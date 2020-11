La reacción de Mauricio Macri: tuit futbolero y un llamado a Guillermo Coppola

Mauricio Macri es probablemente uno de los enemigos públicos más conocidos que tenía Diego Maradona. Con una relación tirante, tanto por sus relaciones en Boca Juniors como por las decisiones políticas una vez que llegó a la Casa Rosada. Por eso, tras conocida la noticia, el ex presidente se limitó a apelar a los recuerdos futboleros y llamar a Guillermo Coppola para compartir el momento.

No es casual. En la mentalidad de Macri, tanto Coppola como Claudia Villafañe son las dos personas que acompañaron al Diego en su momento de gloria, como futbolista, y que quedaron relegados, distanciados, peleados y hasta enfrentados con él en las últimas décadas.

Según pudo saber PERFIL, Macri y Coppola, quienes sí mantuvieron una buena relación a través de los años, intercambiaron mensajes de congoja y el ex presidente le transmitió su pésame. Le planteó que se imaginaba que se sentía contrariado, luego de una relación que alternó momentos de amores y odios, al punto tal que Maradona llegó a acusarlo de robarle la plata de las hijas. El propio 'Guillote' se quebró al aire en La 100 cuando se enteró de la noticia y aseguró: "Elijo guardar los buenos recuerdos, prefiero recordar ese Diego feliz con quien nos divertíamos, la pasamos bien, lloramos y sufrimos. Pero viste, la cuerda un día se rompe, mucho tirar de la cuerda".

El desconsolado llanto de Coppola por la muerte de Maradona: "Tanto tirar de la cuerda, un día se rompe"



"Maradona sabía muy bien manejar el poder que tenía, y si te apuntaba, fuiste… yo tuve suerte, me habrá defendido Dios", es el planteo que hizo Macri en la intimidad. Sevel, Boca, cartonero Baez, partido de despedida y la Presidencia de la Nación son palabras que acumulan anécdotas de una relación conflictiva.

Al punto tal que en su reciente reaparición mediática el ex presidente hizo una comparación entre Cristina Kirchner y Maradona que generó otro capítulo en la novela. En diálogo con TN, Macri dijo: “Tuve que hacer algo durísimo porque también era mi ídolo, el ídolo de todos los argentinos. Fue sacar a Diego Maradona de Boca y de ahí se construyó. El peronismo está ante el mismo desafío: lograr separarse de Cristina Kirchner”. Ante la pregunta de si los comparaba agregó: "En la irracionalidad, no en el talento".

Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 25, 2020

Como no podía ser de otra manera, Maradona retrucó: “A mí no me echaste de ningún lado. Fui yo el que dejó el fútbol, para proteger la salud de mis viejos”. A través de las redes sociales defendió al gobierno “de Alberto y de Cristina” porque "ya no es más el país de Ricachón y sus amigos", y lo acusó de tomar decisiones “que le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos”.

Las primeras anécdotas entre Maradona y Macri se remontan a fines de los 80, cuando Sevel (la empresa de los Macri) firma una contrato con el astro, que ya venía de ganar el mundial del 86’. Por ese convenio, una veintena de familiares del Diego recibieron un auto de regalo. El acuerdo implicaba una visita a la fábrica de Sevel, pero Maradona nunca apareció. Poco tiempo después, según cuentan la historia en el macrismo, el Diez apareció en público con un auto de la competencia. Esta vez la reacción fue de Franco Macri, quien decidió romper el contrato y obligó a que los familiares de Maradona debían devolver los autos.

Los recuerdos de Sevel volvieron a reflotar cuando el Diego lo tildó al entonces presidente xeneize de "cartonero Báez". “Si piensa que los jugadores somos empleados de Sevel está muy equivocado”, dijo en medio de un plan de ajuste salarial que tenía Macri.

La relación pareció mejorar cuando Macri le ofreció a Maradona, con Coppola como intermediario, hacer un partido homenaje en la Bombonera. Allí, con mucha frialdad, le terminó entregando una plaqueta en reconocimiento después de la célebre frase de “yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. Años después asesoró a Boca Juniors, aunque sin tener un cargo formal.

Macri luego saltó a la política y Maradona desarrolló su carrera como director técnico. El ex presidente este miércoles lo despidió diciendo: “Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio”.