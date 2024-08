Maduro calificó de "contundente" la validación de la corte suprema a su cuestionada reelección

El presidente Nicolás Maduro calificó de "histórica y contundente" la decisión de la máxima corte de Venezuela que convalida su reelección pese a las denuncias de fraude de la oposición, que considera "nula" la determinación del tribunal.

"Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos (...) ¡Santa palabra, hágase la paz!", expresó el mandatario ante una multitud en el estado de La Guaira.

Sin sorpresas, la corte suprema convalidó este jueves la reelección de Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición, que considera "nula" la decisión del tribunal, cuya independencia cuestiona.

Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "certificar" el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.

La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida" los "resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros" para "el período constitucional 2025-2031".

La magistrada citó un informe que concluyó que "los boletines emitidos" por el CNE "están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación" y "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización". El fallo, subrayó, es inapelable.

El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada. Agregó que el material electoral queda bajo su "resguardo" y exhortó al CNE a publicar en gaceta oficial los "resultados definitivos", sin pedir detalle mesa por mesa.

La autoridad electoral alega que no ha divulgado el escrutinio debido a un jaqueo que también convalidó la máxima corte. Su sitio web sigue caído, casi un mes después de la elección.

Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es "forjado".

A pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: "Nula", dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta "No usurparán la verdad".

Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado, tras protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía abrió una investigación penal.

Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte asume atribuciones que corresponden al CNE.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que el fallo "termina de consolidar el fraude" en Venezuela. "No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones", agregó Boric, de los mandatarios de la izquierda latinoamericana más críticos con Maduro.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, consideró que el fallo sólo confirma un "fraude". "El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude. Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana", escribió Lacalle Pou en la red social X.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que el gobierno de Maduro "no es democrático". "La crisis en Venezuela es indiscutible, y desde Guatemala ya hemos dicho que sus recientes elecciones solo son una demostración de la misma: el régimen de Maduro no es democrático y no reconocemos su fraude".