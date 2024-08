Kamala Harris aceptó la nominación demócrata y acusó a Donald Trump de "hacer retroceder al país"

Kamala Harris aceptó este jueves la nominación presidencial demócrata y le dijo a una multitud entusiasta de seguidores en Chicago que trazará "un nuevo camino a seguir". En su discurso, se comprometió a "unir" a los estadounidenses en torno a sus "más altas aspiraciones" y prometió "luchar por el futuro de Estados Unidos". También acusó a su rival republicano, Donald Trump, de “hacer retroceder a nuestro país”.

"En nombre del pueblo, en nombre de cada estadounidense, independientemente del partido, la raza, el género o el idioma que hable su abuela... acepto la nominación presidencial", dijo la vicepresidenta Harris, proponiendo una "oportunidad fugaz para dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisorias del pasado: una oportunidad para trazar un nuevo camino a seguir".

"Seré una presidenta que nos una en torno a nuestras más altas aspiraciones", afirmó Harris, rodeada de celebridades y en un marco de fervor alentado por algunas encuestas, que la sitúan en estos días por encima de Donald Trump.

El acto de Kamala Harris en el estadio United Center de Chicago

Un mar de banderas de barras y estrellas ondeantes y cánticos de "¡Estados Unidos!" llenaron el estadio United Center de Chicago, mientras los exultantes demócratas ungían a Harris como su abanderada. Ella se comprometió a ser una "presidenta para todos los estadounidenses" mientras se acerca a los votantes indecisos, después de uno de los trastornos más sorprendentes en la historia política de su país: la salida de Joe Biden como candidato.

Más tarde se le unió en el escenario su compañero de fórmula, Tim Walz, y sus familias, quienes levantaron los brazos mientras 100.000 globos rojos, blancos y azules caían del techo. El grupo country The Chicks cantó una versión de "The Star-Spangled Banner" mientras que la estrella pop Pink también actuó, mientras los demócratas presentaban una lista de celebridades que los apoyaban.

Kamala Harris cruzó a Donald Trump y habló sobre política internacional: “No vamos a volver atrás”

"Sabemos cómo sería un segundo mandato de Trump", dijo Kamala Harris, en referencia al proyecto de un grupo de expertos de derecha para un futuro gobierno republicano. "Está todo plasmado en el 'Proyecto 2025', escrito por sus asesores más cercanos, y su objetivo final es hacer que nuestro país vuelva al pasado", acusó la candidata de 59 años.

Según Harris, "las consecuencias de que vuelva Trump serían muy serias". "Recuerden el caos y la calamidad cuando era presidente, y lo que sucedió. Él trató de deshacerse de los votos de todos ustedes", precisó. La aspirante demócrata también habló de la toma del Capitolio, por parte de los adeptos de Trump, a pocos días de la asunción de Biden en enero de 2021.

"Sabemos lo que es un nuevo gobierno de Trump. Lo único que quiere hacer es llevar al país de nuevo al pasado, pero no vamos a retroceder a la época en la que Donald Trump trató de cortar el seguro social médico. No vamos a permitir que elimine el Departamento de Educación, no le vamos a permitir que termine con los programas escolares. No vamos a volver atrás", remarcó.

Harris prometió "autodeterminación" para el pueblo palestino y "mantenerse firme" junto a Ucrania

"Estamos allanando una nueva manera hacia adelante para un futuro en donde haya una clase media fuerte, porque sabemos que eso ha sido crítico para el éxito del país. Debemos crear una economía de oportunidades en la que todo el mundo tenga la posibilidad de competir, ya sea que vivan en un pueblito como en una ciudad", indicó Harris.

La actual vicepresidenta expuso su historia personal como hija de una madre soltera trabajadora y su carrera como fiscal, diciendo que tiene los antecedentes y la experiencia para servir al país, en contraste con Trump, quien “sólo trabaja para sí mismo y sus amigos multimillonarios".

Maduro calificó de "contundente" la validación de la corte suprema a su cuestionada reelección

Harris también expuso su postura sobre cuestiones claves de política exterior. Yendo más allá de la retórica de Biden, calificó de "desgarradora" la magnitud del sufrimiento de la gente en Gaza y prometió "lograr" un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Los aplausos estallaron cuando ella prometió "autodeterminación" para el pueblo palestino.

Además, Harris prometió "mantenerse firme" junto a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa y apoyar a los aliados de la OTAN, nuevamente en marcado contraste con la postura aislacionista de Trump en ambas cuestiones. Entonces lo acusó de acercarse a "tiranos" extranjeros como el presidente ruso, Vladimir Putin.

Esperanza demócrata, pero con recaudos

Harris tiene la posibilidad de ser la primera mujer en alcanzar la presidencia en Estados Unidos, algo que no pudo lograr Hillary Clinton en 2016, tras ser derrotada por Trump. Desde que se convirtió en la reemplazante de Biden como candidata presidencial, creció en las encuestas y tomó la delantera o recortó distancias con Trump, según los últimos sondeos.

Por otra parte, y en los primeros días de su liderazgo en la carrera demócrata, la vicepresidenta consiguió atraer a más de 2,4 millones de donantes, superando en casi 200 mil el número de contribuyentes que apoyaron la campaña del presidente Joe Biden, antes de su retiro a finales de julio. Este notable aumento en el número de donantes resultó en una recaudación de 200 millones de dólares en contribuciones individuales para su campaña y el Partido Demócrata.

Figuras importantes de la política han advertido que Harris tiene una lucha brutal por delante para vencer a Trump

Sin embargo, los demócratas también intentarán moderar sus esperanzas, sabiendo que Harris enfrenta una dura carrera hacia una elección reñida el 5 de noviembre, que como en 2020 puede decidirse por un puñado de votos en estados clave. Desde Barack y Michelle Obama hasta Bill Clinton, figuras importantes han advertido durante toda la semana que Harris tiene una lucha brutal por delante para vencer a Trump.

En respuesta, Trump recurre cada vez más a insultos personales y ataques con carga racial. Su campaña describió la actuación de Harris como el "peor discurso de la historia” y, en su plataforma Truth Social, Trump escribió en su característico estilo en mayúsculas: "¡ELLA NOS HA CONDUCIDO A UN ESTATUS DE NACIÓN FRACASADA!".

"¿ESTÁ HABLANDO DE MÍ?", preguntó el expresidente y añadió: "Basta de hablar de su infancia. Debe de mencionar la frontera, la inflación y el crimen". También se burló de Tim Walz, candidato a la vicepresidencia: "¡Era un asistente de entrenador, no un entrenador!", escribió. La campaña de Trump, de 78 años, se vio trastocada por tener que enfrentarse a una mujer dos décadas más joven, en lugar del cada vez más frágil Biden, de 81 años.

