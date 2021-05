Víctor Santa María, titular del Grupo Octubre y secretario general de SUTERH, defendió al eyectado ex ministro de Salud, Ginés González García, y sostuvo que lo hubiera mantenido en el cargo. Además, agregó que fue un "error" que no mancha la histórica trayectoria sanitaria del ex funcionario.

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reapareció en la opinión pública luego del escándalo que lo tuvo como protagonista en el denominado "vacunatorio vip", y a partir de las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de no haber firmado un contrato por vacunas con la empresa Pfizer por "intentar tener un retorno".

En ese marco, Santa María defendió al Ministro de Salud expulsado del Gabinete Nacional. "El Presidente tomó la medida que él creía conveniente. Yo tengo un respeto muy grande Ginés y lo hubiese mantenido en mi equipo", explicó la cabeza del mediático Grupo Octubre a Romina Manguel en A24.

Además, explicó que se trató de un "error" que no esmerila la carrera sanitaria de González García. "Me parece que ese error no es un suficiente para manchar la trayectoria de una personalidad como Ginés que ha hecho tanto por la salud de los argentinos y de la forma que lo ha hecho", sostuvo el secretario general de SUTERH.

Esta mañana, el ex Ministro de Salud de Alberto Fernández y ex funcionario de Néstor Kirchner, dijo en Radio con Vos que las declaraciones de Bullrich y la ratificación de sus dichos "son macanas", y agregó que denunciará "en lo civil y en lo penal" a la líder del PRO.

"Pudo haber cometido un error pero eso no tacha ni tiñe la capacidad de todo lo que hizo Ginés por todo el sistema de salud", continuó defendiendo Santa María anoche en A24, arguyendo que el "vacunatorio vip" que terminó con la expulsión de González García de su cargo no mancha su imagen como sanitarista.

Patricia Bullrich ratificó su denuncia

En una serie de tweets que publicó este lunes, la referente de Juntos por el Cambio sostuvo sus dichos y volvió a hablar de "corrupción". En ese marco, dijo que el ex Ministro de Salud rechazó el contrato presentado por Pfizer.

"González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción", reafirmó Bullrich, incendiando nuevamente la discusión.

Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. 👇 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

Además, la ex Ministra de Seguridad le respondió al presidente Alberto Fernández, quien afirmó que llevaría sus dichos a la Justica. "Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad", escribió Bullrich en sus redes.

Presidente, puede denunciarme las veces que quiera, pero las vacunas siguen sin llegar y ustedes sin aclarar qué pasó con Pfizer. Explique por cadena nacional por qué no se firmó el contrato que hubiera salvado miles de vidas. Busque ahí al culpable. No a quien dice la verdad. https://t.co/MtTJIeUjDA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 24, 2021

En esa línea, el Presidente contrató a uno de los abogados de la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para llevar adelante la denuncia. Se trata de Gregorio Dalbón, quien le aseguró a La Nación que la carátula se presentaría como "Alberto Fernández contra Patricia Bullrich".

GI/FF