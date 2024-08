Martín Menem en Córdoba: “Nos vamos a bancar todo lo que venga por Milei”

En uno de las peores semanas de La Libertad Avanza (LLA) desde que Javier Milei llegó al poder hace ocho meses, por el fuerte revés legislativo que sufrió en los últimos días y las durísimas disputas que mantienen integrantes del espacio político, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pasó por Córdoba y destacó que el gobierno “no se apartará del plan que diseñó Milei y que es dejar atrás la Argentina de la decadencia”.

Menem llegó para apoyar el armado de LLA, que en este distrito está a cargo de Gabriel Bornoroni, el único organizador del evento. “No hay nadie más, es todo de Gabriel”, se encargaron de señalar allegados al diputado.

En el escenario armado en uno de los salones del Quórum Hotel se podían ver dos carteles de Bornoroni y en la pantalla pasaban fotos del diputado en sus recorridas por la provincia y por la Capital. Antes unas 800 personas (desde la organización cursaron unas 1.200 invitaciones pero se mostraron más que conformes con la cantidad de gente presente, “ya que no se puso un peso, vinieron todos por su cuenta”), Menem enfatizó que “nos vamos a bancar todo lo que venga por Milei porque hay dos Argentina: una que queremos dejar atrás y otra del progreso”.

“Estamos trabajando con políticos que hace años están. La política debe servir para cambiarle la vida a la gente, no a los políticos. Por eso es tan distinto el presidente Milei a los políticos”, sostuvo Menem desde el escenario. Y añadió: “Es un extraterrestre. No va a ceder ni un centímetro”. Luego, sostuvo que “este partido no vino para una elección, vino para cambiarle la vida a la gente”.

Menem y Bornoroni compartieron escenario con Orestes Lucero, quien ofició de moderador y los presentó como “los máximos referentes de La Libertad Avanza del interior del país”. Una de las preguntas estuvo enfocada en cómo seguía el gobierno de Milei. “Estamos en el octavo mes, casi nueve… un parto…”, lo que despertó el aplauso de los presentes. “La Argentina metió a los empresarios en una trampa y nosotros los vamos a sacar”, añadió el dirigente de LLA.

Por su parte, Bornoroni se mostró exultante ante la convocatoria y ponderó que Córdoba “es la provincia más liberal de Argentina”. Y añadió: “Vamos a hacer el esfuerzo para llevar la mayor cantidad de diputados (en el 2025) y cuando estemos en el Congreso los leones, como los que están aquí presentes, deben apoyar el presidente Milei”.

Metido de lleno en el escenario electoral del año próximo, Bornoroni pidió “no adelantar los tiempos”, pero aseguró que aquí “Milei hizo una elección fantástica. Córdoba es liberal y nos va a dar la posibilidad de darle la mayor cantidad de diputados para llevar adelante las leyes de Milei en el Congreso. Queremos llevar los mejores diputados”.

En ese sentido, en medio de algunos cánticos de los presentes (el tradicional hit, la casta tiene miedo) sostuvo que “la vieja política toma decisiones con cuestiones personales y no por lo que la gente los votó. Al final termina siendo un instrumento de corrupción. Queremos que los diputados hagan lo que necesita la gente y no los políticos”.