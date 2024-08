Luis Juez: “No atender el sistema previsional es condenar a millones de jubilados al hambre y la miseria más espantosa”

Luis Juez consideró hoy que “no atender el sistema previsional en la Argentina es claramente condenar a millones de jubilados al hambre y la miseria más espantosa”.

Hemos tenido una postura en el marco de la racionalidad, muy coherente en lo que entendemos que se puede hacer. Hemos entendido que también hay que darle la posibilidad al Gobierno para que no desfinancie su presupuesto para poder tomar las decisiones sin que esto sea un motivo de quebranto fiscal”, explicó el senador nacional.

“No me veo tomando una decisión en contra de un sector que peor la está pasando en la Argentina”, sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

Diálogo con Milei

“En mi caso yo le dije claramente el mismo martes al Presidente. ´Presidente, esta va a ser nuestra postura. Tiene que saber que nosotros cuando lo podemos acompañar, lo vamos a acompañar y lo que entendemos que no lo podemos acompañar, no lo vamos a hacer. Realmente cuando lo acompañemos no somos chupamedias y cuando le votemos en contra no somos una rata inmunda ni un degenerado fiscal”, argumentó Juez.

Al referirse a la situación actual de los jubilados en el país, el senador afirmó que el sector “la está pasando muy mal”. “Después podemos hacer una profunda autocrítica del populismo en Argentina con respecto al sistema previsional, pero lo cierto es cierto. Los jubilados realmente hoy es miserable lo que tienen y eso es un tema que la política debería replantearse”, añadió.

“Prioridad”

“Es cierto. Tiene un alto impacto. Casi son más de 2 mil millones de dólares, pero hay que darle prioridad. Fuimos muy prudentes en los artículos que no acompañamos para que el Gobierno sepa que lo nuestro no es ´a la carga Barracas´ ni ´con la tuya pagamos´. Si vos no establecés una prioridad, nunca la vas a tener. No te estoy diciendo cómo. No atender el sistema previsional en la Argentina es claramente condenar a millones de jubilados al hambre y la miseria más espantosa”, aseguró.

Luego recordó que “todos los gobiernos como medida populista fueron incorporando al sistema previsional sectores y capas geológicas sin ningún tipo de aporte y hoy tenemos un sistema previsional totalmente destruido”.

Aunque después aclaró que “ese sector tiene que tener algún nivel de prioridad ahora en el gasto”.