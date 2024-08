Escándalo en Casa Rosada, periodistas se cruzaron por el tema de Alberto Fernández: "Sos un maleducado"

Este martes 6, la habitual conferencia de prensa de Manuel Adorni en Casa Rosada terminó en caos luego de que algunos de los periodistas presentes en la sala se cruzaran como consecuencia de una polémica pregunta del español Javier Negre sobre el supuesto maltrato de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez.

La polémica se desató cuando, tras consultarle al vocero presidencial sobre la postura del Gobierno ante las acusaciones sobre el expresidente, el periodista de EDA y La Derecha Diario cuestionó: "¿No cree que hay una doble vara en los medios de comunicación? Ayer ni un solo compañero de esta sala de prensa, ni hoy tampoco, ha preguntado por el asunto".

"Le pregunto eso porque contra el presidente actual, Javier Milei, hubo periodistas, incluso en esta sala, que escribieron sobre sus perros", indicó el comunicador y subrayó: "Hubo una periodista en concreto que llamó durante 30 veces al día en una semana al fisioterapeuta de sus perros para saber algo sobre ellos".

Negre agregó que los colegas en la sala de prensa alegaron que el asunto del expresidente Fernández "era la vida privada" y por eso no preguntaban al respecto. "Estoy viendo que sobre la vida privada de dirigentes libertarios se puede hablar, pero sobre la vida privada, cuando incurre un delito, sobre dirigentes kirchneristas o peronistas, no se puede hablar".

"Creo que es un asunto de pertinente actualidad. Estamos hablando de un presunto delito sobre un expresidente de la Nación que abanderó la causa feminista, hizo gala de lucha contra la violencia de género, cuando creemos que lo primero que tiene que hacer es cumplir en su domicilio y dar lección", argumentó el español.

Ante la inesperada pregunta, Adorni manifestó que es un "tema complejo" y enfatizó en que "de la vida personal de un presidente no se habla".

"Del doctor Fernández no hay mucho para decir porque es un tema del que no hay ni denuncia por los supuestos hechos de violencia de género contra su pareja. No hay denuncia, no hay justicia interviniendo, y así lo hubiese debería ser un tema estrictamente judicial hasta que se defina y a partir de ahí vamos a poder opinar", añadió.

No obstante, lo que no se vio en la transmisión de la conferencia de prensa es el conflicto posterior que se desató una vez terminado el encuentro, cuando algunos de los periodistas presentes cruzaron a Negre y lo cuestionaron por las preguntas que le realizó al vocero.

"Los periodistas se le fueron al humo. Juan Pablo Peralta lo increpó, le dijeron que era un botón, que era "servicio". Le gritaron fuerte", relató Pablo Varela, periodista de PERFIL que estaba en la sala.

Según el testimonio de Varela, algunos de los comunicadores cuestionaron a Negre tras sentirse atacados por sus preguntas y, entre otras cosas, le dijeron: "Sos un maleducado, si yo voy a España no puedo preguntar algo así, pregunta lo que quieras pero no nos señales a nosotros".

La incómoda respuesta de Adorni sobre Venezuela

Durante la conferencia de prensa, el vocero presidencial atravesó otro momento incómodo cuando fue consultado sobre la crisis en Venezuela y un periodista lo cuestionó dado que su respuesta no coincidía con la postura del presidente Javier Milei en redes.

"Todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador. Estamos esperando, efectivamente, tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. No podemos salir a decir lo que se nos ocurre. Eso deberías saberlo", manifestó el portavoz sobre el tema.

Ante esta respuesta, el periodista cuestionó: "Argentina ya había declarado fraude, el propio Javier Milei hizo un posteo antes de los resultados supuestamente fraudulentos, diciendo que se tiene que ir. Aunque usted no lo quiera ver, el Gobierno ya confirmó que fue fraude".

"¿Qué tiene que ver?", atinó a lanzar el vocero ante el cuestionamiento antes de continuar con las preguntas.

