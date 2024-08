¿Qué pasa con los medios públicos? Intentos de privatización, retiros voluntarios y un relanzamiento al estilo Libertario

“A largo plazo no hay dudas de que la intención fue y es privatizar los medios públicos”, contaron desde la TV Pública a PERFIL, recordando que la “Ley Bases” original pretendía dejar como “sujeta a privatización” a Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y el ex Canal 7), aunque, en su afán por lograr los votos necesarios de la oposición en el Congreso, desde el Poder Ejecutivo debieron acceder a quitarla de ese listado. No obstante, en los meses posteriores se ha registrado un vaciamiento de contenidos, un empujón a la desvinculación de sus trabajadores mediante retiros voluntarios y paritarias por debajo de lo que ofrece el mercado, y el intento de vender a privados hasta la programación más exitosa.

Eso sí: sin una ley, el gobierno de Javier Milei no puede vender los medios públicos. Es lo que el procurador del Tesoro y experto en privatizaciones durante el menemismo, Rodolfo Barra, le tuvo que aclarar al Presidente.

Lo cierto es que hasta el momento, la tarea que Javier y su hermana Karina Milei le encomendaron al vocero de Presidencia, Manuel Adorni, es disponer un plan para reducir hasta la mitad la cantidad de empleados de Radio Nacional, la TV Pública, y de Contenidos Públicos (Pakapaka, Canal Encuentro y DeporTV), imitando los retiros voluntarios que se implementaron con la agencia de noticias estatal Télam, que pasó de tener 770 trabajadores a 350. Cerca de unos 500 empleados de RTA ya accedieron a estos retiros en lo que va del año. También hubo algunos despidos, pero la administración libertaria no pretende efectuar su plan de esa manera.

Los empleados de RTA son más de 2400, algo que incluye las 49 emisoras de radio en todo el país, y la oferta que hizo el interventor de los medios públicos designado en febrero de este año, Eduardo González, es muy pobre en cuanto a las condiciones económicas. “Las paritarias también vienen siendo peor que la de cualquier otro acuerdo en los canales de televisión de privados y los retiros voluntarios nadie los quiere agarrar porque hay mucha gente que después de trabajar muchos años le corresponde algo mejor”, aseguraron a este medio.

Eduardo González, interventor de los medios públicos.

Y si bien la resolución publicada en el Boletín Oficial de intervenir los medios públicos se justificó, con la firma de Milei y el entonces ministro de Interior (ahora jefe de Gabinete) Guillermo Francos, en darle “eficiencia” y bajar el gasto, lo que más molesta al gobierno es “la falta de neutralidad” y “la carga de ideología kirchnerista”, según las propias palabras de Adorni en su última conferencia de prensa.

Esa podría ser una de las razones por las que lejos de tomar decisiones que significaran un ahorro a las arcas públicas, el gobierno avanzó en eliminar gran parte de la programación de la TV Pública, como el histórico programa “Cocineros Argentinos”, uno de los que la propia gerencia reconocía que no era deficitario. O también, que decidiera transmitir los partidos de la Selección Argentina de Fútbol durante la Copa América pero con los anuncios publicitarios vendidos por la señal de Telefé, en lo que implicó otra pérdida importante de dinero. “La programación es inestable, hay días que se cae porque no quieren pagar la jornada de un feriado”.

Los intentos fallidos de “privatizar” la programación o buscar financiamiento externo obligaron al gobierno a tomar la decisión de activar un relanzamiento general: La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APESA), que será abastecida por 100 empleados de Télam en las oficinas porteñas de Bolívar 531, una productora de contenidos periodísticos y artísticos que contaría con otros 120 empleados reubicados de Télam en el edificio que había quedado vacío en la calle Belgrano, tras el anuncio del cierre de la agencia de noticias, además del relanzamiento de programas emblema de PakaPaka como “Zamba”, donde el gobierno aprovechó el Día de las Infancias para anunciar su vuelta con una imagen irónica del personaje junto a San Martín diciendo “Ya somos libres, ¿volvemos a empezar?”.

Vuelve Zamba a PakaPaka y el gobierno lo anunció con un polémico mensaje.

También el refuerzo de la programación deportiva en el ex Canal 7 (tras el éxito de los Juegos Olímpicos, donde le ganaron a otros canales de aire en raiting) con trabajadores de DeporTV que se mudarán al edificio ubicado en Figueroa Alcorta y Tagle, y la millonaria inversión para armar programas con personalidades famosas que ya fueron tentadas para diversos programas, como Ronnie Arias, Luli Fernández, Sofi Morandi, Paulino Rodríguez y Martiniano Molina, entre otros.

Otra de las ideas que quedó trunca es la de crear RTA Noticias, precisamente donde funcionaba Télam, pero el gobierno dio marcha atrás y trasladó a los trabajadores de Contenidos Públicos allí. De esta manera, el personal de PakaPaka y Encuentro también dejó sus oficinas de la exEsma para ir al edificio de la calle Belgrano.

A pesar de los numerosos intentos de comunicarse para obtener información oficial sobre el futuro de los medios públicos, PERFIL no obtuvo respuesta alguna del gobierno.

JD / fl