Ginés González García: "En vez de darme la oportunidad de explicar lo del vacunatorio, el Gobierno pidió mi renuncia"

El exministro de Salud Ginés González García hizo un balance de su gestión durate la pandemia. Destacó el rol del Estado acional, su articulación con las provincias, con el sector privado y con los distintos espacios políticos, y reconoció el comportamiento de los argentinos. Además, se refirió al escándalo que lo expulsó del Gabinete de Alberto Ferández, en febrero del 2021, luego de que Horacio Verbitsky contara que el entonces funcionario le había facilitado la vacuna. "En vez de darme la oportunidad de explicar lo del vacunatorio, el Gobierno pidió mi renuncia", aseguró el médico y deslizó una sospecha: "No tengo evidencia que fue una cama política, pero fue raro".

González García reapareció en público para presentar su novela, Amantes y alquimistas, un texto que comenzó a escribir hace más de veinte años y que pudo concluir luego de renunciar al ministerio. El escándalo del "vacunatorio VIP" no solo le costó su cargo, sino que también una denuncia penal en su contra. El exministro, de todas formas, se mostró confiado: "Estoy contento porque fui a declarar hace un mes. ¿Sabés de qué estoy acusado? De nueve vacunas que estaban totalmente autorizadas y que les correspodían porque eran mayores de 60 años. Algunos de ellos tenían causas -comorbilidades- o eran personal estratégico como diputados o senadores que viajaban con el presidente. Y todos, además, fueron vacunados cuando ya había en esa cateogría más de 35 mil vacunados. O sea que si me hacen juicio, tendría que haber 35 mil juicios. Es insólito", aseguró en una entrevista con Radio 10.

El médico sanitarista negó que en su gestión hubiera existido un vacunatorio VIP y se refirió a Verbitsky, el periodista que destapó el escándalo: "Al periodista que se fue a vacunar al Posadas no lo quisieron vacunar por sus antecedetes políticos. Como consecuencia, en un día que yo no estaba en Buenos Aires, pidió permiso el director para ir al ministerio a vacunar él mismo a los nueve", contó González García. Y agregó: "Terminaron diciendo que se vacunaba todo el mundo, que yo era un genocida. Y el gobierno, en vez de darme la oportunidad de explicar, me mandó a pedir la renuncia y me quedé sin ninguna chance de defendeme. Eso para mí fue muy duro".

El periodista Jorge Rial le preguntó a González García si sintió que le habían soltado la mano. "No lo sé", respondió el dirigente, que aseguró que el pedido de renucia lo "condenó": "El propio gobierno me defensertró sin permitirme decir nada y quedé bastante mal parado frente a la gente. Pero los que están en el sector de la salud, pública o privada, saben bien cómo pasó todo, que tuvimos insumos, respiradores y vacunas. Ellos lo valoran de otra manera", sostuvo.

González García contó que quien se comunicó en aquel entonces para informarle que le pedirían la renuncia fue Santiago Cafiero, pero que luego tuvo oportunidad de hablar con Fernández. "Le dije: 'Me culpaste'. Y él decía que no, que yo te creo, que vos sos extraordinario. Muy afectuoso, pero la verdad (fue como un) marche preso", recordó.

A pesar de que no lo confirmó, González García dejó la puerta abierta a que el escándalo se haya desatado como consecuencia de su gestión al frente de la cartera sanitaria. Consultado por si había sido una "cama política", respondió: "Algunos me lo dicen. Yo no lo puedo decir porque no tengo evidencia, pero fue raro". Con respecto a Verbitsky, dijo que el periodista mintió: "Dijo por radio dos mentiras: primero que era amigo mío y segundo que se vacunó por ser amigo mío. Las dos cosas son macaanas. Se vacunó porque le correspondía", subrayó.

González García, además, reveló que en el ministerio "tenía enemigos". "Me había opuesto a algunas compras de vacunas con intermediarios. Tuve conflictos internos porque quería que las compras las hiciéramos directamente con las empresas o con los Estados", contó. Además, el dirigente confirmó que esa decisión perjudicó a empresas locales y que hasta lo llevó a tener una discusión con el entonces presidente.

"Al principio le dije que renunciaba (a Alberto Fernández). Ahí me dijo que no, dos o tres días después, y felizmente fui a hablar con el embajador ruso. No hubo ninguna negociación que no fuera transparente. Como fue la de Pfizer, que terminó yendo al Congeso y contando cómo había sido todo aunque decían cualquier locura", contó González García.

La gestión de la pandemia, según González García

El exministro recordó cómo fue estar al frente de la cartera sanitaria durante la pandemia. "Fueron momentos de tensión. Estábamos todos locos buscando vacunas. No sabes lo que era. Compraban cargamentos y los robaban en los aeropuertos. Fue una locura mundial, tremedo", recordó y agregó: "Nunca había vivido una cosa así".

Su salida del gobierno lo convirtió en la cara visible del reclamo de un sector de la población. "La gente tiene su dolor y yo entiedo. Algunos me eligieron a mí para corporizar esa bronca, pero eso ya no me pasa. Salgo a la calle sin problemas, voy a todos lados, sigo en la docencia", contó en referencia a los escraches que se viralizaron en el primer tiempo luego de su renuncia.

González García dijo que le dio "mucha pena" el escándalo del vacunatorio VIP por el trabajo que habían realizado desde el ministerio. "Es difícil decir que uno está orgulloso porque se murió mucha gente. Pero el comportamiento de Argentina, y de todos los argentinos, fue extraordinario en la pandemia y esto está reflejado en los análisis de todo el mundo", contó. El dirigente puso como ejemplo un estudio que realizó la revista The Lancet, que ubicó al país "en el tercio que menos mal le fue" etre un total de 214 naciones.

"Argentina tuvo una diferencia de mortalidad baja, porque tuvo respiradores para todo el mundo y no se vio lo que pasó en Nueva York, Italia o España con gente que no tenía atención. Tuvimos vaunas de todas las procedencias y no hubo país que tuviera tanta variedad. Fuimos uno de los tres países que más rápido llegó a porcentajes de vacunación", agregó González García. En esa línea, destacó que el país "perdió en esperanza de vida 0.8 años, pero Estados Unidos perdió dos años, Brasil pedió 3, y chile 1.4".

Con respecto a si haría las cosas de la misma manera, González García reconoció que no se debe ser "tan omnipresente". "Uno siempre hace macanas cuando se deciden 20 cosas por día, seguramente alguna macana hice y hay que tener conciencia de eso. Fue un momento muy especial de la Argentina", reflexionó.

El exministro destacó la colaboración que tuvo durante su gestión del sector privado y de las dirigencias provinciales que trabajaron alineadas al Estado nacional. "Pero de la misma manera que te digo esto, también digo que los políticos convencionales, como la señora (Patricia) Bullirch, decían cualquier atrocidad como que estábamos matando gente, que era un genocid o que estábamos coimeando y que por eso no estaba la (vacuna) de Pfizer. Por ese tema estoy en juicio y lo voy a ganar", aseguró.

González García también se refirió al gobierno de Javier Milei y, en particular, al impacto en su sector. "Ha habido una estampida de los precios y se demuestra una vez más que, en salud, un mercado sin Estado es un mercado negro". Con respecto a las prepagas, defendió la regulación estatal: "Le podrá gustar más o menos a algunos, pero (con un sistema regulatorio) se moderaban un poco los incrementos teniendo una serie de factores. Si uno no regula en un mercado como el de la salud, regala", agregó.