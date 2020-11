Fernández: "Maradona es casi un sinónimo de Argentina" pero "fuimos ingratos" con él

Tras decretar tres días de duelo nacional, el presidente Alberto Fernández se mostró conmovido por la muerte de Diego Maradona del que aseguró "es casi un sinónimo de Argentina" aunque "fuimos un poco ingratos con él porque le exigimos ser el modelo que no estaba obligado a ser". Además, contó el día que conoció a su ídolo en el dentista.

El mandatario nacional, fanático de Argentinos Juniors, donde nació futbolísticamente Maradona, contó anécdotas con el Diez, el gol que más festejó y cómo se enteró de su muerte.

"Para un hincha de Argentinos Juniors Maradona es mucho, es todo. Tuvimos un antes y un después de Maradona. Un jugador de otro mundo. Un hombre excepcional, estoy seguro que no voy a volver a ver otro igual. El mejor Maradona fue el de Argentinos Juniors. Después en la Selección en los mundiales del 86 y 90 también", expresó Fernández en diálogo con el ex arquero argentino Sergio Goycochea por la TV Pública.

En esa línea, recordó: "El gol que más disfruté de Maradona fue en cancha de Vélez, un gol de tiro libre que le hizo a Gatti, donde la mete casi desde el córner al segundo palo. El día que Gatti lo había tratado de gordito y le metió cuatro goles".

Asimismo, recordó cuando conoció al astro del fútbol mundial: "El primer contacto que tuvo con Diego es imborrable. A muchos les va a sonar medio ridículo pero les pido que me entienda. Me voy a morir feliz porque el puntapié inicial en el estadio Diego Armando Maradona lo di yo. Eso no me lo voy a olvidar nunca".

Alberto Fernández decretó tres días de duelo por la muerte de Maradona: "Solo nos hizo felices"

"Yo estudiaba Derecho, en la Facultad de Derecho, un día bajaba caminando por Pueyrredón hasta agarrar Santa Fe y después seguía hasta Coronel Díaz.

Venía caminando, y en el umbral de un edificio, veo un pibito que era Pelusa, como lo conocíamos nosotros, y dije 'pero este es Diego', él ya había debutado en primera. Volví y le pregunté '¿vos sos Diego?', 'Sí' me dice, '¿qué estás haciendo acá,?' 'estoy esperando para el dentista'. Le pedí que me firme un autógrafo en una agenda de papel. Me firmó, puso Diego y el 10 abajo", contó.

Y siguió: "Volví como si hubiera visto a Dios, después terminó siéndolo. Se los mostraba a mis amigos y nadie entendía muy bien de qué les hablaba, yo les decía que era un genio".

También relató cómo se enteró de la muerte de Maradona: "Estaba con Santiago Cafiero cuando entró Juan Pablo Biondi y me dice parece que murió Diego. Hasta ahora está solo en un portal, esperemos que sea una noticia falsa, pero a los 10 minutos estaba en todos lados".

Murió Maradona: homenajes y vigilias a la espera del último adiós

"Cuando me dijeron que se había muerto Diego me quedé esperando que sea una falsa noticia, me costaba caer. Después hablé con Claudia y le dije que me ponía a disposición de la familia para ayudarlos a rendirles el último homenaje", agregó.

Por último, concluyó: "Lo mejor que podemos hacer con Diego es recordarlo como lo que fue, todos estamos en deuda porque solo nos dio alegrías. Los argentinos fuimos un poco ingratos con él porque le exigimos ser el modelo que no estaba obligado a ser. Maradona es casi un sinónimo de Argentina".

EuDr / ds