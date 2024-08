El vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó su conferencia de prensa de este miércoles 7 de agosto con una alusión a un enfrentamiento entre periodistas que había ocurrido en la jornada previa. En esa oportunidad, periodistas acreditados en la Casa Rosada protagonizaron una pelea en la sala de conferencias. Cuando el portavoz lanzó una advertencia para que no se repitiera y apuntó a uno de ellos en particular, la situación se tensó. Uno de los involucrados afirmó que está atemorizado por las amenazas que recibe tras los posteos del presidente Javier Milei.

“Quiero hacer referencia a los incidentes de ayer que ocurrieron en esta sala que involucraron al periodista Javier Negre, al periodista Juan Pablo Peralta y a otros de ustedes, como por ejemplo a Fabián. Entendemos, según lo que hemos visto y además por los testigos que había en la sala, que se ha hostigado a uno de ellos y queremos dejar en claro que acá hay o debemos tener o debemos cumplir normas de conducta, hay que respetarnos entre nosotros, esto no es la cancha”, comenzó Adorni.

“Este es un lugar que mal que les pese a muchos tiene prestigio y ese prestigio debe ser cada vez más grande y no podemos admitir estas conductas agresivas entre ustedes”, agregó.

Ante esto, el periodista Juan Pablo Peralta, uno de los acusados por el vocero, aseguró que no era responsable de agresiones violentas como las que se le adjudicaban. En cambio, argumentó, era violento que el presidente Javier Milei diera a crédito en sus redes sociales a acusaciones del estilo.

Adorni, por su parte, se refirió a posteos de Peralta, donde aseguraba que en las conferencias había infiltrados y que trabajaba un ejército de trolls que atacaban a periodistas no oficialistas. Ante esto el periodista insistió con los posteos del Presidente que, según él, avalan los ataques y amenazas que recibe.

"Los posteos que hace el presidente dan miedo y uno de esos posteos es que me van a cortar en pedacitos, es lo mínimo que me dijeron, estoy atemorizado “, lanzó. "Hago responsable al presidente Javier Milei si me ocurre algo", enfatizó.

Cómo fue el cruce entre periodistas por las preguntas realizadas

El pasado 6 de agosto el español Javier Negre le consultó a Adorni la postura oficial sobre el supuesto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez. El periodista de EDA y La Derecha Diario cuestionó: "¿No cree que hay una doble vara en los medios de comunicación? Ayer ni un solo compañero de esta sala de prensa, ni hoy tampoco, ha preguntado por el asunto".

Al opinar sobre el desempeño de otros periodistas, inició una situación tensa que continuó una vez terminada la conferencia.

"Los periodistas se le fueron al humo. Juan Pablo Peralta lo increpó, le dijeron que era un botón, que era "servicio". Le gritaron fuerte", relató Pablo Varela, periodista de PERFIL que estaba en la sala.

Según el testimonio de Varela, algunos de los comunicadores cuestionaron a Negre tras sentirse atacados por sus preguntas y, entre otras cosas, le dijeron: "Sos un maleducado, si yo voy a España no puedo preguntar algo así, pregunta lo que quieras, pero no nos señales a nosotros".

