Tras varios meses de silencio, el ex ministro de Salud Ginés González García contó su versión de cómo fue el pedido por la vacuna contra el COVID-19 del periodista Horacio Verbitsky. Además, el exfuncionario rechazó sobre la denuncia pública de Patricia Bullrich, la cual calificó de “absurda e insólita”, y anunció que ya inició "acciones penales y civiles".

El exministro de Salud, que abandonó el cargo tras el escándalo del Vacunatorio Vip, admitió que existió un contacto telefónico con Horacio Verbitsky, quien reveló en un programa de radio cómo le administraron la vacuna fuera del protocolo vigente.

“Me dijo 'se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado', y yo le pedí que esperara”, explicó Ginés González García este martes 25 de mayo en diálogo con Ernesto Tenembaum en

Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos).

Para Ginés, el Vacunatorio Vip "fue un accidente"

Ginés González García defendió, no obstante, la inmunización de Horacio Verbitsky, dado que el periodista tenía 79 años. El exfuncionario le atribuyó al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, la decisión de haber montado el vacunatorio en el Ministerio de Salud. “Eso fue un accidente”, advirtió el ex ministro que está siendo investigado por la Justicia federal.

“Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que no quería que Verbitsky fuera al Hospital porque está muy politizado y sus trabajadores han tenido consecuencia en la Dictadura. Entonces pidió que no los llevaran ahí y dijo que él estaba dispuesto a ir a cualquier lado, incluso si querían al Ministerio; yo dije que sí y listo”, continuó.

En esa línea, González García no precisó por qué los trabajadores del Posadas no querían a Verbitsky, de quien dijo no ser amigo. Sin embargo, en su confesión pública, el periodista había declarado que mantiene una relación “fraternal” con los médicos y enfermeros de esa institución.

“Yo quizás me equivoqué, no debería haber aceptado la vacunación en el Ministerio de Salud. Te hacen 50 preguntas por día y bueno... fue una equivocación mía. Y pagué un precio muy duro”, reflexionó Ginés.

En tanto, la jueza María Eugenia Capuchetti deberá determinar si Ginés tuvo alguna responsabilidad penal en el hecho. Maceira ya pasó por los tribunales de Comodoro Py en condición de testigo y reconoció su participación personal en el escándalo.

Ginés González García sobre la denuncia de Patricia Bullrich

"Absurda, insólita, macana, no sé cómo calificarla. Este asunto me sorprendió tanto que me obligó a salir a hablar y decir lo que sé y lo que soy y la locura que es acusarme de esa manera", manifestó el ex ministro esta mañana ante la acusación de la dirigente opositora.

El pasado domingo por la noche, Patricia Bullrich había afirmado que el ex titular de la cartera sanitaria nacional había pedido "sobornos" al laboratorio Pfizer y negociaba con "un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman", situación que el propio laboratorio desmintió.

"No sé qué le falta conocer para decir por qué no hubo vacuna, es muy simple. Pfizer exigió una serie de condiciones, que no se amoldaban a nuestra ley", aclaró González García.

En tal sentido, repasó todo el proceso de negociaciones con el laboratorio y detalló que cuando se comenzaron las negociaciones, les ofrecieron "todo el apoyo si querían hacer una transferencia tecnológica, si querían hacer parte del proceso acá", y dijo que era una "cuestión soberana" y de "ahorro de divisas".

"Cuando surge una necesidad que no tenían las leyes argentinas en cuanto a la inmunidad, el laboratorio pidió que existiera una ley que los liberara de las consecuencias o reacciones posteriores de la vacuna", justificó el ex funcionario. Y aclaró que la ley de vacunas tenía la palabra "negligencia", lo cual significaba un "espectro muy amplio" para el laboratorio.

Y sentenció: "De ahí a decir que no salió porque se exigió soborno a través de un intermediario, hay una diferencia brutal". Por último, afirmó que "el Gobierno no negocia con intermediarios" y nunca le "condicionó" ser "amigo de Sigman".

