfrutó dos días después de haberse recuperado. El escenario del 10 de abril tuvo una noche lluviosa y terminó con el triunfo de Boca por 3 a 0 a River. Un gol de Maradona y participaciones exquisitas dejando por el piso a Fillol y Tarantini con sucesivos amagues y gambetas.

En Boca solo pudo lograr un título: el metropolitano de 1981. Su paso por el xeneize estuvo marcado por ciertos episodios complicados entre ellos con el director técnico Marzolini, presiones del jefe de la 12 conocido como el abuelo. Boca tuvo una participación muy floja en el campeonato nacional de 1981 porque el equipo estaba agotado de tantos amistosos para mejorar la situación económica. El torneo de verano de 1982 vió sus últimas jugadas porque debía concentrarse con la selección para el Mundial de España. El último encuentro fue el 6 de febrero frente a River, el que finalizó con una derrota. Maradona se iría de Boca Juniors jugando 40 partidos y convirtiendo 28 goles.

Antes de comenzar el Mundial España 1982, el pase de Maradona al Barcelona ya se había realizado. El club pagó 1200 millones de pesetas por su pase, aproximadamente el 66 % del dinero fue para Argentinos y el resto para Boca Juniors, una cifra importante para la época. En españa existía una gran expectativa por Diego, la cual coincide con la que tenían los hinchas de la albiceleste basada en los logros obtenidos en el Mundial anterior y en el Mundial Juvenil. Argentina terminó eliminada del mundial defraudando y no cumpliendo con las expectativas en todo el país y Maradona terminó expulsado tras pegarle una violenta patada a Batista.

Maradona íntimo | Dos anécdotas que lo retratan de la mejor manera

El primer partido oficial de Maradona con el Barcelona fue el 4 de septiembre de 1982, donde, pese a que convirtió un tanto, su equipo cayó con Valencia por 2:1.39 En diciembre de 1982, habiendo disputado 13 partidos de la Liga y marcado 6 goles, se le detectó una hepatitis, por lo que debió abandonar los campos por tres meses perdiéndose 14 partidos y eliminatorias de la Recopa de Europa. La temporada 1982/83 cerró bien, con dos títulos, y Maradona considerado una de las grandes estrellas del fútbol español.

El año siguiente fue muy duro para Diego. El 24 de septiembre de 1983 en un enfrentamiento con el Athletic Club, Maradona fue retirado en camilla lesionado y con el tobillo de la pierna izquierda roto. Diagnóstico: fractura del maléolo externo y del ligamento. Después de 3 meses y medio, volvió a las canchas, en esa temporada solo pudo jugar 16 partidos marcando sólo 11 goles. El Barcelona terminó tercero sin levantar el campeonato. Los días estaban contados para Maradona, su participación fue bastante polémica en la semifinal de la copa del rey. Durante el partido, Maradona fue expulsado, lo que en principio le impedía jugar la final, sin embargo, la federación española decidió retirar la sanción al argentino. Barcelona logró pasar a la final y enfrentarse al Athletic Club que venía de ser campeón de la Liga. El partido generaba una suspicacia porque era el reencuentro entre Maradona y el jugador con el cual tuvo el choque que le provocó la lesión anterior.

Finalmente, ganó el Athletic por 1 a 0, pero lo peor llegó al final del partido: Maradona agredió a un jugador del Athletic y provocó que los jugadores de ambos equipos se pelearán en una batalla campal, con piñas y patadas incluidas. Varios jugadores fueron fuertemente sancionados y la Federación Española de Fútbol impuso al diez una sanción de tres meses sin poder jugar en las competiciones españolas. Esto motivó a que el presidente del Barcelona, acepte una oferta del Napoli para traspasar al argentino. En la balanza también pesó el sentimiento de injusticia que tuvo Diego ante la sanción, y su hartazgo con los árbitros y las autoridades futbolísticas españolas. Tiempo después, Maradona reconoció en su autobiografía que su fichaje al Napoli estuvo motivado por motivos económicos, ya que Jorge Czysterpiller había hecho una mala gestión de sus inversiones económicas. Maradona abandonó el Barcelona habiendo jugado un total de 58 partidos y marcado 38 goles.

Un periodista que hizo una biografía de Diego, reveló la agitada vida privada que Maradona había llevado en Barcelona. Era su primera vez tomando contacto con las drogas, la cual fue confirmada por el astro mundial.

La presentación en el Nápoles fue el 5 de julio de 1984, ante un Stadio San Paolo repleto dejando una imagen icónica en la historia del fútbol. Su debut en la Serie A se produjo el 16 de septiembre de 1984 contra el Verona, con una derrota por 3 a 1. Maradona consiguió el tercer puesto en la tabla de goleadores, tras convertir 14 goles en esa temporada. Aparece Guillermo Coppola en octubre de 1985, convirtiéndose en su nuevo representante.

Con Bilardo en la selección argentina como director técnico, Maradona fue el capitán dejando a Passarella sin la cinta, motivo que tiempo después generaría una pelea entre ellos. El regreso, tras casi tres años de ausencia, se produjo en un amistoso contra Paraguay en un empate 1 a 1, con un gol de Diego Armando. Argentina clasifica al mundial de México 86 y tras lograr sobreponerse a la fase de grupos y ganar en octavos se enfrenta en cuartos de final contra Inglaterra.

Homenaje a Maradona: 24 frases de Diego que quedaron en la historia

El partido más recordado, icónico, histórico, de Diego Armando Maradona fue contra la selección Inglesa. Un encuentro caldeado con connotaciones extra futbolísticas: Cuatro años antes se había producido la guerra de las Malvinas, lo que también produjo incidentes en las tribunas entre simpatizantes argentinos e ingleses. El partido, jugado el 22 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, contó con dos de los goles más recordados en la historia de los mundiales, conocidos popularmente como el Gol del Siglo y la mano de dios. Denominado así porque cuando le preguntaron si lo había hecho con la mano respondió “yo no la toqué, fue la mano de Dios”. El otro fue elegido en 2002 como el mejor gol de los Mundiales. Maradona partió desde su propio campo y eludió a seis jugadores ingleses, Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, Terry Fenwick y al arquero Shilton antes de rematar y convertir el gol epico.El triunfo le permitió a la Argentina alcanzar las semifinales.

La semifinal fue el 25 de junio frente a Bélgica, el partido resultó menos complicado de lo esperado: un triunfo con dos goles del diez. La final, jugada en el Azteca, fue contra Alemania Federal el 29 de junio. En una participación espectacular de Maradona, rodeado por tres alemanes, maniobra y coloca una asistencia imposible a Burruchaga, quien convierte el tercer y último gol del partido. Fue la única vez que Argentina le ganó a Alemania en un Mundial. Con esta victoria por 3 a 2, Argentina conseguía su segunda Copa del Mundo, y Maradona, como capitán, fue el encargado de levantar el trofeo. Tras su regreso a Buenos Aires, se reunieron con el presidente Raúl Alfonsín, y salieron al balcón de la Casa Rosada a saludar a la gente que había colmado la plaza de Mayo. Diego convirtió cinco goles y dando cinco asistencias en los siete partidos que disputó durante la copa del mundo.

Al regresar del Mundial en México, Maradona inició una excelente temporada con el Napoli. Lograron conseguir el primer scudetto de la historia de la institución, y además ganaron la Copa de Italia. Ese logro solo lo había podido conseguir hasta ese momento el Torino, la Juventus y el Inter, todos clubes del norte de Italia, que mantienen una sorda e histórica disputa con los del sur. Maradona convirtió diez goles en la Liga y siete en la Copa, que el Nápoles consiguió tras ganar los trece partidos disputados. Después de conseguir un scudetto y la Copa del Mundo, Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo. Diego renueva con el Nápoles hasta 1993. Durante ese año nacerían dos de sus hijos: Diego, producto de una relación extramatrimonial y reconocida por Maradona 29 años después y Dalma, el 2 de abril de 1987.

La temporada 1988-89 fue muy exitosa para el Nápoles. Consiguieron el logro más importante en el plano internacional: el primer título internacional del club, la Copa UEFA. La alegría se extendió al plano familiar, en mayo de ese año nació su segunda hija: Giannina. La temporada 1989-90 también fue memorable para el Nápoles: conseguiría su segundo scudetto. Maradona fue el tercer goleador del torneo con 16 goles. En diciembre de 1990 consiguieron, además, la Supercopa de Italia tras vencer 5:1 a la Juventus.

La muerte de Maradona en las portadas de los diarios del mundo

Tras el Mundial de México, la selección argentina no había podido mantener la supremacía futbolística. Ya con la clasificación al mundial Italia 1990, en uno de los partidos iniciales Diego sufrió un golpe en el tobillo izquierdo lo que dificultó su juego durante el torneo, ya que tuvo que ser infiltrado en todos los encuentros. En octavos le ganaron a Brasil con el recordado gol del pájaro Canigia gracias a la asistencia de Maradona. Después la selección venció a Yugoslavia en cuartos y en las semis vencieron a Italia en Nápoles por penales. Finalmente el equipo argentino cayó derrotado por 1 a 0 contra Alemania Federal en la final. A pesar de no lucirse como en el Mundial anterior, Maradona fue premiado con el Balón de Bronce.

Tras el Mundial, Maradona despidió a su representante Guillermo Cóppola y contrató a Marcos Franchi. En lo futbolístico, la temporada del Nápoles de 1990/1991 fue bastante buena pero no la pudo terminar de la misma forma ya que daría positivo en un control antidopaje por primera vez en su carrera. El 17 de marzo de 1991 daría positivo por cocaína. La Federación italiana le impuso una sanción que lo alejaría de los estadios durante quince meses, sanción que fue ratificada por el Comité de Apelación.

Maradona decidió volver a la Argentina el 1 de abril, y se instaló en Buenos Aires. El 26 de ese mismo mes, un operativo policial allanó el departamento que tenía en el barrio de Caballito. Mientras estaba con dos amigos allanaron drogas en su poder, por lo que fue detenido por la policía. Un día después, tras pagar una fianza de 20 mil pesos, fue liberado. La jueza Amelia Berraz de Vidal le ordenó someterse a un tratamiento de rehabilitación. La justicia italiana lo condenó a 14 meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. Mientras cumplía la suspensión y se sometía a un tratamiento de rehabilitación, Maradona decidió participar en diversos partidos a beneficio.

El 1 de julio de 1992 vencía la suspensión impuesta y su pase estaba aún en manos del club italiano que buscaba su reincorporación al plantel. Diego quería alejarse de su zona de confort y quería jugar para un club que no tuviera fuertes exigencias deportivas. El Nápoles se negaba a autorizar su traspaso y el entorno del 10 tuvo que pedir la intervención de la FIFA. Maradona fichó por el Sevilla debido a la insistencia del DT de Sevilla, Carlos Bilardo.

Maradona no llora más, ahora le toca llorar a Argentina

Su presentación se dio el 28 de septiembre en un partido amistoso contra el Bayern Múnich, equipo en el que jugaba su amigo Lothar Matthäus. Debutó oficialmente el 4 de octubre de 1992. Curiosamente, el rival fue el Athletic Club, el mismo club ante el que había jugado su último partido en el fútbol español ocho años antes. Lamentablemente se resintió de una antigua lesión de la rodilla, por lo que en muchos partidos jugaba infiltrado llegando a recibir en un mismo entretiempo hasta tres inyecciones de un antiinflamatorio en la rodilla. Distintos motivos hicieron que se terminaran de romper las relaciones entre Maradona y la dirigencia del club de España. Maradona jugó 29 partidos en los que hizo 6 goles y 9 asistencias.

En el año 1993, el país esperaba su vuelta al fútbol argentino. Camiseta de Newell 's Old Boys. En un principio las negociaciones estaban encaminadas para que vuelva a Argentinos Juniors, hasta que se produjo un episodio que determinaría su incorporación a Newell 's: fue amenazado por un grupo de barras bravas del "bicho". El 13 de septiembre de 1993 llegó el primer entrenamiento y 40 mil personas se habían reunido a verlo en medio de una fiesta. El 7 de octubre de 1993 se realizó un partido amistoso de celebración por el debut de Maradona con la camiseta de Newell 's, frente a Emelec de Ecuador. Su primer partido se produjo el 10 de octubre, perdiendo 3 a 1 contra Independiente de visitante. En el partido contra Huracán, 2 de diciembre de 1993, sufre un desgarro muscular que lo alejaría unas semanas del terreno de juego. Ya con un nuevo dt que no le permitía ciertas licencias se precipitó la ida de Maradona, cuyo último partido en el club fue un amistoso contra Vasco da Gama jugado el 26 de enero de 1994. Jugó en el club rosarino cinco partidos oficiales, sin convertir goles.

El 2 de febrero Maradona agredió con un rifle de aire comprimido a un grupo de periodistas y fotógrafos que hacían guardia en la puerta de su casa ubicada en Moreno y por este hecho fue condenado, tiempo después, a dos años de prisión en suspenso y a indemnizar a los periodistas agredidos.

Mientras tanto la selección argentina comenzó su participación en el mundial de Estados Unidos en 1994. Contra Grecia, el 21 de junio, logran ganar y en ese partido marcó su último gol en mundiales. El partido frente a Nigeria también terminó con un triunfo albiceleste por 2 a 1. Durante este encuentro, Maradona fue sorteado para realizarse el control antidopaje en el que salió caminando lentamente de la mano de la Sue Carpenter (vestida como enfermera). Días después se comunicó que el control había dado positivo lo que lo dejó fuera del mundial.

De Fidel y Chávez a los jeques: las anécdotas de Diego con líderes del mundo

Le detectaron en los análisis cinco sustancias prohibidas: efedrina, norefedrina, seudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina, por lo que fue suspendido por quince meses abandonando la concentración argentina. La selección, afectada considerablemente por la pérdida, fue derrotada en los octavos de final. Maradona argumentó que no había intentado sacar ventaja deportiva, sino que esas drogas se encontraban en un medicamento para la gripe que le dio su doctor Daniel Cerrini. Fue en esta ocasión cuando dijo su conocida frase "me cortaron las piernas".

Maradona debió cumplir los 15 meses de suspensión impuestos por la FIFA, que le impedía ser jugador pero no ser director técnico. Esto hizo que comenzaran las negociaciones para encontrar club. El 3 de octubre de 1994 asumió la conducción técnica del Deportivo Mandiyú. Su debut como entrenador fue en la sexta fecha con una derrota contra Rosario Central por 2 a 1, partido en el que debió dirigir desde la platea ya que no tenía autorización para sentarse en el banco de suplentes. Las peleas con la dirigencia lo llevaron a renunciar en diciembre tras dos meses de trabajo. Durante su efímero paso dirigió 12 partidos en los que consiguió 1 triunfo, 6 empates y 5 derrotas. El 6 de enero de 1995, fue contratado para dirigir a Racing de Avellaneda, club que no conseguía un campeonato desde 1966. La campaña también fue corta, ya que duró solo 4 meses. Dirigió 11 partidos en los que consiguió 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas.

El sueño de Maradona era ser técnico y jugador de Boca Juniors, pero existían dos problemas importantes: El primero era que el DT era Silvio Marzolini, y la dirigencia no tenía interés en despedirlo. El segundo era económico, la situación financiera en la que se encontraba Boca no permitía el pago de las sumas a las que él estaba acostumbrado. El primero fue solucionado por iniciativa de Maradona, ya que desistió de convertirse en técnico, y el segundo por iniciativa de varios empresarios dispuestos a aportar dinero, entre los que se encontraba Eduardo Eurnekian.

Volvió a Boca y estrenó su camiseta en un partido contra la Selección de Corea del Sur que Boca ganó por 2 a 1. Sumado a eso, recibió otro reconocimiento: fue convocado a dar una conferencia en la Universidad de Oxford. Tras un mal año para el club de la rivera, sumado a cambios en la dirección técnica y en la presidencia, Maradona se alejaría de los estadios y regresaría recién 11 meses después. Ese año Boca sólo consiguió el quinto puesto y llamaron al Pelusa a realizar la campaña “Sol sin drogas”, organizada por el gobierno.

El adiós a Diego: silencio en Buenos Aires y miedo por suicidios en Nápoles

Su función era mencionar los aspectos negativos: “La hago por los chicos. La droga existe en todos lados y yo no quiero que la agarren los pibes. Tengo dos nenas y me pareció que era bueno decirlo. Fui, soy y seré drogadicto”.

A pocos días de dejar la actividad, Maradona viajó a Suiza para internarse en una clínica que lo ayudaría con su adicción ala cocaína. Pero el médico que lo atendía dio una conferencia de prensa contando detalles de su internación, lo que propició su regreso a Buenos Aires. Los problemas de salud no quedaron atrás: el 7 de abril de 1997 ingresó en un hospital luego de sufrir un problema de presión sanguínea durante un programa de TV.

El 21 de abril firmó el contrato que determinaría su nuevo regreso a Boca Juniors, bajo la tutela de Héctor Rodolfo Veira. El 9 de julio tuvo su primer partido contra Newell 's Old Boys. Un mes después, cuando el xeneize derrotó a Argentinos Juniors Maradona fue sorteado para realizarse un antidoping que le daría positivo. La AFA le impuso una suspensión en forma provisoria hasta que se conocieran los resultados de la contraprueba, que también daría positiva.

Previo a esto, el diez, había denunciado unos supuestos llamados telefónicos en donde lo amenazaban con colocarle droga. El juez Claudio Bonadío comprobó estas amenazas. Después de varias maniobras se le permitió seguir compitiendo. Una lesión lo mantuvo fuera de las canchas hasta el 25 de octubre de 1997, en el partido que Boca Juniors derrotó como visitante a River Plate por 2 a 1, siendo reemplazado en el entretiempo por Juan Román Riquelme. Ese sería su último partido oficial, ya que anunció su retiro del fútbol profesional el mismo día de su cumpleaños número 37, el 30 de octubre.

El Presidente decretó tres días de duelo por la muerte de Maradona: "Solo nos hizo felices"

Después de alejarse del fútbol profesional, se dedicó a varias actividades: comentarista deportivo, vicepresidente de la Comisión de Fútbol de Boca Juniors, conductor de televisión y ha realizado varias publicidades. Pero su nueva etapa de su vida se vio afectada por graves problemas de salud causados por sus adicciones lo que lo llevó a realizar largos procesos de rehabilitación tanto en Argentina como en Cuba.

En enero de 2000 Maradona fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio Cantegril, mientras estaba de vacaciones en la ciudad de Punta del Este. El jugador ingresó a la clínica con una crisis hipertensiva y un cuadro de arritmia ventricular. Cóppola, explicó que la internación no era por un problema con las drogas, sino de hipertensión. Pero en los análisis de sangre y orina fueron encontrados restos de cocaína, por lo que tuvo que declarar ante la justicia uruguaya, ya que era considerado una falta. Salió de la clínica y el 18 de enero de ese año viajó a Cuba para iniciar un tratamiento de rehabilitación residiendo en ese país durante varios años.

Post-retiro, esperó más de cuatro años para realizar su partido despedida, realizándose el 10 de noviembre de 2001, en La Bombonera. En un partido entre la selección argentina y un combinado de estrellas. Tras el partido, un emocionado Maradona brindó un discurso, aceptando errores, en el que pronunció otra de sus recordadas frases: “yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

En 2003, Diego Maradona finalizó dos de sus relaciones más importantes: con su esposa Claudia Villafañe y con su representante y amigo Guillermo Cóppola. En abril de 2004 Maradona volvió a sufrir un importante problema de salud y fue internado en la Clínica Suizo-Argentina de Buenos Aires. Las autoridades de la clínica expresaron que el jugador había sufrido una crisis hipertensiva, con un cuadro basal de cardiopatía dilatada.

La reacción de Mauricio Macri: tuit futbolero y un llamado a Guillermo Coppola

Había regresado de Cuba tres semanas antes para visitar a su familia. Luego de que su salud se estabilizó, fue internado el 9 de mayo en la clínica Del Parque para iniciar un tratamiento de desintoxicación. Pasaron tres meses de internación y Maradona pidió permiso judicial para continuar su tratamiento en Cuba. El jugador no podía abandonar la clínica sin el consentimiento de su familia, quien ejercía su custodia bajo autorización judicial. A pesar del pedido de Maradona, quien llegó a reunirse con el presidente Néstor Kirchner para solicitarle que mediara en la situación, el tratamiento continuó en la Argentina.

Luego de dejar la actividad deportiva, y debido a sus excesos con la comida y las drogas, aumentó considerablemente de peso alcanzando los 120 kilos en febrero de 2005. En marzo se sometió a una cirugía de bypass gástrico en Colombia. Gracias a la cirugía y a una estricta dieta bajó en pocos meses más de 50 kilos. Superados sus problemas de salud le ofrecieron conducir la “Noche del 10” en Canal 13 el 15 de agosto de 2005. En la primera emisión tuvo de invitado a Pelé, con quien mantenía un mediático enfrentamiento desde hace años. Además tuvo la oportunidad de charlar con Fidel Castro. El 7 de noviembre del mismo año fue transmitido el último programa del ciclo desde el Luna Park con el boxeador Mike Tyson. También participó en un programa de baile emitido por la cadena RAI de Italia al que finalmente renunció debido a problemas con el fisco italiano y por lo agotador que resultaba viajar hacia ese país dos veces por semana.

En noviembre de 2005 Maradona tomó relevancia política al ser una de las figuras principales de la Cumbre de los Pueblos, en oposición a la IV Cumbre de las Américas. Su participación comenzó el 3 de ese mes cuando abordó el Expreso del Alba: un tren que partía desde Buenos Aires y transportaba 160 pasajeros que participaban de la contracumbre. En ese foro se encontraba el entonces candidato a la presidencia de Bolivia Evo Morales, el presidente venezolano Hugo Chávez, Silvio Rodríguez, Adolfo Pérez Esquivel y las Madres de Plaza de Mayo.

Se desempeñó como vicepresidente del Consejo de Fútbol de Boca Juniors desde junio de 2005 hasta agosto de 2006. En sus funciones pidió la designación de Alfio Basile como entrenador. También jugaba partidos benéficos de fútbol sala. El 28 de marzo de 2007 fue internado en el Sanatorio Güemes, debido a excesos con el alcohol y le diagnosticaron hepatitis química, aguda y tóxica por lo que debió permanecer internado hasta el 11 de abril cuando los médicos le dieron el alta. Dos días después tuvo una recaída y debió ser trasladado por una ambulancia al hospital Madre Teresa de Calcuta de la localidad de Ezeiza, y luego derivado al Sanatorio de los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. Allí permaneció hasta que el 21 de abril decidió internarse en una clínica psiquiátrica para tratar su adicción al alcohol. Tras más de dos semanas de tratamiento, en las que llegaron a circular rumores de su muerte, el 6 de mayo abandonó la clínica y al día siguiente obtuvo el alta.

El día que Rodrigo inmortalizó a Maradona: la historia detrás de "La mano de dios"

En octubre de 2008, tras la renuncia de Alfio Basile, Maradona fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Argentina en conferencia de prensa, acompañado de Carlos Bilardo como Coordinador de Selecciones Nacionales. Su debut se produjo el 19 de noviembre de 2008 en el mismo estadio (Hampden Park), y ante el mismo rival (Escocia), al cual le marcó su primer tanto en la selección.

Clasificó al Mundial Sudáfrica 2010 y su selección quedó eliminada en los cuartos de final donde jugó frente Alemania siendo goleada por 4 a 0, siendo ese su último partido. El 27 de julio la AFA decidió no renovarle el contrato porque Maradona no aceptó las modificaciones en la conformación del cuerpo técnico que le habían propuesto. Continuaron sus aventuras como DT y en el año 2011 y 2012 trabajó al frente del Al Wasl de Dubai. Después de varios meses, fue despedido por malos resultados. Tras su fallido paso, ejerció la función de embajador deportivo de los Emiratos Árabes Unidos. El 3 de febrero del 2013 nació su hijo Diego. Al año siguiente volvió a un rol periodístico al firmar un contrato con Telesur, conduciendo junto a Víctor Hugo Morales el programa De Zurda.

El 7 de mayo de 2017, Maradona fue confirmado por una temporada como entrenador del club Al Fujairah de la Segunda División de los Emiratos Árabes. Tras no obtener el ascenso directo a la Primera División, dejó de ser técnico del equipo. En el mes de julio fue presentado como el nuevo presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia. En septiembre de 2018 fue contratado para ser Director Técnico del club Dorados de Sinaloa, en la segunda categoría del fútbol mexicano. Después de una buena campaña, el 13 de junio de 2019 se comunicó que Diego dejaba la conducción técnica para enfocarse en sus lesiones de hombro y rodillas, estas últimas afectadas por una importante artrosis que llegó a impedirle caminar.

Desde su regreso a la Argentina, Maradona había recibido varios sondeos para dirigir en el fútbol local: Defensa y Justicia (luego de la salida de Sebastián Beccacece), Gimnasia La Plata, Belgrano de Córdoba y Nueva Chicago. El 5 de septiembre de 2019 fue confirmado como nuevo entrenador de Gimnasia La Plata, para intentar recuperarlo de su último puesto en la Superliga Argentina y posible descenso a la Segunda División. Consecuentemente con el fanatismo que siempre despertó Diego en los argentinos, el club sumó, del jueves al domingo, tres mil nuevos socios, aumentando así un 10% su masa societaria.

En los últimos años Maradona había logrado controlar sus adicciones aunque consumía medicamentos y alcohol, esto a su vez comenzó a producir secuelas en su salud. En 2019 se tuvo que someter a una operación para controlar sangrados estomacales ocasionados por un bypass gástrico colocado en el 2005. Poco tiempo antes de su muerte se encontraba convaleciente tras haberse sometido a una cirugía para corregir un hematoma subdural en el cabeza producido por un derrame cerebral. Finalmente falleció en una residencia especialmente habilitada para su convalecencia en Buenos Aires, Argentina a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Diego Armando Maradona (1960-2020)

ds