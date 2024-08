​Se aprobó la ley de movilidad jubilatoria y el Gobierno anunció que la va a vetar

El Senado aprobó la reforma de movilidad jubilatoria con 61 votos afirmativos, ocho negativos y ninguna abstención. Este proyecto aumenta las jubilaciones en un 8,1% entre otras mejoras previsionales.

Por su parte, el Gobierno calificó al proyecto como "irresponsable, ilegal e inconstitucional" y, por lo tanto, “será vetado”. El vocero presidencial Manuel Adorni había adelantado esta decisión en su conferencia de prensa.

Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, se informó que el Poder Ejecutivo “vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno”, aclarando que “el Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.

El comunicado continúa: “El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”. Además, volvió a cargar contra la “casta” política: “Resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa”.

“Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, finaliza el comunicado.

Por otro lado, en la misma sesión, se aprobó por unanimidad retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelarlos hasta diciembre.

Manuel Adorni apuntó contra el PRO por el rechazo del DNU de fondos reservados para la SIDE

Manuel Adorni apuntó contra los diputados del PRO que rechazaron el DNU sobre los fondos reservados para la SIDE. Sin embargo, el vocero presidencial dijo que espera que la Cámara de Senadores revea este “error” y puedan votar “con sentido común".

“Para nosotros no son traidores, son ingratos, y apelamos a que, en la otra cámara, se revea este error que han cometido”, dijo el vocero presidencial.

El ex presidente Mauricio Macri salió a diferenciarse de la posición de los parlamentarios del PRO y, mediante un tuit apoyó la posibilidad de que Milei vete el aumento a los jubilados: “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

El tuit, además, apunta contra los parlamentarios: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”.

Se filtró el audio del escándalo de Lourdes Arrieta en diputados

Tras la pelea dentro del bloque de La Libertad Avanza, se filtró un audio donde Lourdes Arrieta increpa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien pidió investigar por la visita de los diputados a los genocidas en la cárcel. En el audio se oye a la diputada Arrieta durante un ataque de nervios. Allí, a gritos, acusa haber sido amenazada de muerte y de que le “hicieron la cama”.

Por otro lado, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, lamentó este suceso debido a que el bloque debería estar “a la altura de las circunstancias". "Las chiquilinadas deben dejar de ventilarse", afirmó Bartolomé Abdala.

No hubo acuerdo entre Ciudad y Nación por la coparticipación

En el marco de una convocatoria de la Corte Suprema para acercar posiciones, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía, pero aseguró que no llegó a un acuerdo. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, no estuvo presente en el encuentro. No obstante, Macri instó al Gobierno Nacional a cumplir la medida cautelar elevada por el Gobierno de la Ciudad.

“Seguimos reclamando que el Gobierno Nacional cumpla”, declaró el actual jefe de Gobierno porteño.

La ex secretaria de Alberto Fernández confirmó los chats de Fabiola

María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, declaró ante la Justicia que los chats que tuvo con Fabiola Yañez “son reales”. A pesar de que ella alega no haber sido testigo de actos de violencia en la pareja, aseguró que le sorprendieron las fotos del ojo morado y los brazos con moretones.

La Justicia rechazó la libertad condicional para el padre Grassi

La Justicia rechazó el pedido de libertad condicional del padre Julio César Grassi, tras cumplir dos tercios de su condena a 15 años de prisión por abuso sexual infantil. Por lo tanto, seguirá encarcelado hasta mayo de 2028.

Kamala Harris aceptó oficialmente la nominación demócrata

En la última jornada de la Convención, Kamala Harris aceptó oficialmente la nominación demócrata para participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En su discurso, prometió un enfoque basado en la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Además, se distanció de su rival republicano Donald Trump, al que acusó de “no ser un hombre serio”.

Boca quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Boca perdió 5 a 4, por penales, ante Cruzeiro, después de haber empatado 2 a 2 en el global. Miguel Merentiel erró el último penal de la serie y Luis Advíncula fue expulsado a los treinta segundos de comenzado el partido. Por eso, vamos a pasar los primeros segundos del partido hasta la expulsión del peruano.

Piñas en la Copa Argentina

El encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina terminó con la victoria del Lobo y en una batalla campal entre ambos planteles en el final del partido.